Ethena Diluncurkan di TON dengan Hadiah Menarik bagi Pengguna Baru

Proyek DeFi Ethena, yang dikenal karena membangun stablecoin USDe yang independen dari dukungan USD, telah resmi mengintegrasikan TON (The Open Network) , meluncurkan aset penghasil yield baru, tsUSDe (TON Staked USDe). Integrasi ini menghubungkan Ethena ke ekosistem Telegram, yang mencakup 1 miliar pengguna, menandai fase baru dalam adopsi DeFi secara massal. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempromosikan adopsi seluler USDe secara luas, menawarkan pengalaman penyimpanan dan pembayaran on-chain yang lebih nyaman, efisien, dan yield-stabil kepada pengguna global.





Hal ini tidak hanya merupakan langkah penting dalam strategi penyebaran multi-rantai Ethena tetapi juga menandakan peningkatan komprehensif dalam potensi penghasilan pengguna: memanfaatkan jaringan berkinerja tinggi dan keunggulan gerbang sosial TON, tsUSDe akan menampilkan akses yang lebih mudah, kasus penggunaan yang lebih luas, dan mekanisme insentif yang lebih menarik.









TON adalah blockchain Layer 1 terdesentralisasi yang awalnya diusulkan oleh para pendiri Telegram, Pavel dan Nikolai Durov. TPS-nya sangat tinggi, biaya gas rendah, dan skalabilitas yang kuat, yang bertujuan untuk mendukung aplikasi Web3 dalam skala ratusan juta pengguna. Saat ini, TON adalah satu-satunya infrastruktur blockchain yang secara resmi diakui oleh Telegram dan terintegrasi secara mendalam dengan 1 miliar pengguna aktif Telegram melalui dompet bawaan, bot, aplikasi mini, dan lainnya.





Pada tahun 2024, Tether secara resmi mengumumkan penerbitan USDT di jaringan TON, yang selanjutnya meningkatkan aplikasi praktis TON dalam pembayaran, penyelesaian lintas batas, DeFi, dan skenario lainnya. Saat ini, TON berada di peringkat sepuluh besar blockchain berdasarkan kapitalisasi pasar di seluruh dunia, yang mewakili ekosistem blockchain asli seluler terkemuka.









Ethena adalah proyek inti di balik protokol stablecoin USDe . Ethena kini telah resmi terintegrasi dengan jaringan TON dan meluncurkan tsUSDe (TON Staked USDe), generasi baru aset penghasil imbal hasil setelah sUSDe, yang dirancang khusus untuk pengguna TON. Menggabungkan mekanisme distribusi hasil on-chain dengan ekosistem likuiditas asli TON.





Pengguna dapat staking TON melalui situs web resmi Ethena untuk memperoleh tsUSDe dan berpartisipasi dalam aktivitas penambangan dan pertanian hasil pada platform terkemuka seperti StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva, dan Torch Finance.









tsUSDe (TON Staked USDe) adalah stablecoin penghasil hasil yang diluncurkan oleh Ethena pada jaringan TON, yang pada dasarnya merupakan turunan staking dari USDe. Ketika pengguna menyetor USDe ke dalam protokol Ethena, protokol tersebut menghasilkan pengembalian yang stabil melalui strategi hedging dan mekanisme pengelolaan dana, yang dikembalikan kepada pengguna dalam bentuk tsUSDe. Aset ini asli dari jaringan TON, kompatibel dengan dompet Telegram dan aplikasi ekosistemnya, menggabungkan stabilitas dan hasil, sehingga cocok untuk berbagai kasus penggunaan on-chain.









Stablecoin Algoritmik yang Stabil dan Inovatif: tsUSDe didasarkan pada stablecoin USDe yang dijaminkan non-USD milik Ethena, yang membebaskan dirinya dari batasan cadangan fiat tradisional untuk mencapai nilai yang stabil.

Hasil Berkelanjutan: Memegang tsUSDe berarti berpartisipasi dalam mekanisme staking, yang memungkinkan pengguna untuk menerima distribusi bunga berkelanjutan dari protokol, yang memungkinkan pertumbuhan aset yang stabil.

Integrasi Mendalam dengan Ekosistem TON: tsUSDe adalah aset jaringan TON asli yang dapat beredar bebas di dalam dompet Telegram dan dApps terkait, mengakses lingkungan sosial dengan ratusan juta pengguna dengan lancar.

Nyaman dan Efisien: Mendukung penyetoran dan penarikan cepat serta penggunaan lintas aplikasi, yang sangat meningkatkan pengalaman DeFi seluler pengguna.









Pengguna dapat menarik USDe dari platform MEXC ke dompet TON dan stake tsUSDe melalui situs web resmi Ethena.

Dompet yang didukung meliputi TONKeeper, TON Space (cari @Wallet di Telegram), MyTonWallet, TONHub, dan lainnya.

Setelah stake, pengguna dapat menyediakan likuiditas atau menambang di platform seperti StonFi dan DeDust untuk mendapatkan hadiah tambahan.









Ethena menjadi landasan utama ekosistem TON DeFi . Dengan memanfaatkan saluran Telegram yang memiliki satu miliar pengguna, distribusi dan adopsi USDe akan mencapai penetrasi seluler yang lebih luas. Bagi pengguna, hal ini tidak hanya memberikan pengalaman on-chain yang lebih nyaman tetapi juga peluang emas untuk meraih prospek DeFi dengan hasil tinggi.





Sebagai platform perdagangan aset digital global terkemuka, MEXC sepenuhnya mendukung perdagangan spot dan futures USDe dan TON , dan telah memungkinkan penarikan USDe di jaringan TON. Sejak investasi strategis MEXC Ventures di TON pada tahun 2023, MEXC terus mendukung pertumbuhan proyek ekosistem TON dan menjadi gerbang penting bagi pengguna TON global yang memasuki ruang DeFi.





Di MEXC, pengguna yang memegang setidaknya 0,1 USDe dapat menikmati hingga 4% pendapatan harian tahunan atas kepemilikan mereka, tanpa memerlukan registrasi, staking, atau lock-up. Penghasilan dihitung secara otomatis setiap hari berdasarkan saldo harian terendah. Selain itu, pengguna dapat mengunjungi situs web resmi Ethena untuk memperoleh tsUSDe dengan mudah dengan staking TON!



