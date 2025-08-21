Reli Ethereum Memicu Momentum Staking Ulang: EIGEN Naik Lebih dari 27% dalam Seminggu





ETH EIGEN Seiringmenembus level utama di $4.600, ekosistem Ethereum yang lebih luas mengalami peningkatan pasar yang kuat dengansebagai yang menonjol. Selama tujuh hari terakhir, harga EIGEN naik dari sekitar $1,10 menjadi hampir $1,46, sehingga menandai kenaikan sekitar 27%. Meskipun terjadi beberapa pullback jangka pendek, tren keseluruhan tetap stabil naik, sehingga mencerminkan momentum pasar yang kuat dan meningkatnya kepercayaan investor.









EigenLayer adalah protokol yang dibangun pada blockchain Ethereum yang menghadirkan mekanisme inovatif yang disebut staking ulang. Mekanisme ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan kembali ETH yang telah di-stake dengan memilih smart contract yang memperluas aset yang di-stake guna menyediakan layanan keamanan dan validasi untuk modul atau aplikasi tambahan. Hal ini membentuk yang dikenal sebagai kumpulan staking ulang. Melalui sistem ini, EigenLayer menghubungkan aplikasi baru yang mencari keamanan selevel Ethereum dengan staker yang bersedia menawarkan keamanan tambahan, sehingga menyuntikkan lapisan baru likuiditas kepercayaan ke dalam ekosistem.





EIGEN adalah token utilitas asli ekosistem EigenLayer. Token ini berperan penting dalam tata kelola, pemodelan keamanan, dan insentif ekonomi. Pemilik token dapat berpartisipasi dalam pengamanan jaringan serta menerima hadiah dari insentif ekosistem, sehingga menciptakan keselarasan kepentingan yang positif dalam protokol.









Alur operasional inti EigenLayer mencakup komponen-komponen berikut:









Pengguna dapat melakukan staking ulang ETH yang telah di-stake atau token staking likuid yang sesuai (seperti stETH) ke dalam smart contract EigenLayer. Aset-aset ini digabungkan menjadi pool keamanan terpadu yang menyediakan jaminan keamanan untuk berbagai aplikasi yang dikenal sebagai modul atau Actively Validated Services (AVS).









EigenLayer mengadopsi model keamanan modular yang memungkinkan staker untuk secara independen memilih modul yang akan didukung, seperti penyimpanan terdesentralisasi, perlindungan aset game, protokol DeFi, dan banyak lagi. Desain modular ini meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas.









EigenLayer mendukung dua bentuk staking:





1) Staking ulang asli: Staking ulang langsung melakukan staking ETH ke EigenLayer.

2) Staking ulang LST: Melakukan staking ulang token staking likuid yang diterbitkan oleh protokol staking lain.









Saat melakukan staking ulang, pengguna harus mengotorisasi melalui smart contract, sementara modul atau AVS (atau operator nodenya) harus setuju untuk menerima kontribusi yang di-stake. Mekanisme otorisasi dua arah ini memastikan keamanan dan transparansi.













ekosistem Ethereum Kenaikan harga EIGEN bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan ekspansiyang lebih luas. Sejak transisi Ethereum ke proof-of-stake (PoS) dan pengembangan yang berkelanjutan pada infrastruktur di sekitarnya, inovasi seperti staking ulang telah muncul sebagai sorotan pasar baru yang menarik modal dan perhatian yang signifikan.





Sebagai salah satu landasan pasar kripto, pergerakan harga dan aktivitas ekosistem ETH sering kali mendorong apresiasi yang lebih luas terhadap token terkait ETH. EIGEN, sebagai protokol utama di sektor staking ulang, berperan penting dalam membangun infrastruktur AVS dengan menggabungkan keamanan dan efisiensi. Pemosisian ini telah memperkuat ekspektasi pasar terhadap nilai jangka panjangnya.









Cointelegraph Hingga akhir bulan Juli, Total Value Locked (TVL) EigenLayer melampaui $25 miliar, sehingga mengukuhkannya sebagai protokol terdepan dalam bidang staking ulang. Menurut laporan, minat institusional dalam staking ulang terus meningkat, sementara EigenLayer secara luas dianggap sebagai protokol inti di sektor ini. Karena modal institusional terus mengalir masuk, permintaan terhadap token EIGEN diperkirakan terus tumbuh, sehingga memberikan dukungan harga dan momentum yang berkelanjutan.









Eigen Labs mengumumkan EigenCloud Pada 9 Juli,PHK sekitar 25% dari stafnya dan peralihan strategis untuk memusatkan sumber daya pada platform baru yang berfokus pada pengembang, yaitu. Langkah ini menarik investasi baru sebesar $70 juta dari a16z. EigenCloud mengintegrasikan EigenDA, EigenVerify, dan EigenCompute dengan tujuan menyediakan infrastruktur kepercayaan terpadu untuk aplikasi on-chain dan off-chain.





Restrukturisasi dan suntikan modal besar-besaran ini telah memberikan dorongan yang kuat pada EigenLayer. Investasi ini bukan hanya meningkatkan kapasitas teknis dan potensi inovasi proyek, melainkan juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap token EIGEN. Para investor optimis terhadap prospek pengembangan EigenCloud dan meyakini bahwa hal itu akan menghadirkan lebih banyak kegunaan inovatif dan nilai bagi ekosistem Ethereum, sehingga mendukung apresiasi lebih lanjut terhadap token EIGEN.









Dari sudut pandang analisis teknis, meskipun EIGEN mencapai low di awal tahun 2025, sejak itu token ini telah memasuki fase bottoming dan tampak membentuk pola descending wedge. Jika tekanan beli meningkat, harga mungkin kembali ke level 2 USDT dengan potensi menguji rentang 3-4 USDT pada pergerakan naik berikutnya.





EigenLayer terus memperkuat posisinya di dalam ekosistem Ethereum. Model staking ulangnya, yang dikenal karena efisiensi modal, desain modular, dan keamanan bersama, muncul sebagai kekuatan utama dalam memberdayakan infrastruktur on-chain masa depan. Saat ini, dengan naiknya harga token, pertumbuhan TVL, dan meningkatnya dukungan institusional, EIGEN menunjukkan tanda-tanda kuat akan potensi kebangkitan.





Ke depannya, jika ekosistem Ethereum terus berkembang dan model staking ulang memperoleh adopsi yang lebih luas, posisi pasar dan kinerja harga EIGEN dapat mencapai tingkat baru. Protokol ini siap menjadi komponen penting di era infrastruktur "pasca-Ethereum" Ethereum yang membawa inovasi dan nilai lebih lanjut ke pasar kripto yang lebih luas.





Singkatnya, mulai dari desain teknis hingga kinerja pasar dan pengembangan ekosistem, EIGEN tetap menjadi pesaing kuat dalam bidang staking ulang. Meskipun risiko pasar masih ada, proposisi nilai yang jelas, model yang inovatif, dan partisipasi yang luas menjadikannya aset utama yang layak mendapat perhatian khusus dan riset yang berkelanjutan. Investor harus mengikuti informasi terkini, memahami risiko yang terkait, dan mengambil keputusan yang matang saat berinteraksi dengan EIGEN.





