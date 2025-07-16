Ethereum Melonjak 40%: Teknologi, Short Squeeze, dan Aktivitas Menciptakan "Momen ETH" yang Besar

Dalam beberapa hari terakhir, Ethereum (ETH) telah memimpin reli yang kuat di seluruh pasar kripto, melonjak lebih dari 40% hanya dalam 72 jam dan melampaui angka $2.600, berpotensi muncul sebagai "penggerak pasar" baru setelah momentum Bitcoin pasca-halving





Kenaikan tajam ini menandai kinerja tiga hari terbaik ETH sejak 2019 dan telah melampaui Bitcoin dan aset digital utama lainnya di berbagai metrik. Di balik reli tersebut terdapat pertemuan berbagai faktor: sentimen makro yang membaik, peningkatan teknis Ethereum yang akan datang, short squeeze di pasar berjangka, dan akumulasi on-chain oleh wallet whale. Artikel ini akan menganalisis pendorong di balik lonjakan Ethereum di empat area utama: lingkungan makro, peningkatan protokol, struktur pasar, dan arus modal on-chain.













Lonjakan Ethereum baru-baru ini bukan tanpa sebab. Hal ini didukung oleh kombinasi kemajuan teknis dan kondisi makro yang menguntungkan. Konvergensi kedua kekuatan ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk pemulihan.









Pada tanggal 7 Mei, Ethereum berhasil menyelesaikan peningkatan Pectra di mainnet-nya, sebuah tonggak penting setelah peningkatan Merge dan Dencun yang mencakup beberapa peningkatan utama:





EIP-7702: Memperkenalkan Abstraksi Akun untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas dompet.

Peningkatan Batas Staking: Memperluas kapasitas untuk protokol staking likuid dan operator node.

Peningkatan Pengalaman Pengembang: Menyederhanakan penerapan dan integrasi kontrak pintar.





Peningkatan teknis ini menandai evolusi lain dalam infrastruktur Ethereum. Mereka memperkuat dukungan untuk proyek DeFi, Layer-2, dan Rollup di masa mendatang, sekaligus memulihkan kepercayaan pada pengembangan ekosistem Ethereum dalam jangka panjang.









Di luar faktor pendorong teknis, peristiwa makro eksternal juga berperan penting. Pada tanggal 8 Mei, pengumuman perjanjian perdagangan AS-Inggris dan dimulainya kembali pembicaraan ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi antara Tiongkok dan AS membantu meningkatkan sentimen pasar global. Indeks Dolar AS turun sedikit, dan imbal hasil Obligasi Pemerintah AS 10 tahun menurun, menciptakan peluang yang menguntungkan bagi aset berisiko untuk naik.





Sebagai "aset beta" prototipe di pasar kripto, Ethereum sangat sensitif terhadap perubahan selera risiko pasar. Ketika sentimen berubah positif, ETH sering kali menjadi yang pertama bergerak.









Sementara peningkatan protokol dan kondisi makro menjadi dasar bagi pemulihan ETH, pemicu sebenarnya datang dari pergeseran struktural di pasar futures, short squeeze klasik.





Premi Tahunan Kontrak Futures Ethereum 3 Bulan

Sumber: laevitas.ch





Dimulai pada 8 Mei, pasar kontrak futures ETH mengalami short squeeze klasik:





Dalam 72 jam, total likuidasi short ETH mencapai $438 juta, lebih dari dua kali lipat dari likuidasi long sebesar $211 juta.

Open interest melonjak dari $21,28 miliar menjadi $26,77 miliar.

Persentase pendanaan abadi naik dari 0,10% menjadi 0,15%, menandakan dominasi bullish yang kuat.





Kenaikan harga yang cepat memaksa penjual short untuk menutup posisi, memicu lebih banyak tekanan beli dan memicu putaran umpan balik kenaikan harga dan likuidasi short lebih lanjut. "Spiral short squeeze" ini secara signifikan memperkuat momentum di balik reli.









Sementara peningkatan teknis dan pergeseran posisi pasar jangka pendek memicu percikan, tindakan "uang pintar" yang memberi reli ini signifikansi yang langgeng.





Menurut data dari platform analitik on-chain Glassnode, alamat yang menyimpan lebih dari 10,000 ETH mulai terakumulasi bersih pada akhir April dan terus meningkatkan posisi mereka sejak saat itu. Hingga 10 Mei, pemegang besar ini secara kolektif mengendalikan 40,75 juta ETH, level tertinggi sejak Maret 2025.





Perlu dicatat, alamat whale ini biasanya mewakili lembaga, market maker, dan dana utama dengan akses ke informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Akumulasi berkelanjutan mereka secara luas ditafsirkan sebagai tanda sentimen bullish jangka panjang untuk ETH. Data on-chain tambahan mengungkapkan penurunan aktivitas transfer pemegang besar, yang menunjukkan bahwa dana ini memasuki fase akumulasi dan kepemilikan jangka panjang, bukan spekulasi jangka pendek.













Reli ini juga dilihat sebagai awal dari "pemulihan sentimen" yang lebih luas, dengan beberapa katalis kuat yang terus memicu ekspektasi pasar:









Salah satu perkembangan paling transformatif sedang berlangsung di ruang ETF. BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, baru-baru ini mengajukan proposal kepada SEC AS untuk mendapatkan persetujuan untuk memasukkan staking ke dalam ETF spot Ethereum , yang secara efektif memungkinkan investor memperoleh imbalan staking melalui kepemilikan ETF.





Jika disetujui, ETF spot Ethereum dapat menghasilkan perkiraan hasil tahunan sebesar 3,2% (berdasarkan pengembalian staking saat ini).

Investor akan mendapatkan keuntungan dari apresiasi modal ETH dan pendapatan pasif.

ETF akan berevolusi dari alat eksposur harga murni menjadi aset penghasil pendapatan, mirip dengan obligasi atau REIT.

Struktur ini dapat menarik modal institusional yang signifikan yang mencari eksposur ETH jangka panjang.





Robert Mitchnick, Kepala Aset Digital di BlackRock mencatat, "Tidak adanya mekanisme staking telah menjadi alasan utama permintaan yang rendah untuk ETF Ethereum. Menambahkan komponen yield dapat meningkatkan minat investor tradisional secara signifikan."









Jika ETF yang mendukung staking akhirnya disetujui, hal itu akan mengubah secara mendasar cara lembaga tradisional memandang Ethereum, tidak hanya sebagai aset spekulatif, tetapi sebagai aset keuangan majemuk dengan arus kas, mekanisme deflasi, dan parit ekosistem.





Pergeseran ini dapat mengarah pada peningkatan struktur modal dan membawa ETH lebih dekat ke kerangka penilaian tradisional, mempercepat masuknya ke arus utama institusional.









Reli Ethereum selama 72 jam tidak hanya membawanya kembali ke pusat perhatian pasar, tetapi juga menandakan pergeseran penting: seiring harga BTC stabil , modal mulai mengalir menuju ETH dan altcoin berkualitas.





Lonjakan ini tidak didorong oleh satu peristiwa tunggal, melainkan hasil dari pertemuan berbagai faktor: kemajuan teknologi melalui peningkatan protokol, pergeseran struktural di pasar derivatif, aktivitas whale di rantai, dan kondisi makro yang membaik.





Analis industri menyarankan bahwa apakah ETH dapat menembus level psikologis utama $3.000 dalam beberapa minggu mendatang akan tergantung pada beberapa variabel:





Peningkatan aktivitas pengembang setelah peningkatan Pectra

Akumulasi berkelanjutan oleh whale dan data bullish berkelanjutan di rantai

Perkembangan dalam sikap regulasi AS dan kemajuan ETF Ethereum

Pergeseran dalam kebijakan Federal Reserve dan selera risiko global





Yang jelas adalah Ethereum berevolusi dari "platform teknologi" menjadi aset inti konsensus modal dan strategi makro. Kisah ETH baru saja dimulai.



