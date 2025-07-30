Memulai Elympics - Membangun Era Baru Hiburan









Elympics Play2Win 1)adalah infrastruktur hiburan yang menjembatani merek & IP ke mini-gamepada berbagai aplikasi super dan platform medsos.

2) Elympics SDK memungkinkan pengembang untuk membangun game berbasis keterampilan dengan menggabungkan fitur-fitur inti esports seperti sinkronisasi aktual, pencocokan berbasis keterampilan, manajemen lobi, hosting server, dan penskalaan otomatis, tanpa memerlukan pengalaman blockchain sebelumnya.

3) Pemain bisa mendapatkan hadiah token dengan memenangkan pertandingan, sehingga memungkinkan mekanisme Play2Win sejati dalam ekosistem yang mendukung berbagai format, termasuk pertandingan gratis, tantangan berbayar, dan turnamen resmi.

4) Tokenominya dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pemain dan pengembang, sehingga menciptakan ekosistem berkelanjutan melalui biaya masuk, mekanisme distribusi token, dan bagi hasil pengembang.

5) Elympics bertujuan untuk membangun jaringan Web3 terbesar di dunia yang berfokus pada infrastruktur hiburan multiplatform dengan rencana masa depan untuk menghadirkan game agentif, yaitu jaringan hosting game terdesentralisasi dengan node, game, launchpad, dan lainnya.





Elympics SDK dan lapisan infrastruktur yang memungkinkan pengembang membangun mini-game berbasis blockchain dan berbasis keterampilan, tetapi ambisinya jauh melampaui alat pengembangan game. Elympics bertujuan untuk menjadi lapisan dasar untuk hiburan dengan menghadirkan IP dan merek konsumen ke dunia onchain tanpa perlu meluncurkan token, mengelola dompet, atau menavigasi UX blockchain standar yang mungkin dianggap membebani oleh banyak pengguna. Pada intinya,adalahyang memungkinkan pengembang membangun mini-game berbasis blockchain dan berbasis keterampilan, tetapi ambisinya jauh melampaui alat pengembangan game. Elympics bertujuan untuk menjadi lapisan dasar untuk hiburan dengan menghadirkan IP dan merek konsumen ke dunia onchain tanpa perlu meluncurkan token, mengelola dompet, atau menavigasi UX blockchain standar yang mungkin dianggap membebani oleh banyak pengguna.





Infrastrukturnya dirancang untuk mendukung:

Integrasi IP dan merek yang mulus ke Web3

Game PvP berbasis keterampilan yang memberikan hadiah atas kinerja dan keterampilan nyata

Penyebaran multiplatform melalui Telegram, Coinbase Wallet, dan aplikasi medsos lainnya segera

Pool hadiah berbasis token yang diselesaikan secara onchain













Seiring fandom digital menjadi kekuatan dominan di era keterlibatan konsumen sosial, IP hiburan secara aktif mengeksplorasi cara baru untuk memanfaatkan Web3. Elympics menawarkan kepada merek-merek ini suatu cara untuk berintegrasi dengan game berbasis blockchain tanpa menerbitkan token atau memerlukan keahlian teknis tingkat lanjut dari tim mereka.





Proyek terkenal seperti Pudgy Penguins sudah bereksperimen dengan model semacam ini dengan menghubungkan audiens melalui game kasual berbasis keterampilan yang berakar pada lingkungan sosial yang tidak terbatas hanya pada Web3.





Untuk IP, hal ini membuka jalur monetisasi baru seperti turnamen berbasis merek, acara mini-game berjangka waktu, atau papan peringkat komunitas sambil tetap menjaga integritas merek dan IP.













Salah satu pembeda utama Elympics adalah model Play2Win-nya yang unik. Tidak seperti game play-to-earn yang sering kali mengalami masalah emisi token yang tidak berkelanjutan, penyalahgunaan bot, dan masalah lainnya, Play2Win berfokus pada keadilan kompetitif dan ekonomi berkelanjutan.





Berikut adalah cara kerja modelnya:

Pemain membayar biaya masuk dalam ELP (token asli Elympics) untuk bergabung ke game

Pemenang akan mendapatkan hadiah dari dana hadiah gabungan

Sebagian dari setiap biaya didistribusikan kepada pengembang, pembuat turnamen, protokol, dan pihak lainnya

Kerangka bagi hasil ini menyelaraskan insentif secara menyeluruh tanpa mengandalkan hadiah inflasioner atau sensasi spekulatif.













Telegram Apple Pay atau Google Pay Bagi para pemain, salah satu inovasi utama adalah abstraksi dompet. Elympics menurunkan ambang batas masuk dengan memungkinkan pengguna untuk bergabung ke game melalui akun medsos pada platform yang sudah mereka gunakan seperti, lalu mendanai partisipasi dalam ekosistem melalui alat yang sudah familier seperti





Setelah masuk ke game, hadiah dapat diklaim dalam mata uang fiat atau stablecoin, sehingga menyederhanakan perjalanan pengguna sekaligus memastikan lapisan transaksi inti tetap bersifat onchain. Orientasi yang lancar seperti ini penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas dalam game seluler dan kasual, serta menjadi inti ekosistem hiburan baru.









Modul Fitur Deskripsi SDK Gameplay Modul inti yang paling umum digunakan selama pengembangan. Kerangka kerja dan perangkat asli Unity yang dirancang untuk membantu Anda membangun game yang aman dan kompetitif dengan biaya pengembangan minimal. Sistem Lobi & Pencocokan Mengelola menu pemain serta mendukung pencocokan sosial dan pencocokan otomatis. Sistem mempelajari aturan game Anda dan menggunakan pembelajaran mesin untuk memberikan pengalaman pertandingan yang lebih menarik. Autentikasi PlayPad SDK Menyediakan verifikasi identitas pemain yang sederhana dan aman. Baik game Anda disebarkan di browser, Telegram, maupun sebagai aplikasi mandiri, SDK ini mengabstraksikan autentikasi sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan game. Penyebaran & Hosting Cloud Solusi hosting global yang dikelola sepenuhnya tanpa pemeliharaan. Mencakup hosting build, server pertandingan sesuai permintaan, dan lingkungan yang dapat diskalakan untuk mendukung pemain di seluruh dunia. Fitur Monetisasi Web3 Memungkinkan hadiah dan monetisasi pemain melalui smart contract kompetitif yang dibangun pada EVM dan TON. Gunakan templat internal atau integrasikan kontrak turnamen terdesentralisasi khusus untuk memungkinkan kompetisi on-chain dengan cepat. Integrasi Bot Telegram Sebarkan game Anda langsung ke Telegram dan buat bot khusus untuk meningkatkan retensi pemain, visibilitas, dan keterlibatan di dalam komunitas Telegram Anda. Akses API Eksternal Gunakan HTTP Hook sederhana untuk mengimplementasikan fitur backend khusus seperti sistem progresi pemain, sinkronisasi hasil pertandingan, dan lainnya. Sistem Papan Peringkat Dinamis Memastikan kompetisi yang adil bahkan dalam mode gameplay asinkron. Dibangun pada arsitektur server Elympics otoritatif demi hasil yang aman dan andal. Sistem Poin Kehormatan Memberikan insentif atas partisipasi dan retensi melalui mekanisme poin dan kehormatan bagi pemain dan pengembang, sehingga mendorong ekosistem yang kompetitif dan sehat. PlayPad Antarmuka front-end yang terhubung ke game yang Anda bangun untuk mengelola autentikasi pengguna dan partisipasi turnamen. Diaktifkan secara otomatis saat disebarkan ke Elympics Cloud. Dasbor Pemain Pemain dapat menjelajahi semua game di ekosistem Elympics (termasuk milik Anda), mengelola identitas, dan mengonfigurasi pengaturan akun pribadi. Konsol Pengembang Konfigurasikan pengaturan permainan, pilih klaster server, dan atur logika pencocokan untuk mempersiapkan peluncuran. Alat CLI Tersedia alat CLI khusus bagi mereka yang lebih menyukai lingkungan baris perintah atau perlu mengotomatiskan tugas penyebaran dan manajemen.









Elympics memadukan blockchain dan game kompetitif multipemain dengan menggabungkan hasil pertandingan on-chain dengan distribusi hadiah berbasis pemenang, sehingga menciptakan ekonomi berbasis blockchain yang aman.





Hasil pencocokan on-chain berarti bahwa setiap hasil pencocokan resmi dicatat pada blockchain, sehingga menciptakan lingkungan sebagai berikut:

Pemain tidak dapat memalsukan catatan kinerja mereka

Semua hasil pertandingan dapat dilihat dan diverifikasi oleh publik

Perwasitan berbasis komunitas dan audit terdesentralisasi menjadi mungkin





Selain itu, Elympics mendukung model game zero-sum. Dalam pertandingan antara dua pemain, pemenangnya akan menerima hadiah, sedangkan yang kalah membayar sejumlah token sebagai "biaya masuk" atau "taruhan". Hal ini menyerupai duel esports adil yang membuat pemenangnya bukan hanya memperoleh kehormatan, melainkan juga penghasilan nyata. Pemain juga dapat bergabung ke pertandingan yang dapat dimainkan secara gratis. Kemenangan yang konsisten akan menghasilkan poin peringkat yang mengarah pada hadiah di papan peringkat dan pendakian yang stabil menuju puncak.









Semua interaksi di dalam ekosistem Elympics berpusat pada ELP, yaitu token utilitas asli ekosistem ini. ELP memiliki banyak peran, seperti:





1) Memicu siklus nilai di antara semua partisipan ekosistem yang menangkap keuntungan dari setiap interaksi pada protokol.

2) Fitur utama Elympics Network adalah akses berbasis token dengan ELP bagi partisipan inti: pengembang game dan operator node

3) Staker ELP mendapatkan akses berbasis token ke kampanye berhadiah.Makin banyak token yang di-stake dan makin lama pengunciannya, makin banyak peluang bagi para staker

4) Sebagian biaya protokol digunakan untuk buyback token ELP, sehingga makin mendukung nilai jangka panjang.

5) Elympics memungkinkan pemain untuk mengunci ELP agar dapat langsung masuk ke pertandingan tanpa menunggu konfirmasi transaksi.

6) Pemain dapat mengakses fitur premium (misalnya, Permintaan Ulasan) dengan melakukan burning token ELP.

7) Game harus mengunci ELP untuk menyewa keamanan jaringan dan menyediakan operabilitas game





Dengan cara ini, daripada menjadi alat spekulasi lainnya, ELP diintegrasikan langsung ke dalam mekanisme gameplay dengan menjangkarkan nilainya pada aktivitas dan penggunaan ekosistem.













Total Suplai: 3.500.000.000 ELP

Suplai yang Beredar saat TGE: 24,60%

Perilisan Token Penuh: Mencapai total suplai dalam 30 bulan

Kategori Alokasi Persentase Deskripsi Kontributor Inti 14% Dicadangkan bagi pembangun inti dan visioner yang mendorong pengembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan jangka panjang protokol Elympics. Pendukung Awal 11% Dialokasikan kepada mitra dan investor tepercaya yang menyediakan pendanaan dan dukungan penting selama tahap awal proyek. Putaran Strategis 12% Dialokasikan kepada mitra strategis dan investor yang selaras dengan visi jangka panjang dan tujuan ekosistem Elympics. Penjualan Komunitas & Airdrop 4,5% Digunakan untuk memberikan hadiah kepada partisipan komunitas awal dan mendukung distribusi token awal pada jaringan. IDO 1,5% Dikhususkan bagi partisipan prapenjualan token TGE di launchpad khusus. Likuiditas 10% Memastikan perdagangan aktif, mengurangi slippage, serta mendukung listing dan kedalaman pasar di bursa utama. Pertumbuhan Ekosistem & Jaringan 28% Dikhususkan untuk ekspansi ekosistem melalui insentif pengembang, kampanye pemasaran, program hadiah pengguna, dan penjangkauan protokol secara keseluruhan. Cadangan 19% Diamankan untuk peluang strategis masa depan, pengembangan produk, inovasi teknologi, dan keberlanjutan protokol jangka panjang.













Kategori Alokasi Cliff (Bulan) Periode Vesting (Bulan) Pembukaan TGE (%) Bagian Alokasi (%) Kontributor Inti 6 24 0% 14% Pendukung Awal 4 12 20% 11% Putaran Strategis 3 6 20% 12% Penjualan Komunitas & Airdrop 0 3 30% 4,5% IDO 0 3 40% 1,5% Pertumbuhan Ekosistem & Jaringan 0 30 5% 28% Likuiditas 0 0 100% 10% Cadangan 0 24 35% 19%

















Kegunaan Deskripsi Akses Game Pengembang harus mengunci sejumlah ELP untuk mengakses infrastruktur Elympics dan memonetisasi game mereka. Operasi Node Operator node harus melakukan staking ELP untuk menjadi host dan memvalidasi kecocokan, lalu mendapatkan hadiah sebagai imbalan. Verifikasi Gameplay ELP dapat digunakan untuk memverifikasi hasil pertandingan melalui oracle atau untuk memulai peninjauan pemutaran ulang. Beberapa tindakan ini mungkin melibatkan burning token. Fitur Premium Penguncian ELP akan membuka fitur istimewa seperti pencocokan yang lebih cepat, pool hadiah dengan stake lebih tinggi, dan skor reputasi yang lebih baik yang memengaruhi prioritas pencocokan. Staking & Airdrop Pengguna dapat melakukan staking ELP ke dalam vault untuk berpartisipasi dalam airdrop token yang diluncurkan oleh game, protokol, atau mitra ekosistem. Buyback Pendapatan Perbendaharaan protokol akan menggunakan pendapatan platform untuk membeli kembali ELP dari pasar guna membantu menstabilkan nilai token. Tata Kelola Pemilik ELP dapat melakukan voting terhadap peningkatan protokol, proposal komunitas, dan alokasi dana ekosistem. Akses Data Berbasis Token Akses ke data gampelay aktual (misalnya, untuk alat AI, platform livestream, atau layanan pihak ketiga) memerlukan penyimpanan atau pembelanjaan ELP.





Di dalam ekosistem Elympics, pendorong utama pengembangan adalah Elympics SDK. Alat ini menawarkan kepada para pengembang serangkaian alat yang komprehensif dan ramah pengguna untuk dengan cepat mengintegrasikan fitur multipemain ke dalam game mereka tanpa perlu membangun infrastruktur backend yang rumit dari awal.





Dengan pencocokan aktual internal, mekanisme anti-cheat, dan dukungan server cloud yang mudah diskalakan, Elympics SDK memungkinkan pengembang untuk berfokus pada desain gameplay daripada logika multipemain, masalah keamanan, atau penyebaran server. Hal ini secara signifikan mempercepat pengembangan dan membuat peluncuran game jauh lebih mudah dalam waktu yang lebih singkat.





Baik disebarkan di TON, Base, maupun chain lainnya, SDK ini membuat pembangunan game berbasis blockchain jauh lebih mudah, sehingga pengembang dapat berfokus sepenuhnya pada perancangan game viral berikutnya sementara Elympics mengelola backend yang kompleks. Selain itu, Elympics SDK menawarkan beberapa keunggulan utama yang membuat pengembangan menjadi lebih mudah:





Plug-and-play : Dengan infrastruktur multipemain yang tangguh, sistem penyelesaian hadiah, dan komponen UI plug-and-play, pengembang dapat mengurangi waktu pemasaran untuk game PvP sosial secara drastis.

Tidak Memerlukan Pengalaman Blockchain : Pengembang tanpa pengetahuan blockchain sebelumnya pun dapat dengan mudah membuat game dan mengintegrasikan mekanisme hadiah menggunakan komponen SDK modular.

Penyebaran Cloud Otomatis : Tidak diperlukan pengaturan server manual. Game otomatis disebarkan pada node global, sehingga memastikan kinerja online yang lancar bagi pemain di seluruh dunia.

Keamanan Komprehensif: Pengembang dapat mengakses rangkaian lengkap alat keamanan, seperti sistem anti-cheat, pencocokan adil bertenaga AI, dan hasil pencocokan yang dapat diverifikasi secara on-chain, untuk memastikan lingkungan kompetitif yang adil dan tepercaya.





Dengan kemampuan ini, Elympics SDK bukan hanya menurunkan hambatan untuk masuk dalam pengembangan game Web3, melainkan juga memberi pengembang lingkungan yang aman, efisien, dan mudah diskalakan untuk kreasi, eksperimen, dan mewujudkan ide-ide untuk game viral.









Elympics sedang membangun rel hiburan untuk era adopsi blockchain berikutnya dengan mendukung mini-game berbasis keterampilan dan menggunakan blockchain pada berbagai aplikasi super, dompet, dan platform sosial.





Daripada berfokus hanya pada desentralisasi atau infrastruktur game kompetitif, Elympics bertujuan untuk menjadi lapisan tempat IP, pengembang, dan pemain bertemu untuk terlibat dalam bentuk hiburan yang kompetitif. Melalui SDK-nya, pengembang dapat mengintegrasikan sistem hadiah, pencocokan multipemain, tindakan anti-cheat, dan serangkaian lengkap solusi keamanan tanpa memerlukan pengalaman blockchain sebelumnya atau kerumitan backend.





Ekosistem ini mendukung jaringan utama (TON dan Base terintegrasi, sementara jaringan lainnya akan segera hadir), sekaligus memungkinkan distribusi melalui aplikasi seperti Telegram dan segera juga Coinbase Wallet, sehingga membuka akses mudah ke game berbasis blockchain bagi pengguna sehari-hari.





Seiring dengan makin berkembangnya daya tarik dari IP dan ekosistem mitra, Elympics merombak cara peningkatan skala permainan Web3 dengan menanamkannya langsung ke dalam aliran hiburan digital dan mengubah setiap game menjadi pengalaman onchain yang dapat dibagikan.









