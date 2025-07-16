Hype yang Terinspirasi Ghibli Melanda Kripto: Jaringan BNB Menjadi Pusat Perhatian





Tidak dapat disangkal, salah satu topik terhangat di media sosial akhir-akhir ini adalah Ghibli. Di berbagai platform utama, gelombang gambar bergaya meme yang meniru tampilan khas film-film Studio Ghibli telah menjadi viral—menyuntikkan kehidupan baru dan relevansi ke dalam estetika kesayangan yang dipelopori oleh Hayao Miyazaki. Kebangkitan ini tidak hanya menghidupkan kembali apresiasi terhadap gaya animasi Ghibli yang tak lekang oleh waktu, tetapi juga menciptakan efek berantai di pasar kripto.









Gaya Ghibli mengacu pada ciri khas visual dan emosional yang khas dari studio animasi ternama Jepang, Studio Ghibli. Dikenal dengan mahakarya seperti Spirited Away dan My Neighbor Totoro, Ghibli telah mendapatkan pengakuan dunia atas penceritaan yang menyentuh hati dan keindahan artistiknya. Karya-karya ini tetap menjadi karya klasik yang tak tergantikan di hati para penggemar lintas generasi.









Semuanya dimulai dengan fitur baru dari GPT-4o. Dengan kemampuan mengubah gambar ke gambar yang kini dapat diakses di antarmuka obrolan, pengguna dapat mengunggah foto apa pun dan membuat versi bergaya Ghibli dengan perintah sederhana—misalnya, "Ubah ini menjadi kartun Ghibli." Alat canggih ini memberikan gaya Ghibli peningkatan visibilitas yang baru.





Awalnya, pembaruan ini tidak banyak diketahui. Namun, segera setelah itu, para influencer media sosial mulai mengunggah potret mereka yang terinspirasi Ghibli, yang menyebabkan tren ini semakin populer. Ketika CEO Tesla Elon Musk ikut bergabung, membagikan gambar bergaya Ghibli miliknya sendiri, tren ini pun meroket.













Didorong oleh kehebohan media sosial, tren Ghibli dengan cepat menyebar ke dunia kripto dengan munculnya koin meme bertema Ghibli. Di antara semuanya, yang menonjol adalah *URLS-GHIBLI_USDT*, sebuah token yang diluncurkan di blockchain Solana. Didukung oleh kehebohan KOL dan momentum viral, token tersebut meroket—naik lebih dari 100x dalam waktu kurang dari sehari dan menarik banyak perhatian investor.





Bersamaan dengan versi Solana, token Ghibli juga muncul di BNB Chain. Meskipun berada di blockchain yang berbeda, kedua token tersebut diuntungkan oleh estetika Ghibli yang viral dan paparan media. Seiring dengan meningkatnya kegilaan Ghibli, volume perdagangan di BNB Chain melonjak, membantu tren tersebut menyebar lebih jauh. Keberhasilan Ghibli juga menginspirasi terciptanya sedikitnya 20 koin meme bertema Ghibli lainnya, termasuk GhinliCZ, Ghibli Elon, dan Ghiblification. Meskipun valuasi dan kinerjanya bervariasi, semuanya mengikuti gelombang kehebohan Ghibli untuk mendapatkan daya tarik yang luar biasa.









Koin meme BNB Chain telah mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Menurut data Artemis, sejak 25 Januari, volume perdagangan di BNB Chain telah sangat mencerminkan volume perdagangan di Solana, dengan kedua rantai tersebut sering bertukar prospek.





Dari CZ (pendiri Binance Changpeng Zhao) yang awalnya mendukung tren meme kecil dan terisolasi seperti "Happy Trading," hingga kini memanfaatkan berbagai alat untuk mengatur sentimen pasar di seluruh DEX, BNB Chain telah tampak matang dalam lanskap koin meme.





Pada bulan Februari, tim BNB Chain merilis video promosi untuk Four.meme yang menampilkan token uji, yang dibagikan CZ dengan komentar "Happy Trading". Sementara CZ meremehkan postingan tersebut, FOMO mengambil alih. Volume DEX di BNB Chain naik tiga kali lipat sebentar, meskipun hanya 10 token yang diluncurkan minggu itu di Four.meme.





CZ kemudian mencuitkan rasa ingin tahu tentang koin meme yang berpusat pada hewan peliharaan. Setelah mengungkapkan anjing peliharaannya "Broccoli," komunitas tersebut bergegas membuat ribuan token "Broccoli". Namun tanpa proyek resmi dari CZ, banjir token dengan nama yang sama menyebarkan minat investor dan melemahkan daya tarik—tidak ada satu pun "pemimpin" yang muncul.





Episode "Broccoli" memperjelas satu hal: koin meme membutuhkan lebih dari sekadar sensasi—mereka membutuhkan struktur dan arahan strategis. Sebagai tanggapan, BNB Chain mulai menawarkan dukungan likuiditas kepada proyek meme teratas dan meluncurkan putaran likuiditas kedua. Pada bulan Maret, BNB Chain juga mulai menguji hard fork Pascal untuk mengatasi ekstraksi MEV yang berbahaya dan masalah sistemik lainnya.





Upaya ini membuahkan hasil selama tren meme Mubarak. CZ memposting "Mubarak," yang memicu gelombang meme bertema Timur Tengah yang baru. Volume perdagangan di *URLS-MUBARAK_USDT* melonjak, dan BNB Chain sejak itu memimpin volume perdagangan harian di antara blockchain utama. Four.meme juga melihat aktivitas baru.





Yang lebih penting, tren meme tidak lagi semata-mata didorong oleh CZ. Token meme BNB Chain mendapatkan otonomi, dengan gaya baru seperti *URLS-BUBB_USDT* yang digambar tangan sedang naik daun. Ini menandai babak baru: ekosistem koin meme yang lebih matang, beragam, dan mandiri di BNB Chain.









Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.