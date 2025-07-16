Keruntuhan Pasar Saham Global Dipicu oleh Tarif Timbal Balik—Berapa Lama Kripto Dapat Bertahan?

Tepat saat pasar mulai kembali stabil setelah kuartal pertama yang bergejolak, gelombang keputusan kebijakan yang tiba-tiba kembali mengguncang investor global. Penandatanganan perintah eksekutif Tarif Timbal Balik oleh Presiden AS Donald Trump memicu kejatuhan pasar yang brutal selama tiga hari, yang mengakibatkan lebih dari $11 triliun dari pasar saham AS. Sektor mata uang kripto, yang sering dianggap sebagai alternatif bagi investor yang toleran terhadap risiko, juga tidak luput, karena terjun ke dalam reaksi berantai. Beberapa orang mengaitkan kemerosotan tersebut dengan terapi kejut ekonomi kontroversial Trump, sementara yang lain melihatnya sebagai awal dari tatanan ekonomi baru.









Hanya satu minggu setelah Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif Tarif Timbal Balik, pasar global mengalami kejatuhan paling parah dalam hampir 50 tahun. Selama wawancara dalam perjalanan kembali ke Washington, Trump meremehkan keruntuhan pasar saham, menyebutnya perlu: "Terkadang, Anda harus minum obat untuk memperbaiki masalah." Komentar ini memicu kepanikan yang meluas, dengan indeks berjangka Nasdaq 100 anjlok lebih dari 6% sebagai responsnya.





"Obat" yang dimaksud adalah kebijakan Tarif Timbal Balik pemerintah AS. Pergeseran dalam strategi perdagangan ini berarti AS akan mengenakan tarif yang setara atau bahkan lebih tinggi pada negara-negara yang telah mengenakan tarif tinggi pada barang-barang Amerika. Pendekatan ini merupakan penyimpangan mendasar dari struktur kerja perdagangan bebas multilateral yang mapan. Sementara pemerintah mencirikan hal ini sebagai upaya untuk mempromosikan 'perdagangan yang adil', para ekonom memperingatkan bahwa hal ini berpotensi memicu gangguan yang luas di seluruh rantai pasokan global dan mengirimkan gelombang kejut melalui pasar modal internasional.









Menurut The Kobeissi Letter, pasar saham AS kehilangan nilai $11,1 triliun hanya dalam 44 hari perdagangan, yang berjumlah sekitar 38% dari PDB AS. Indeks-indeks utama AS secara kolektif anjlok lebih dari 15% hanya dalam tiga hari, bahkan melampaui hari-hari penuh gejolak saat pasar dilanda COVID-19. Kejatuhan ini kini menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah modern, melampaui kejatuhan Black Monday tahun 1987.





Kejatuhan ini tidak hanya terjadi di AS—pasar-pasar global anjlok serempak:





Indeks Nikkei Jepang anjlok lebih dari 2.500 poin, yang memicu pemutus arus berjangka.

KOSPI Korea Selatan anjlok 4,39%, yang mengaktifkan penghentian perdagangan "sidecar".

TAIEX Taiwan dibuka dengan penurunan hampir 10%, dengan saham TSMC dan Foxconn jatuh bebas.

DAX Jerman, FTSE Inggris, dan Futures Euro Stoxx 50 semuanya anjlok tajam.

Futures S&P 500 memicu peringatan pemutus arus; jika kerugian mencapai 20%, pasar akan tutup untuk hari itu.





Hedge fund, khususnya di pasar kripto dan saham, kini menghadapi krisis margin call yang mengingatkan pada keruntuhan Lehman Brothers, yang meningkatkan kekhawatiran akan keruntuhan sistemik.













Dulunya dianggap sebagai surga bagi investor yang toleran terhadap risiko, pasar mata uang kripto telah terpukul keras oleh badai keuangan global:









Indeks Ketakutan & Keserakahan turun ke angka 23, memasuki zona "Ketakutan Ekstrem", yang mencerminkan sentimen suram di pasar global. Hanya dalam 24 jam, 290.000 pedagang dilikuidasi, dengan likuidasi lebih dari $893 juta—85% di antaranya adalah posisi beli. Sektor mata uang kripto, yang biasanya dianut oleh investor yang toleran terhadap risiko sebagai alternatif volatilitas tinggi untuk pasar tradisional, kini juga mengalami kesulitan, tidak menawarkan jalan keluar bahkan bagi mereka yang memiliki toleransi risiko lebih tinggi.













Tarif Timbal Balik telah memicu berbagai respons dari berbagai negara di seluruh dunia:





Vietnam, Argentina, dan Israel telah membatalkan tarif untuk produk-produk AS.

India telah menunjukkan tanda-tanda bergerak menuju tarif nol untuk barang-barang AS.

Tiongkok dengan cepat mengumumkan tarif balasan sebesar 34% untuk impor AS.

Uni Eropa akan memberikan suara untuk tarif balasan pada tanggal 9 April.





Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan, "Era globalisasi berbasis aturan dan perdagangan bebas telah berakhir. Kita memasuki fase baru – yang lebih sewenang-wenang, proteksionis, dan berbahaya."





Kekacauan pasar ini mencerminkan bukan hanya fluktuasi sementara, tetapi pergeseran yang lebih dalam dalam tatanan perdagangan global, dengan proteksionisme dan ketegangan geopolitik yang membentuk kembali masa depan.









Di tengah kepanikan jangka pendek yang intens, beberapa investor melihat peluang potensial yang muncul. Arthur Hayes, salah satu pendiri BitMEX, berspekulasi, "Jika indeks volatilitas MOVE di pasar obligasi menembus di atas 140, Fed mungkin terpaksa memulai kembali mesin pencetak uang."









Pasar prediksi Kalshi menunjukkan kemungkinan resesi AS pada tahun 2025 kini mencapai 68%, tertinggi dalam beberapa bulan. Bahkan JPMorgan menyuarakan kekhawatiran, menyarankan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga sebelum pertemuan berikutnya.





Meskipun prospeknya suram, pedagang utama Eugene Ng percaya bahwa penurunan pasar ini menghadirkan peluang membangun kekayaan sekali seumur hidup bagi mereka yang memiliki strategi yang tepat. Ia menyarankan, "Bertahan hidup adalah kuncinya." Sementara itu, Vida, pendiri Formula News, melihat ini sebagai koreksi siklus daripada keruntuhan yang mengingatkan pada krisis 2008. Ia memprediksi titik balik pasar pada Q1 2026 dan merekomendasikan untuk membangun posisi secara bertahap selama penurunan.









Apakah Anda percaya pada teori ekonomi Trump atau apakah Anda melihat tarif sebagai pertanda tatanan global baru, satu hal tetap jelas: pasar global berada dalam era baru volatilitas dan ketidakpastian. Pergerakan pasar saat ini tidak dapat lagi dipahami hanya melalui pengalaman masa lalu, tetapi investor harus beradaptasi dengan norma baru.





Dalam lingkungan yang tidak pasti ini, memahami manajemen risiko dan tetap tenang dalam menghadapi volatilitas akan menjadi kuncinya. Modal membutuhkan jangkar baru, dan mereka yang dapat melewati badai mungkin akan muncul lebih kuat. Saat lanskap keuangan berubah, sangat penting untuk memiliki platform dengan alat untuk menghadapi badai.





