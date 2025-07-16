MEXC resmi meluncurkan HAEDAL untuk trading Spot dan Futures. Selain itu, pengguna dapat berpartisipasi dalam acara airdrop HAEDAL melalui halaman acara Airdrop+ MEXC. Seiring terus berkembangnya teknMEXC resmi meluncurkan HAEDAL untuk trading Spot dan Futures. Selain itu, pengguna dapat berpartisipasi dalam acara airdrop HAEDAL melalui halaman acara Airdrop+ MEXC. Seiring terus berkembangnya tekn
Haedal Protocol: Platform Staking Likuid Unggulan dalam Ekosistem Sui

MEXC resmi meluncurkan HAEDAL untuk trading Spot dan Futures. Selain itu, pengguna dapat berpartisipasi dalam acara airdrop HAEDAL melalui halaman acara Airdrop+ MEXC.

Seiring terus berkembangnya teknologi blockchain, Derivatif Staking Likuid (LSD) telah muncul sebagai tren utama dalam bidang kripto. Di antara berbagai ekosistem, Haedal Protocol segera menonjol di blockchain Sui berkat desainnya yang inovatif dan fitur-fiturnya yang canggih.

1. Apa itu Haedal Protocol?


Haedal Protocol adalah protokol staking likuid terkemuka yang dibangun pada blockchain Sui. Protokol ini menyediakan infrastruktur yang kuat untuk staking likuid, sehingga pengguna dapat melakukan staking token SUI dan Walrus mereka kepada validator, lalu mendapatkan reward konsensus yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, pengguna menerima token staking likuid (LST) yang memungkinkan mereka menjaga likuiditas dan berpartisipasi lebih lanjut dalam aktivitas keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Haedal Protocol bukan hanya sekadar platform staking, melainkan juga protokol keuangan komprehensif yang mengintegrasikan staking likuid, agregasi yield, dan tata kelola terdesentralisasi. Protokol ini berperan penting dalam mengamankan ekosistem Sui dan mempromosikan keberlanjutan, tata kelola, dan desentralisasi jangka panjang. Selain infrastruktur staking likuid intinya, Haedal sedang membangun serangkaian produk pendukung, termasuk Haedal Market Maker dan haeVault. Matriks produk sistematis ini memungkinkan Haedal untuk menangkap nilai signifikan dari aktivitas trading on-chain yang aktif dalam jaringan Sui, sehingga meningkatkan kemampuan menghasilkan yield serta memberikan likuiditas yang lebih dalam dan efisien bagi pengguna Sui.

2. Fitur Utama Haedal Protocol


2.1 Staking Likuid


Dengan Haedal Protocol, pengguna dapat melakukan staking token SUI mereka, lalu menerima token stSUI dengan rasio 1:1. Token ini mewakili posisi yang di-stake pengguna dan tetap sepenuhnya likuid. Pengguna dapat melakukan trading terhadapnya secara bebas atau menggunakannya dalam berbagai proyek DeFi, sehingga meningkatkan efisiensi modal secara signifikan.

2.2 Pemilihan Validator Dinamis


Haedal menerapkan mekanisme pemilihan validator dinamis yang otomatis mengalokasikan stake kepada validator yang menawarkan APR bersih tertinggi. Mekanisme ini membantu memaksimalkan imbal hasil pengguna.

2.3 Modul Hae3: Solusi Peningkatan Yield yang Inovatif


Haedal menghadirkan modul Hae3 yang terdiri dari HMM dan haeVault untuk lebih meningkatkan imbal hasil pengguna:

1) HMM (Haedal Market Maker): Menyediakan likuiditas terkonsentrasi serta penyeimbangan ulang dan market-making otomatis berdasarkan harga oracle. HMM mengurangi serangan MEV dan meningkatkan APR haSUI.
2) haeVault: Menawarkan manajemen likuiditas otomatis yang menyimulasikan strategi market-making profesional bagi pengguna. haeVault menurunkan hambatan partisipasi sekaligus meningkatkan kinerja yield.

2.4 Tata Kelola Terdesentralisasi (DAO)


Haedal aktif memajukan kerangka tata kelola terdesentralisasi. Pemilik token tata kelola platform, yaitu $HAEDAL, memiliki hak untuk mengusulkan dan melakukan voting terhadap persoalan utama seperti peningkatan protokol dan penyesuaian model ekonomi, sehingga memberdayakan tata kelola sejati yang digerakkan oleh komunitas.

3. Token Haedal (HAEDAL) dan Perannya dalam Ekosistem


$HAEDAL adalah token tata kelola asli Haedal Protocol dan mewujudkan fungsi inti berikut:

Partisipasi Tata Kelola: Pemilik token dapat mengajukan proposal dan melakukan voting terhadap keputusan penting yang memengaruhi arah protokol di masa mendatang.
Distribusi Insentif: Digunakan untuk memberikan reward kepada kontributor seperti operator node, penyedia likuiditas, dan partisipan ekosistem lainnya.
Insentif Staking: Di masa mendatang, staking HAEDAL mungkin akan dihadirkan untuk menawarkan reward tambahan kepada partisipan.

Haedal telah menerapkan model distribusi token yang seimbang untuk memastikan keberlanjutan ekosistem jangka panjang:

Reward & Insentif Komunitas: 45%
Tim & Penasihat: 20%
Dana Pengembangan Ekosistem: 15%
Penyediaan Likuiditas & Reward Staking: 20%

Selain itu, Haedal telah menerbitkan token haSUI, yaitu representasi likuid dari SUI yang di-stake. haSUI dapat digunakan di berbagai protokol DeFi, sehingga meningkatkan efisiensi modal dalam ekosistem Sui secara signifikan.

4. Airdrop Token HAEDAL


Haedal telah meluncurkan salah satu airdrop terbesar dan paling dinantikan dalam ekosistem Sui hingga saat ini.

4.1 Penerima Airdrop


Airdrop ini menargetkan kelompok berikut:

1) Anggota Inti Komunitas & Pendukung: Meliputi moderator, duta besar, dan kreator konten yang aktif.
2) Pengguna Aktif Produk dan LST Haedal: Pengguna haSUI, haWAL, dan haeVault, serta mereka yang telah menggunakan LST Haedal dalam protokol DeFi utama di Sui.
3) Mitra Komunitas: Anggota dan pengguna dari komunitas mitra seperti Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus, dan lainnya.
4) Partisipan Awal dalam Aktivitas Pra-Peluncuran: Pengguna yang terlibat aktif dalam kampanye dan inisiatif tahap awal Haedal.

4.2 Periode Pengeklaiman


Waktu Awal: April 29 pukul 19:00 PM (UTC+7)
Portal Pengeklaiman: https://haedal.xyz/airdrop

5. Cara Membeli Token HAEDAL di MEXC


Dengan arsitekturnya yang inovatif dan kinerja yang tangguh, Haedal Protocol telah muncul sebagai solusi staking likuid yang terkemuka di dalam ekosistem Sui. Bagi pengguna yang ingin membuka peluang yield stabil sambil menjaga likuiditas aset untuk berpartisipasi dalam beragam aktivitas DeFi, Haedal Protocol mewakili platform yang sangat menarik dan menjanjikan.

Seiring terus berkembangnya Haedal Protocol, kemitraannya dengan MEXC—platform trading yang diakui secara global—telah memberikan momentum yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut. MEXC dipercaya oleh investor di seluruh dunia karena biaya trading yang rendah, eksekusi yang sangat cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang dalam. Pandangannya yang tajam terhadap proyek-proyek baru dan dukungan yang konsisten menjadikannya launchpad yang ideal untuk inovasi-inovasi berpotensi tinggi.

MEXC telah resmi melakukan listing HAEDAL untuk trading Spot dan Futures, sehingga pengguna dapat melakukan trading token ini dengan biaya yang sangat rendah.

Cara Membeli HAEDAL di MEXC


1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi situs web resminya.
2) Cari "HAEDAL" di bilah pencarian, lalu pilih pasangan trading Spot atau Futures.
3) Pilih jenis order, masukkan parameter kuantitas dan harga, lalu pasang order untuk menyelesaikan trade.

Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

