Bagaimana Cara Mengklaim Reward Airdrop Nillion (NIL)?

Nillion (NIL) adalah platform komputasi privasi mutakhir yang memanfaatkan teknologi komputasi buta inovatif untuk menyediakan solusi perlindungan privasi data yang efisien dan aman bagi pengguna. Dengan memanfaatkan arsitektur yang terdesentralisasi, Nillion memungkinkan komputasi tanpa mendekripsi data, sehingga secara efektif menghilangkan risiko keamanan yang terkait dengan pemrosesan data tradisional.

Sebagai pemimpin dalam komputasi privasi, Nillion kini meluncurkan acara airdrop di platform MEXC. Pengguna bisa mendapatkan reward token NIL gratis hanya dengan menyelesaikan tugas mudah. Berikut adalah panduan mendetail tentang cara berpartisipasi dan mengklaim reward airdrop NIL.

1. Periode dan Reward Airdrop


Tanggal Awal: Mar 21, 2025, 20:00 (UTC+7)
Tanggal Akhir: Mar 31, 2025, 20:00 (UTC+7)
Total Pool Reward: 270,000 USDT
Distribusi Reward: Dalam waktu 10 hari kalender setelah acara berakhir

2. Detail Acara


Acara airdrop Nillion kini aktif dan terbuka bagi pengguna baru dan lama. Dengan menyelesaikan tiga tugas utama, Anda dapat berbagi pool reward yang besar dan mengembangkan aset digital Anda dengan mudah. Mulai sekarang dan awali perjalanan menuju pertumbuhan finansial!

Acara 1: Eksklusif bagi Pengguna Baru – Berbagi Bonus Futures Senilai 200,000 USDT


Tugas 1: Tugas Deposit Bersih


Persyaratan: Pengguna baru harus mendepositkan jumlah bersih 300 NIL atau 100 USDT selama periode acara.
Reward: Dengan menyelesaikan tugas ini, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menerima bonus Futures atau reward lainnya.

Tugas 2: Trading Spot atau Futures


Trading Spot
Persyaratan: Lakukan trading pasangan Spot NIL/USDT dan akumulasikan total volume trading ≥ 100 USDT.
Reward: 2,000 pengguna tercepat yang menyelesaikan tugas ini akan berbagi pool bonus Futures 100,000 USDT.

Trading Futures
Persyaratan: Lakukan trading pasangan Futures apa pun dan akumulasikan total volume trading ≥ 500 USDT.
Reward: 2,000 pengguna tercepat yang menyelesaikan tugas ini akan berbagi pool bonus Futures 100,000 USDT.

Acara 2: Tantangan Trading Futures – Berbagi Bonus Futures Senilai 50,000 USDT


Persyaratan: Lakukan trading pasangan Futures perpetual apa pun dan akumulasikan total volume trading ≥ 20,000 USDT selama periode acara.
Reward: 2,000 pengguna tercepat yang menyelesaikan tugas ini akan berbagi pool bonus Futures 50,000 USDT. (Reward maksimum per pengguna: Bonus Futures senilai 5,000 USDT. Reward minimum per pengguna: Bonus Futures senilai 10 USDT)

Acara 3: Reward Referral – Berbagi Bonus Futures Senilai 20,000 USDT


Persyaratan: Pengguna lama dapat mengundang pengguna baru untuk mendaftar dan menyelesaikan tugas apa pun di Acara 1.
Reward: Untuk setiap referral yang berhasil, Anda akan menerima bonus Futures 50 USDT. Setiap pemberi referral bisa mendapatkan bonus Futures senilai hingga 1,000 USDT.

3. Catatan Penting


Definisi Pengguna Baru: Pengguna baru adalah mereka yang mendaftar selama acara atau memiliki total deposit kurang dari $100 sebelum acara dimulai (termasuk deposit on-chain, fiat, dan P2P).

Persyaratan Verifikasi KYC: Partisipan harus menyelesaikan setidaknya verifikasi KYC Dasar untuk menerima reward. Pengguna baru harus menyelesaikan verifikasi KYC Lanjutan untuk berpartisipasi dalam Acara 1.

Perhitungan Setoran Bersih: Deposit Bersih = Total Deposit - Total Penarikan. Deposit yang valid mencakup deposit yang dilakukan melalui transaksi P2P, OTC, dan on-chain.

Distribusi Reward: Reward token akan di-airdrop ke akun Spot. Bonus Futures akan di-airdrop ke akun Futures. Bonus Futures valid selama 14 hari dan dapat digunakan untuk trading Futures. Segala laba yang dihasilkan dapat ditarik.

Aturan Volume Trading: Trading tanpa biaya dikecualikan dari perhitungan. Volume trading akan otomatis dihitung dan dipertimbangkan untuk acara ini.

Limit Reward Pengguna: Setiap pengguna baru hanya dapat menerima reward eksklusif pengguna baru satu kali dalam acara Airdrop+. Jika pengguna menyelesaikan beberapa tugas acara, sistem akan mendistribusikan reward berdasarkan lini masa distribusi reward dari acara ini.

Dengan berpartisipasi dalam acara Airdrop+ Nillion, Anda bisa mendapatkan reward token NIL gratis dan berbagi pool reward yang besar dengan melakukan deposit, trading, dan mengundang teman. Pastikan Anda menyelesaikan tugas yang diminta, dapatkan aturan acara terkini, dan maksimalkan penghasilan Anda!

Gabung sekarang dan klaim reward airdrop Anda!

Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


