Cara Menggunakan Nillion Testnet: Panduan Langkah demi Langkah





Nillion merevolusi keamanan data dengan memungkinkan komputasi buta yang memperbolehkan data terenkripsi diproses tanpa dekripsi. Sebagai bagian dari pengembangannya, Nillion Testnet kini sudah aktif dan menawarkan pengguna kesempatan untuk berinteraksi dengan ekosistemnya dengan memperoleh dan menggunakan token NIL pengujian.





Dalam panduan ini, kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang Nillion testnet, termasuk cara mengklaim token NIL pengujian, mengirim token NIL, dan melakukan staking terhadapnya.









Nillion Network (NIL) adalah jaringan terdesentralisasi yang dirancang untuk meningkatkan privasi data menggunakan teknik kriptografi canggih seperti Multi-Party Computation (MPC). Hal ini memungkinkan data diproses secara aman di beberapa node tanpa mengekspos isinya, sehingga ideal untuk aplikasi di bidang keuangan, layanan kesehatan, dan pelatihan AI.





Token NIL merupakan pusat ekosistem Nillion yang melayani berbagai keperluan, termasuk staking, tata kelola, dan biaya transaksi. Meskipun proyek ini masih dalam fase testnet, pengguna dapat menelusuri fungsinya dengan memperoleh token NIL pengujian dan melakukan transaksi.









Berinteraksi dengan Nillion Testnet memungkinkan Anda untuk:

Menikmati infrastruktur jaringan yang mengutamakan keamanan sebelum peluncuran mainnet-nya.

Menguji transaksi dan mekanisme staking tanpa risiko finansial.

Mendapatkan potensi keunggulan akses awal untuk pengembangan di masa mendatang.

Menelusuri cara kerja komputasi buta dan memahami dampaknya terhadap privasi data.













Panduan Instalasi Keplr Sebelum berinteraksi dengan Nillion Testnet, Anda memerlukan dompet yang didukung. Saat ini, dompet Keplr dan Leap kompatibel. Jika Anda tidak memiliki dompet Keplr, ikutiuntuk menginstalnya.









Setelah dompet Keplr Anda disiapkan, ikuti langkah-langkah berikut untuk menambahkan Nillion Testnet:

Buka Daftar Chain Keplr . 1)

2) Cari "Nillion Testnet", lalu klik untuk menambahkannya.





3) Salin alamat Nillion Testnet Anda dari Keplr.









Setelah dompet Anda sudah siap, mintalah token NIL pengujian gratis dari Nillion Faucet.









Nillion Faucet 1) Kunjungi

2) Klik tombol Start (Mulai).

3) Tempelkan alamat dompet Nillion Testnet Anda (disalin dari Keplr).

4) Selesaikan verifikasi captcha, lalu klik Continue (Lanjutkan).

5) Tunggu beberapa saat hingga transaksi diproses—token NIL Anda akan dikirim ke dompet Anda.

Catatan: Anda dapat mengklaim token NIL pengujian sekali setiap 24 jam.









Untuk menguji transaksi pada Nillion Testnet, Anda dapat mengirim token NIL kepada pengguna testnet lainnya:









Buka Nillion Testnet Explorer . 1)

2) Gulir ke bawah, lalu klik nama validator mana pun untuk melihat alamat dompetnya.









3) Salin alamat dompetnya.

4) Buka dompet Keplr Anda, klik Send (Kirim), lalu masukkan alamat penerima.

5) Pilih jumlah NIL yang akan dikirim, lalu konfirmasikan transaksi.









Staking token NIL membantu mengamankan jaringan dan merupakan fungsi utama ekosistem Nillion. Berikut adalah cara melakukan staking NIL pengujian Anda:









Buka Halaman Staking Nillion . 1)

2) Klik Connect Wallet (Hubungkan Dompet) di sudut kanan atas.

3) Pilih Delegate (Delegasikan), lalu pilih validator dari daftar yang disediakan.

4) Masukkan jumlah token NIL yang ingin di-stake, lalu konfirmasikan transaksi.









Nillion Testnet merupakan peluang unik untuk menikmati penerapan teknologi kriptografi yang inovatif secara langsung. Dengan berpartisipasi, Anda dapat menelusuri mekanisme staking, kecepatan transaksi, dan fitur keamanannya secara langsung—sambil mempersiapkan peluncuran mainnet-nya di masa mendatang.





Tidak ada risiko keuangan: Transaksi menggunakan token NIL pengujian.

Pengalaman langsung dengan keamanan bertenaga MPC.

Manfaat potensial bagi pengguna awal saat mainnet diluncurkan.



