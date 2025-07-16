Humanity Protocol (H): Membangun Infrastruktur Identitas Terdesentralisasi yang Mengutamakan Privasi

Identitas palsu, persona, dan aktivitas bot telah merajalela di internet bahkan sebelum adopsi massal serta pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan otomatisasi. Namun, seiring AI dan teknologi terkait makin canggih, masalah ini menjadi tersebar lebih luas secara online, sehingga mengancam keamanan dan kepercayaan pada platform dan ekosistem digital. Humanity Protocol menghadirkan solusi untuk fenomena ini sebagai protokol verifikasi identitas terdesentralisasi zkEVM Ethereum Lapisan 2. Tujuannya adalah membangun sistem identitas digital yang berfokus pada privasi dan berorientasi manusia dengan menggunakan teknologi biometrik non-invasif dan zero-knowledge proof.









Humanity Protocol adalah blockchain zkEVM Lapisan 2 yang berfokus pada verifikasi identitas manusia. Blockchain ini menghadirkan mekanisme konsensus Proof-of-Humanity (PoH) unik yang menggabungkan teknologi pengenalan telapak tangan dengan zero-knowledge proof untuk memastikan privasi pengguna sekaligus memverifikasi identitas manusianya. Tujuan inti dari protokol ini adalah membangun jaringan verifikasi identitas tahan Sybil yang memungkinkan pengguna untuk membuktikan keunikan dan keaslian mereka tanpa mengungkapkan informasi sensitif, sehingga menyediakan infrastruktur identitas yang dapat dipercaya untuk aplikasi Web3.













Humanity Protocol menggunakan teknologi pengenalan telapak tangan sebagai metode autentikasi biometriknya yang memanfaatkan keunikan telapak tangan setiap individu untuk memastikan keunikan identitas. Selama proses verifikasi, pemindaian telapak tangan diubah menjadi representasi terenkripsi yang tidak dapat dibatalkan. Melalui penggabungan dengan teknologi zero-knowledge proof, sistem ini memungkinkan verifikasi identitas yang aman sekaligus melindungi data biometrik pengguna dari eksposur.









Proof-of-Humanity (PoH) adalah mekanisme konsensus inti dari Humanity Protocol. Mekanisme ini dirancang untuk memverifikasi bahwa setiap partisipan dalam jaringan adalah manusia yang unik dan nyata. Melalui node verifikasi terdesentralisasi (zkProofer) yang mengautentikasi data telapak tangan pengguna, sistem ini memastikan keamanan dan integritas jaringan, sehingga secara efektif mencegah masuknya bot dan identitas palsu.









Humanity Protocol mendukung pembuatan identitas terdesentralisasi (DID) dan penerbitan kredensial yang dapat diverifikasi (VC) yang memungkinkan pengguna untuk membuktikan identitas dan status mereka pada berbagai platform dan aplikasi. Kredensial ini sepenuhnya dikontrol oleh pengguna itu sendiri, sehingga memastikan privasi dan portabilitas data, serta memungkinkan interoperabilitas identitas lintas platform yang lancar.









Testnet saat ini memanfaatkan RWT (Reward Token) untuk memberi insentif atas partisipasi pengguna dalam pengujian, check-in harian, referral, dan aktivitas lainnya. Setelah testnet berakhir, RWT akan dapat ditukar dengan token asli mainnet, yaitu H, yang dirancang untuk berfungsi sebagai mekanisme insentif dan token tata kelola.





Token H akan memiliki fungsi berikut di masa mendatang:





Memberikan insentif kepada node zkProofer untuk berpartisipasi dalam verifikasi.

Biaya dukungan terkait dengan Kredensial yang Dapat Diverifikasi dan autentikasi identitas.

Digunakan untuk tata kelola komunitas dan penyesuaian mekanisme penerbitan identitas.

Sebagian token akan dialokasikan untuk insentif ekosistem dan reward airdrop.









Pantera Capital Jump Crypto Animoca Brands Polygon Humanity Protocol didirikan pada tahun 2023 dengan anggota tim utama yang mencakup pendiri dan CEO Terence Kwok yang memberikan pengalaman luas dalam blockchain dan teknologi. Sejak dimulai, protokol ini telah menyelesaikan beberapa putaran pendanaan, sehingga menggalang total lebih dari $50 juta. Investor utamanya mencakup lembaga ternama seperti, dan









Sejak didirikan pada tahun 2023, telah menerapkan pemindaian sidik telapak tangan, pendaftaran ID Manusia, dan mekanisme reward tes RWT.

Testnet dibuka bagi pengguna dan pengembang demi mengumpulkan masukan yang ekstensif.









Mengimplementasikan penerapan verifikasi zero-knowledge secara on-chain.

Merekrut node zkProofer serta melakukan uji coba airdrop dan reward.

Merilis API dan SDK untuk mendukung integrasi pihak ketiga dari modul verifikasi sidik telapak tangan PoH.









Peluncuran resmi mainnet yang memungkinkan RWT ditukar dengan mainnet H dan memulai tata kelola chain publik.

KYC Memperluas kegunaan untuk Kredensial yang Dapat Diverifikasi (misalnya,, pendidikan, keuangan, tiket).

Kemitraan vertikal (misalnya, ApeChain telah bergabung ke jaringan zkProofer).

Mendukung integrasi level perusahaan (lembaga keuangan, platform acara) dan aplikasi khusus industri.









Humanity Protocol sedang membangun jaringan verifikasi identitas terdesentralisasi yang berpusat pada manusia dan mengutamakan privasi demi menyediakan infrastruktur identitas tepercaya untuk dunia Web3. Melalui teknologi inovatif dan mekanisme insentif, protokol ini bertujuan untuk mengatasi tantangan terkini dalam verifikasi identitas digital dan mendorong perkembangan masyarakat digital berorientasi manusia yang sehat. Sistem identitas terdesentralisasi Humanity Protocol memiliki prospek penerapan yang luas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:





DeFi dan Layanan Keuangan: Memungkinkan verifikasi identitas yang dapat dipercaya untuk mencegah serangan Sybil dan meningkatkan keamanan platform.

Tata Kelola Web3: Memastikan keunikan dan keaslian partisipan voting dan tata kelola.

Media Sosial dan Platform Konten: Memverifikasi identitas pengguna untuk memerangi akun dan bot palsu.

Identitas dan Autentikasi Digital: Memberikan pengguna identitas digital terpadu untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan masuk.





Seiring dengan berkembangnya adopsi dan matangnya ekosistemnya, Humanity Protocol berada pada posisi yang tepat untuk menetapkan standar baru bagi identitas digital milik pengguna yang aman pada berbagai aplikasi Web3.



