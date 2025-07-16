Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY): Fenomena Lonjakan Harga!





Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) adalah mata uang kripto meme yang sedang naik daun pada platform blockchain Solana, yang menonjol dengan perpaduan unik antara teknologi tinggi dan budaya hiburan. Di balik proyek ini terdapat nama-nama berpengaruh seperti Iqram Magdon-Ismail (salah satu pendiri Venmo) dan Sam Lessin (investor veteran Venmo). Bukan sekadar token, JELLYJELLY diharapkan menjadi jembatan untuk membawa blockchain ke dunia nyata, mulai dari game, sosial hingga aplikasi praktis.





Sejak diluncurkan, JELLYJELLY telah menciptakan badai berkat dua faktor: fluktuasi harga yang tak menentu dan hubungan yang erat dengan aplikasi Jelly - platform perekaman panggilan video dengan integrasi AI yang unggul. Kombinasi meme kripto yang adiktif dan teknologi AI telah menciptakan demam viral di seluruh komunitas, yang menyebabkan gelombang investasi dan diskusi hangat di semua forum.





Jadi, apa yang membuat JELLYJELLY menjadi bintang yang bersinar di antara ribuan koin meme lainnya? Mari kita cari tahu elemen-elemen utama dari proyek unik ini melalui artikel ini!









JELLYJELLY adalah proyek memecoin yang dibuat oleh Iqram Magdon-Ismail (salah satu pendiri Venmo) dan Sam Lessin (investor awal Venmo). Dengan menggabungkan keahlian mereka dalam keuangan dan teknologi, mereka memperkenalkan blockchain ke sektor hiburan digital, menciptakan mata uang kripto yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga memiliki aplikasi di dunia nyata.









JELLYJELLY lebih dari sekadar koin meme—ini adalah bagian dari ekosistem aplikasi video Jelly.





Aplikasi Jelly memungkinkan pengguna untuk merekam dan berbagi video dengan mudah, dengan teks otomatis dan pembuatan judul yang didukung AI.





Konsep unik ini dengan cepat menarik minat komunitas yang signifikan.





Selain itu, proyek ini diluncurkan melalui pump.fun, sebuah platform yang mengkhususkan diri dalam mendukung koin meme di blockchain Solana. Pump.fun membantu JELLYJELLY mendapatkan eksposur pasar yang cepat dan transparan, membangun kepercayaan investor, dan mendorong pertumbuhan token.









Hanya dalam satu hari peluncuran, JELLYJELLY telah mengejutkan pasar mata uang kripto dengan peningkatan nilai sebesar 70.000% berkat likuiditas yang sangat kuat dari bursa utama seperti MEXC. Peningkatan luar biasa ini dianggap langka di dunia koin meme, menunjukkan daya tarik proyek yang luar biasa bagi para investor.





Kapitalisasi pasar JELLYJELLY meledak dari 18 juta USD menjadi 250 juta USD dalam waktu singkat, tetapi langsung anjlok karena penyesuaian teknis. Saat ini, harga token berfluktuasi sekitar 0,015 USD, turun signifikan dari puncaknya.





Menurut analis, efek FOMO (takut ketinggalan) yang dikombinasikan dengan strategi pemasaran yang sangat agresif telah menciptakan fluktuasi ekstrem bagi JELLYJELLY. Ini merupakan peluang yang mengubah hidup bagi mereka yang membeli pada waktu yang tepat, tetapi juga membawa risiko signifikan yang dapat menguras kantong mereka. Oleh karena itu, investor yang ingin terlibat dalam permainan berisiko tinggi ini perlu memantau grafik harga dan tren pasar secara ketat.









JELLYJELLY menggunakan model tokenomics yang sederhana namun efektif, memastikan transparansi dan keadilan bagi semua investor.





Total pasokan tetap: 999.999.099 token, tanpa mekanisme pembakaran atau jadwal vesting.

Semua token dirilis di muka, mencegah manipulasi pasokan dan memastikan transparansi.

Tidak ada alokasi pribadi untuk tim pendiri atau investor besar, menjaga lingkungan pasar yang adil.





Strategi penerbitan ini membangun kepercayaan komunitas dan mengurangi efek negatif dari kontrol pasokan.





Tidak ada pra-penjualan, tidak ada alokasi pribadi, mematuhi aturan pump.fun untuk mengurangi risiko manipulasi harga.

Akses token yang sama untuk semua investor sejak awal, memastikan keadilan.





Awalnya, harga JELLYJELLY melonjak karena minat masyarakat yang kuat.

Dalam jangka panjang, model ini membantu menjaga stabilitas di pasar kripto yang bergejolak.

Model tokenomik yang transparan ini tidak hanya memperkuat kredibilitas JELLYJELLY tetapi juga menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor yang mencari proyek memecoin yang menjanjikan.









Jelly adalah platform berbagi video yang dirancang untuk menyederhanakan perekaman dan berbagi panggilan video. Dengan integrasi AI, aplikasi ini secara otomatis menambahkan subtitel dan judul, membuat konten lebih profesional dan menarik tanpa perlu pengeditan yang rumit.





Token JELLYJELLY memberikan akses awal ke fitur-fitur premium dalam aplikasi.

Berfungsi sebagai media transaksi dan mendorong keterlibatan pengguna.

Pertumbuhan aplikasi Jelly mendorong permintaan token, menciptakan hubungan yang kuat antara keduanya.





JELLYJELLY memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan seiring dengan perluasan basis pengguna aplikasi Jelly. Jika proyek berhasil membangun komunitas yang kuat dan merambah ke DeFi, nilai token akan semakin menguat. Hal ini menciptakan siklus yang saling memperkuat, di mana pengembangan aplikasi mendorong permintaan token, sementara popularitas token memperluas ekosistem Jelly, memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi keduanya.









Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) lebih dari sekadar koin meme—ini adalah perpaduan kreatif antara teknologi blockchain Solana dan aplikasi dunia nyata. Dengan strategi pemasaran yang berani, dukungan komunitas yang kuat, dan potensi pertumbuhan aplikasi Jelly, proyek ini dengan cepat menarik perhatian pasar. Meskipun risikonya tetap ada, fondasi teknologi JELLYJELLY yang solid dan potensi skalabilitas memposisikannya sebagai aset kripto yang layak diperhatikan.





Model penerbitan token yang transparan dan adil, dikombinasikan dengan pemasaran yang efektif, telah membangun fondasi yang kuat untuk JELLYJELLY. Namun, investor harus memantau fluktuasi pasar dengan cermat dan mengadopsi pendekatan investasi yang strategis untuk menavigasi lanskap yang dinamis ini secara efektif.



