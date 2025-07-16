Tahap Baru Strategi Kripto JPMorgan: Dari Uji Coba Tertutup Hingga Keterbukaan On-Chain

Seiring dengan semakin dewasanya teknologi blockchain, sistem keuangan global mempercepat migrasinya secara on-chain. Lembaga keuangan tradisional tidak lagi memandang aset kripto sebagai hal yang tidak penting, tetapi semakin mengintegrasikannya ke dalam operasi utama. Dalam proses ini, J.P. Morgan, salah satu bank komersial terbesar di dunia, memainkan peran utama. Selama beberapa tahun terakhir, bank tersebut terus berinvestasi dalam infrastruktur blockchain, tokenisasi aset, penyelesaian on-chain, dan pembayaran kripto tingkat institusional, yang berupaya menyeimbangkan kepatuhan dan inovasi.





Bulan ini, J.P. Morgan mengumumkan penerbitan percontohan token deposit "JPMD" di Base, blockchain Layer-2 Coinbase , yang menandai fase baru dalam strategi blockchain-nya: beralih dari sistem tertutup yang dikontrol secara internal ke masa depan keuangan kolaboratif rantai publik yang terbuka. Analisis berikut mengeksplorasi bagaimana J.P. Morgan mempercepat integrasi mendalam keuangan tradisional dan on-chain melalui inisiatif utama seperti JPMD, di empat dimensi: penerapan teknis, penyelarasan regulasi, kolaborasi lintas rantai, dan strategi produk.









JPMorgan telah mengumumkan uji coba internal JPMD (Token Deposit JPMorgan) pada blockchain Base Coinbase — token sertifikat deposit yang dipatok dengan dolar AS.









Fitur Teknis: Tidak seperti Tidak seperti stablecoin seperti USDC atau USDT, JPMD secara langsung dikaitkan dengan simpanan bank, yang berpotensi menikmati perlindungan hukum dan pengawasan dana yang serupa dengan simpanan tradisional.

Contoh Konteks: Saat ini terbatas pada pengujian internal di JPMorgan, melayani klien institusional dan eksperimen pembayaran lintas batas, dengan rencana untuk ketersediaan pasar yang lebih luas sambil menunggu persetujuan regulasi.





Peluncuran JPMD menandakan bahwa bank tradisional menyediakan jalur masuk yang sah untuk dana on-chain melalui kerangka kepatuhan mereka, menjembatani kesenjangan antara keuangan terpusat dan terdesentralisasi baik pada tingkat teknis maupun hukum.









Eksekutif senior JPMorgan telah mengadakan diskusi dengan gugus tugas mata uang kripto SEC tentang cara memigrasikan pasar modal tradisional ke blockchain dengan aman dan patuh.





Topik Utama: Jalur tokenisasi untuk sekuritas, persyaratan regulasi untuk pasar repo on-chain, dan perbedaan antara token simpanan dan stablecoin.

Pelaporan Keuangan Digital: JPMorgan juga menyajikan kemajuannya dalam penerapan blockchain pada perjanjian pembelian kembali, penerbitan obligasi, dan aspek lainnya melalui platform pembiayaan digitalnya.





Agenda diskusi aset digital JPMorgan dengan gugus tugas mata uang kripto SEC. Sumber: SEC





Diskusi tingkat tinggi ini mencerminkan penerimaan regulator yang semakin meningkat terhadap pasar modal on-chain dan menggarisbawahi peran aktif JPMorgan dalam membentuk pasar on-chain yang dapat diatur.









Platform blockchain JPMorgan Kinexys (sebelumnya Onyx) berkolaborasi dengan Chainlink dan Ondo Finance untuk menyelesaikan uji coba penyelesaian Pengiriman versus Pembayaran (DvP) lintas rantai pertama.





Metode uji coba: Token US Treasury (OUSG) yang diterbitkan pada testnet Ondo diselesaikan secara atomik secara sinkron dengan token penyelesaian pada jaringan Kinexys melalui protokol komunikasi lintas rantai Chainlink.

Terobosan teknis: Mencapai penyelesaian dan atomicity multi-rantai yang sinkron, meletakkan dasar teknis untuk transfer aset lintas rantai yang aman di masa mendatang.





Tonggak sejarah ini menandai keterlibatan dan kepemimpinan progresif lembaga keuangan tradisional dalam menetapkan standar "interoperabilitas lintas rantai", mengatasi masalah fragmentasi dan silo dalam keuangan on-chain.









Menurut Kantor Paten dan Merek Dagang AS (USPTO), JPMorgan telah mengajukan merek dagang terkait JPMD , yang mencakup aplikasi termasuk:





Layanan pembayaran aset digital

Penerbitan dan penyelesaian token kripto

Sistem pemrosesan transaksi keuangan





Hal ini menunjukkan bahwa JPMorgan memandang JPMD bukan hanya sebagai percontohan jangka pendek tetapi sebagai landasan bagi ekosistem layanan keuangan digital yang komprehensif. Pengajuan merek dagang biasanya menandakan niat untuk mengomersialkan dan menerapkan strategi pasar setelah penerapan teknologi.









Inisiatif Utama Tujuan Strategis Kepentingan Industri Token Deposit JPMD Penyelesaian perbankan on-chain Menjembatani kesenjangan regulasi antara stablecoin dan mata uang yang dikeluarkan bank Mekanisme Komunikasi SEC Memandu jalur yang patuh

Memastikan ruang yang sah untuk migrasi on-chain keuangan tradisional Proyek Penyelesaian Lintas Rantai Meningkatkan efisiensi kolaborasi multi-rantai Mendorong integrasi mendasar DeFi dan TradFi

Pendaftaran Merek Dagang Membangun ekosistem produk yang dikomersialkan Dasar untuk ekosistem layanan keuangan kripto berbasis platform





Jelas bahwa JPMorgan sedang mempercepat strategi kripto melalui pendekatan terpadu berupa "eksperimen inti—koordinasi regulasi—ekspansi teknologi—pengembangan merek." Jalur tersebut berevolusi dari sistem loop tertutup (contoh, JPM Coin) ke blockchain publik terbuka (contoh, Base), memanfaatkan teknologi lintas rantai dan penyelarasan regulasi untuk mendorong integrasi mendalam antara keuangan tradisional dan dunia kripto.









JPMorgan sedang membentuk kembali inti teknologi dan batasan layanan perbankan, beralih dari sistem akun tertutup ke blockchain terbuka, dan dari buku besar terpusat ke penyelesaian kolaboratif multi-rantai. JPMD bukan sekadar proyek eksperimental, tetapi sinyal yang menandai penerapan Web3 oleh industri perbankan global.





Seiring dengan semakin matangnya teknologi dan standar regulasi yang secara bertahap menyatu, aset simpanan on-chain seperti JPMD siap menjadi mata uang dasar baru di pasar keuangan, membangun jembatan bagi lembaga keuangan tradisional menuju era desentralisasi. Inisiatif awal JPMorgan mungkin akan menentukan posisinya dalam lanskap keuangan global selama dekade berikutnya.



