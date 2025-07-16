Lanskap Regulasi Kripto pada Bulan Juni: Perundang-undangan AS dan Kebijakan Asia Menjadi Sorotan Utama

Bulan ini menandai perubahan penting dalam regulasi kripto global, saat negara-negara di seluruh dunia meluncurkan reformasi kebijakan utama. Dari legislasi stablecoin hingga regulatory sandbox, dari legalisasi penuh hingga penegakan hukum tanpa kompromi, gelombang regulasi yang baru tengah membentuk kembali cara aset kripto diatur dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja nasional. Artikel ini mengulas perkembangan terkini di Vietnam, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura, menawarkan gambaran singkat tentang peta regulasi global yang berkembang untuk aset digital.









GENIUS Act Pada tanggal 17 Juni, Senat AS meloloskan(Kerangka Regulasi Stablecoin) dengan hasil voting 68-30, menandai kali pertama kerangka kerja federal yang komprehensif ditetapkan untuk aset kripto yang dipatok pada dolar AS.









Penerbit harus memegang aset cadangan yang sangat likuid, seperti dolar AS atau obligasi Treasury jangka pendek.

Pengungkapan komposisi cadangan bulanan diperlukan untuk memastikan kapasitas penebusan penuh 1:1.

Sistem perizinan akan dibangun, dengan memperkenalkan standar pemeriksaan formal untuk penerbit.





RUU tersebut kini sedang ditinjau di DPR dan akan memerlukan persetujuan Presiden agar dapat berlaku.





Tether Circle GENIUS Act meletakkan landasan hukum untuk penerbitan stablecoin di AS, menandai integrasi bertahap stablecoin ke dalam kerangka regulasi keuangan federal. Ini juga memberikan implikasi yang luas bagi penerbit besar sepertidan









Pada tanggal 14 Juni, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital, yang secara resmi memasukkan aset digital ke dalam kerangka regulasi mereka untuk pertama kalinya. Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.









Aset digital dikelompokkan ke dalam dua kategori: aset virtual dan aset kripto.

Sekuritas, mata uang fiat, dan derivatif keuangan dikecualikan dari cakupan ini.

Kerangka regulasi akan dikembangkan, termasuk standar klasifikasi aset, mekanisme perizinan, dan pengawasan prudensial.

Undang-undang ini memperkenalkan persyaratan antipencucian uang dan keamanan siber yang selaras dengan pedoman FATF.





AI Selain aset digital, undang-undang ini menguraikan insentif strategis untuk, semikonduktor, dan infrastruktur digital, untuk memosisikan Vietnam sebagai pusat teknologi regional.





Langkah ini menandai tonggak sejarah dalam perjalanan regulasi keuangan digital Vietnam, menunjukkan upaya mereka untuk bergerak menuju kedaulatan digital dan modernisasi regulasi. Vietnam mungkin menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menetapkan kerangka hukum komprehensif untuk aset kripto.









Pada Simposium Sasana di pertengahan Juni, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan pembentukan Pusat Inovasi Aset Digital, sebuah regulatory sandbox yang dirancang untuk menyediakan lingkungan terkendali guna menguji teknologi keuangan yang sedang berkembang.









Stablecoin yang didukung oleh Ringgit (MYR).

Eksplorasi aplikasi pembayaran yang dapat diprogram.

Dukungan untuk pembiayaan rantai pasokan dan tokenisasi aset.





Perdana Menteri Anwar menggambarkan inisiatif ini sebagai "babak baru bagi ekonomi digital Malaysia," yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan infrastruktur, kebijakan, dan talenta untuk memosisikan negara tersebut sebagai pusat fintech regional. Berbeda dengan prinsip ketat regulasi yang terlihat di beberapa yurisdiksi, Malaysia menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan ramah terhadap inovasi. Dengan menurunkan hambatan masuk melalui mekanisme sandbox, negara ini bertujuan untuk mendorong eksperimen dalam lingkungan yang terkendali. Strategi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak proyek Web3 Asia Tenggara untuk diinkubasi dan diskalakan secara lokal, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekosistem aset digitalnya.









Pernah dianggap sebagai tempat berlindung yang aman secara regulatif untuk inovasi kripto di Asia, Singapura telah membuat perubahan kebijakan yang tajam dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS) pada bulan Juni. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengekang arbitrase regulasi dan menjamurnya perusahaan cangkang, sejalan dengan standar FATF untuk memperkuat kepatuhan antipencucian uang (AML) dan antipendanaan terorisme (CFT).









Semua entitas tanpa lisensi Penyedia Layanan Token Digital (DTSP) harus berhenti menawarkan layanan kepada klien luar negeri, paling lambat pada tanggal 30 Juni.

Tidak ada masa tenggang: pelanggaran dapat membuat pelanggar didenda hingga SGD 250.000 dan hingga tiga tahun penjara.

Undang-Undang Pasar dan Jasa Keuangan (FSM Act) Penegakan hukum didasarkan pada Pasal 137





MAS telah memperketat regulasi tahun lalu, mewajibkan platform berlisensi untuk sepenuhnya memisahkan aset pelanggan dan melarang partisipasi retail dalam staking token. Langkah terbaru ini mencerminkan tren yang lebih luas dari penegakan regulasi yang makin ketat.





Alih-alih tindakan keras yang tiba-tiba, regulasi baru ini merupakan puncak peta jalan regulasi MAS yang sudah ada sejak lama. Perusahaan yang patuh dapat berkembang di bawah rezim yang baru, sementara perusahaan yang tidak memiliki lisensi kini harus mencari yurisdiksi alternatif. Industri bergeser cepat menuju standardisasi dan sentralisasi yang lebih besar. Dampaknya melampaui institusi. Para individu profesional kini menghadapi peningkatan ketidakpastian. Beberapa orang telah mengalami penghentian permohonan visa kerja atau izin tinggal tetap, menunjukkan dampak personal yang signifikan akibat pengetatan regulasi. Hal ini dapat memicu hilangnya talenta lokal dalam sektor kripto Singapura.









Dari pengakuan legislatif Vietnam hingga disahkannya RUU stablecoin AS, dari dukungan Malaysia terhadap inovasi hingga pengetatan regulasi Singapura, kebijakan kripto global memasuki fase multipolar yang nyata:





Negara/Wilayah Pengembangan Kebijakan Kata Kunci Regulasi Vietnam Pengakuan hukum aset kripto Regulasi yang diklasifikasikan, AML, kejelasan regulasi Amerika Serikat Senat meloloskan undang-undang stablecoin Persyaratan cadangan, transparansi, kerangka kerja federal Malaysia Regulatory sandbox resmi diluncurkan Stablecoin lokal, pembayaran yang dapat diprogram, uji coba teknologi Singapura Penegakan segera tanpa transisi Ambang batas lisensi, antiarbitrase, perombakan regional





Kejelasan regulasi menjadi pendorong daya tarik baru: Pasar negara berkembang seperti Vietnam dan Malaysia memanfaatkan inovasi teknologi melalui legislasi dan mekanisme sandbox.

Pengawasan yang lebih ketat sedang membentuk kembali lanskap: Poros regulasi Singapura mendorong modal dan talenta berbakat ke wilayah yang lebih ramah kebijakan, seperti Hong Kong, Dubai, dan Jepang.

Stablecoin muncul sebagai titik fokus kepatuhan: Dari undang-undang AS hingga uji coba di pasar Asia, stablecoin lokal dan yang didukung oleh USD sedang ditempatkan di bawah kerangka regulasi yang terstruktur.





Bagi industri kripto, ini menandai momen penting yang sarat akan peluang dan tantangan. Regulasi kini membentuk kembali jalur migrasi proyek global, arus modal, dan dampak kepatuhan. Ke depannya, kemampuan untuk menavigasi berbagai yurisdiksi secara fleksibel akan menjadi sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan kelangsungan hidup.



