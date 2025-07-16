KAI Battle of Three Kingdoms: Perpaduan Inovatif dari Game Kartu Strategi dan Blockchain

KAI Battle of Three Kingdoms (selanjutnya disebut KAI Battle) adalah game kartu strategi pertempuran otomatis yang dikembangkan berdasarkan IP klasik SEGA Sangokushi Taisen (Battle of Three Kingdoms) dengan tujuan memberikan pengalaman pertempuran strategi Tiga Kerajaan yang baru kepada para pemain.









Battle of Three Kingdoms adalah game kartu strategi blockchain yang dikembangkan bersama oleh Double Jump Tokyo dan SEGA. Game ini resmi memperoleh lisensi untuk IP arkade klasik SEGA Sangokushi Taisen (awalnya dirilis pada tahun 2005), lalu telah diadaptasi menjadi game multi-platform untuk PC, iOS, dan Android.













Game ini mempertahankan gameplay inti Sangokushi Taisen — sistem pertarungan otomatis tiga ronde yang menekankan “kompetisi mental”. Pemain tidak memerlukan kontrol yang rumit. Keberhasilan bergantung pada pemilihan hero yang cerdas, pembentukan tim, dan perencanaan strategis. Pertempuran berjalan secara otomatis, sehingga keputusan strategis awal menjadi kunci kemenangan. Dengan demikian, pemikiran mendalam menjadi penting.









Game kartu tradisional sering kali mengalami ketidakseimbangan karena kelangkaan kartu. “Sistem Rekrutmen” KAI Battle mengalihkan fokus ke strategi daripada sekadar memperoleh kartu tingkat tinggi. Sistem ini memulihkan esensi persaingan cerdas yang memungkinkan pemain baru menang melalui wawasan dan penerapan taktis.









Game ini memiliki dua jenis kartu: kartu hero biasa dan kartu Awakened Warlord (NFT). Kartu reguler diperoleh melalui gameplay standar dan tidak memiliki atribut NFT, sehingga semua pemain dapat berpartisipasi. Kartu Awakened Warlord adalah NFT terbatas dengan peningkatan level, karya seni langka, dan keterampilan unik yang menggabungkan nilai koleksi dengan fungsionalitas gameplay.













Penerapan Awal: Pemain menempatkan tim hero awal dengan total biaya 4 untuk membangun posisi awal yang stabil.

Tahap Rekrutmen: Setiap ronde memungkinkan rekrutmen berbagai jenis pasukan, seperti kavaleri, pemanah, infanteri, dan kereta perang, sehingga menambah keragaman strategi.

Pertempuran Otomatis: Pertempuran berlangsung secara otomatis. Keberhasilan bergantung pada perencanaan strategis sebelum pertempuran untuk menyerang dan bertahan.

Kompetisi Tiga Tahap: Pertarungan dibagi menjadi fase pembukaan, pertengahan, dan akhir, sementara rekrutmen dan pengerahan pasukan dimungkinkan di setiap tahap. Kemenangan diraih dengan merebut kota lawan.









Kartu “Awakened Warlords” adalah NFT yang dapat di-trade secara bebas di pasar. Pemain dapat menjual kartu yang ditingkatkan atau meraih laba dari trading, sehingga menciptakan ekonomi Web3 yang memetakan aset ke nilai dalam game.









Game ini aktif menggabungkan beragam mode yang berbasis komunitas, termasuk pertempuran GvG guild atau aliansi, turnamen yang diselenggarakan oleh pemain, dan acara tingkat atas yang disponsori secara resmi. Partisipan bisa mendapatkan poin atau reward token yang di-airdrop, sehingga mendorong pertumbuhan dan keterlibatan komunitas.









Proyek ini dibangun pada Oasys, sebuah platform blockchain yang dirancang khusus untuk ekosistem game dengan menawarkan TPS tinggi dan biaya gas rendah untuk memastikan pengguna menikmati pengalaman yang lancar dan hemat biaya.













KAI Battle menghadirkan SGC sebagai inti ekonomi dalam game-nya. SGC adalah mata uang kripto yang diterbitkan pada blockchain Oasys. Pemain bisa mendapatkan reward SGC dengan berpartisipasi dalam game, menyelesaikan tugas, dan memenangkan pertandingan. Selain itu, SGC dapat digunakan untuk membeli aset digital dalam game, berpartisipasi dalam lelang, dan menebus hadiah fisik.









Pemain dapat memperoleh SGC melalui metode berikut:





Reward peringkat papan peringkat

Reward kemenangan GvG

Partisipasi dalam turnamen resmi atau komunitas

Melakukan staking token untuk mendapatkan hak dividen









Beli “Paket Kartu Awakened” untuk mendapatkan kartu NFT

Buka turnamen, mode endgame, dan lainnya

Bayar biaya pendaftaran untuk acara yang diselenggarakan oleh komunitas









KAI Battle of Three Kingdoms adalah game kartu strategi pertempuran otomatis yang dikembangkan berdasarkan IP klasik SEGA. Selain mewarisi daya tarik inti dari aslinya, game ini juga mengintegrasikan teknologi blockchain yang inovatif. Dengan desain kartu hero yang indah, game strategis yang kaya, lingkungan kompetitif yang adil, dan ekosistem komunitas yang aktif, KAI Battle menawarkan pengalaman pertempuran strategi Tiga Kerajaan yang sepenuhnya baru kepada para pemain. Selain itu, ekonomi token SGC dalam game memberi pemain peluang meraih penghasilan tambahan dan potensi pertumbuhan nilai.





