KernelDAO: Pelopor ReStaking yang Mendorong Efisiensi Modal di Web3





MEXC dengan bangga mengumumkan listing resmi KERNEL untuk perdagangan Spot dan Futures pada tanggal 14 April 2025. Jadwal terperinci adalah sebagai berikut:





Perdagangan Spot KERNEL/USDT : 14 April 2025, 12:00 (UTC) : 14 April 2025, 12:00 (UTC)

Perdagangan Futures KERNELUSDC: 14 April 2025, 12:20 (UTC) : 14 April 2025, 12:20 (UTC)





Deposit untuk token KERNEL tersedia di MEXC. Pengguna dapat mendepositkan token KERNEL mereka terlebih dahulu sebagai persiapan bertransaksi. Pengguna dapat mendepositkan token KERNEL mereka terlebih dahulu sebagai persiapan bertransaksi.





KernelDAO adalah protokol restaking perintis yang membentuk kembali ekosistem Proof-of-Stake (PoS). Dengan membuka keamanan bersama dan menghasilkan peluang hasil tambahan, KernelDAO secara signifikan meningkatkan efisiensi modal sekaligus memberikan keamanan yang hemat biaya untuk jaringan yang terdesentralisasi.





Hingga saat ini, KernelDAO telah digunakan di lebih dari 10 ekosistem blockchain, termasuk Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, dan Optimism, dengan total nilai terkunci (TVL) yang melebihi $2 miliar—angka yang terus meningkat dengan stabil.





Infrastruktur KernelDAO dibangun berdasarkan tiga produk inti:





Kernel: Infrastruktur restaking terkemuka di BNB Chain, yang melampaui $660 juta dalam TVL hanya dalam waktu tiga bulan sejak peluncuran, mempertahankan tingkat pertumbuhan bulanan rata-rata sebesar 40%.





Kelp LRT: Protokol token restaking likuid (LRT) terbesar kedua di ekosistem Ethereum, dengan lebih dari 600.000 ETH yang dipertaruhkan hingga saat ini.





Gain: Solusi hadiah tokenisasi yang dirancang untuk membantu pengguna memaksimalkan potensi penghasilan dan mengakses airdrop tingkat atas dengan lancar. Berkat model hadiah intuitifnya, kapitalisasi pasar Gain telah mencapai lebih dari $120 juta dalam pertumbuhan organik.





Dengan memberdayakan para pemangku kepentingan, pengembang, dan protokol, KernelDAO berkomitmen untuk memajukan inovasi restaking generasi berikutnya. Misinya yang lebih luas adalah menciptakan akses inklusif ke teknologi yang sedang berkembang dan berfungsi sebagai pilar dasar untuk mengamankan ekonomi yang terdesentralisasi.









Token KERNEL berfungsi sebagai aset tata kelola terpadu di seluruh ekosistem Kernel, Kelp LRT, dan Gain, memainkan peran dasar dan integratif di seluruh rangkaian protokol KernelDAO.





Total pasokan KERNEL dibatasi hingga 1 miliar token, dengan pasokan awal yang beredar sebanyak 162.317.496 KERNEL, yang mewakili 16,23% dari total penerbitan saat peluncuran.





KernelDAO menggunakan struktur kerja distribusi token yang mengutamakan komunitas, yang dirancang untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip inti tata kelola yang terdesentralisasi, pengembangan ekosistem yang berkelanjutan, penciptaan nilai jangka panjang, dan alokasi yang adil. Sebagaimana diuraikan dalam whitepaper resmi, strategi distribusi token disusun sebagai berikut:

Pengguna dan Komunitas (55%) 10% teralokasi ke airdrop musim 1 5% masing-masing untuk musim 2 dan 3 35% disimpan untuk hadiah komunitas jangka panjang, dibuka bertahap Tim (20%) Teratur untuk periode vesting selama 30 bulan Tidak ada alokasi token pada peluncuran Penjualan Privat (20%) —— Dana Ekosistem (5%) ——





Token KERNEL memainkan peran penting dan terintegrasi di seluruh ekosistem Kernel dan Kelp. Utilitas utamanya meliputi hal-hal berikut:





1）Keamanan Bersama melalui Kernel

KERNEL dapat dipertaruhkan oleh pengguna untuk menyediakan keamanan ekonomi bagi aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di platform Kernel, yang berkontribusi pada ketahanan dan keandalan ekosistem.





2）Mekanisme Asuransi Pemotongan

Token KERNEL yang dipertaruhkan bertindak sebagai asuransi terhadap insiden pemotongan yang melibatkan rsETH dan peserta protokol lainnya. Sebagai imbalannya, para pemangku kepentingan dapat menerima sebagian dari distribusi hadiah protokol. Selain itu, token yang dipertaruhkan ini membantu menanggung peristiwa pemotongan yang mungkin terjadi pada platform Kernel itu sendiri, yang menawarkan lapisan mitigasi risiko tambahan sekaligus memberi insentif bagi partisipasi melalui pembagian hadiah.





3）Partisipasi Tata Kelola/Governance

Tata Kelola Platform Kernel: Pemegang KERNEL berhak untuk memberikan suara pada masalah tata kelola utama, termasuk biaya protokol, ketentuan pemotongan, dan parameter terkait platform lainnya. -

Tata Kelola Kelp LRT dan Gain: Pemegang token dapat berpartisipasi dalam keputusan tata kelola di seluruh ekosistem yang lebih luas, termasuk pemilihan dan penyeimbangan ulang Actively Validated Services (AVS), proposal operator, dan inisiatif strategis lainnya.





Intinya, KERNEL berfungsi sebagai tulang punggung tata kelola dan mekanisme untuk meningkatkan keamanan ekonomi dalam ekosistem Kernel dan Kelp, memposisikannya sebagai komponen penting dari pengembangan infrastruktur terdesentralisasi jangka panjang.









Pada tahun 2024, KernelDAO berhasil mendapatkan pendanaan strategis sebesar $10 juta, yang dipimpin oleh investor institusional terkemuka termasuk Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited, dan Hypersphere Ventures.





Selain itu, KernelDAO meluncurkan dana ekosistem strategis sebesar $40 juta dengan dukungan dari mitra investasi utama seperti Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures, dan Cypher Capital. Dana ini didedikasikan untuk mempercepat pengembangan lebih dari 45 proyek inovatif yang akan mengintegrasikan infrastruktur restaking Kernel, yang selanjutnya meningkatkan utilitas KERNEL dan memperluas jejaknya dalam ekosistem BNB Chain.









KernelDAO diposisikan secara strategis untuk memanfaatkan berbagai peluang pasar yang sedang berkembang, termasuk:





Memberikan solusi restaking likuiditas untuk Ethereum dan aset blockchain terkemuka lainnya;

Membangun infrastruktur restaking yang kuat di seluruh ekosistem Layer-1 seperti BNB Chain, dengan rencana untuk memperluas ke jaringan blockchain tambahan;

Memfasilitasi konvergensi DeFi, CeFi, dan keuangan tradisional melalui pengembangan DeFi yang ditokenisasi, CeDeFi, dan integrasi Real World Asset (RWA).





Melalui pengembangan berkelanjutan produk dan infrastruktur yang tangguh dan inovatif, KernelDAO berkomitmen untuk membentuk kembali lanskap DeFi dan menghasilkan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para peserta ekosistemnya.









