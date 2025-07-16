KiloEx: la costruzione di una piattaforma di trading decentralizzata con un'economia del token innovativa

KiloEx è un progetto blockchain innovativo dedicato a creare una piattaforma di trading multifunzionale e decentralizzata. Offre agli utenti un'esperienza di trading di criptovalute senza interruzioni, sicura ed efficiente. Oltre alle funzionalità di trading di base, KiloEx integra staking, pool di liquidità e meccanismi di premi per fornire un servizio completo per appassionati e investitori di criptovalute.





Nel settore delle criptovalute e della DeFi, i dettagli economici del token (tokenomics) sono un fattore fondamentale per il successo di un progetto. KiloEx garantisce sostenibilità a lungo termine, incentiva la partecipazione degli utenti e attira fornitori di liquidità attraverso in suo modello economico di token innovativo.









L'economia del token di KiloEx si svolge attorno a due token principali: KILO e xKILO. Ciascuno di essi svolge una funzione specifica e entrambi collaborano per mantenere un'ecosistema stabile per la piattaforma.





KILO : il token di utilità nativo della piattaforma KiloEx, utilizzato per i pagamenti delle commissioni di transazione, partecipazione alla governance, premi agli utenti e altro ancora.

xKILO: un token non trasferibile e non liquido progettato principalmente per la condivisione dei guadagni, meccanismi di incentivi e gestione del rischio.









KILO e xKILO sono le due colonne portanti dell'economia del token di KiloEx. Sono uno complementare dell'altro nelle funzionalità, garantendo un sano sviluppo della piattaforma.





Meccanismo di conversione 1:1: gli utenti possono convertire KILO in xKILO per godere della condivisione dei guadagni. Questo meccanismo permette a KILO di supportare la gestione della liquidità mentre xKILO incoraggia la partecipazione a lungo termine nell'ecosistema della piattaforma.

Meccanismo di incentivi: gli utenti che fanno staking di xKILO non solo ricevono una quota delle commissioni di transazione della piattaforma, ma ottengono anche l'accesso a premi e privilegi aggiuntivi. Questo sistema di incentivi doppi aiuta a mantenere l'attività della piattaforma, rafforza la fedeltà degli utenti e accompagna la crescita continua.













xKILO gioca un ruolo centrale nel meccanismo di condivisione dei guadagni di KiloEx. Quando gli utenti convertono KILO in xKILO, diventano idonei alla distribuzione dei guadagni della piattaforma. Nello specifico, gli utenti che partecipano a pool di staking unilaterali possono guadagnare premi in xKILO e in USDT, e una quota delle commissioni di trading.





La distribuzione delle commissioni di trading segue questa struttura:





Il 40% è destinato alla crescita e all'operatività della piattaforma.

Il 30% viene dato in premio ai possessori di xKILO, così da incoraggiare l'holding e la partecipazione a lungo termine.

Il 30% è assegnato ai pool di liquidità per garantire la stabilità del mercato e le transazioni senza interruzioni.









Facendo staking di xKILO, non solo gli utenti ottengono l'accesso alla distribuzione dei guadagni, ma sbloccano anche privilegi VIP, come l'abbassamento delle commissioni di trading e l'accesso prioritario a nuove funzionalità della piattaforma. Questa struttura incentiva l'holding e lo staking a lungo termine, così da promuovere un ecosistema più sano per KiloEx.









Gli utenti possono richiedere il rimborso dei loro xKILO in KILO, con opzioni di rimborso personalizzabili. Il processo permette agli utenti di selezionare la loro percentuale di rimborso (dal 50% al 100%) e il periodo di tempo (da 15 giorni a 6 mesi). Questa flessibilità permette agli utenti di gestire i loro premi in KILO in modo strategico, adattandosi alle condizioni del mercato e ai loro obiettivi di investimento personali.









Oltre alla distribuzione delle commissioni di trading, xKILO funge da premio principale e da meccanismo di incentivi all'interno di KiloEx. È utilizzato per le operazioni nella piattaforma, tra cui premi per i partner e per gli utenti, e gioca un ruolo fondamentale nella tesoreria della piattaforma e altri casi di utilizzo specifici.









KiloEx è costruito attorno a due token principali: il token di utilità KILO e il token di deposito a garanzia xKILO, con una fornitura totale di 1 miliardo di token. La fornitura circolante iniziale è il 21.17% del totale ed è stata determinata dall'Evento di generazione del token (TGE) e dagli airdrop della community per gli utenti nella whitelist anticipata. La distribuzione del token è la seguente:





Il 27% è destinato all'ecosistema e viene rilasciato in modo lineare nel corso di 4 anni

Il 10% è distribuito tramite airdrop agli utenti fedeli

L' 8% è riservato a premi di staking futuri, viene sbloccato nel corso di 4 anni

Il 20% è destinato ai piani di espansione futuri e del team, viene sbloccato dopo 3 anni con un periodo di blocco di 1 anno

L' 8% è destinato a vendite private, viene sbloccato dopo 3 anni con un periodo di blocco di 1 anno

Il 10% è destinato agli investimenti strategici, viene sbloccato dopo 3 anni con un periodo di blocco di 1 anno

Il 5% è destinato ai consulenti, viene sbloccato dopo 3 anni con un periodo di blocco di 1 anno

Il 5% è destinato ai fornitori di liquidità

Il 5% è destinato a vendite pubbliche TGE esclusive attraverso Binance Wallet

Il 2% è riservato al marketing

Per questo airdrop TGE, KiloEx distribuirà l'8.5% dei token $KILO e $xKILO su BNB Chain, mentre l'1.5% rimanente verrà distribuito tramite attività di airdrop future. Nel primo anno di lancio, i token del team e degli investitori rimarranno bloccati, garantendo un processo di lancio equo e guidato dalla community.













La distribuzione delle commissioni di trading è una parte fondamentale del modello economico del token di KiloEx. Destinando le commissioni a diverse parti interessate, la piattaforma garantisce interessi bilanciati, promuovendo un ecosistema stabile e sano.





Distribuzione delle commissioni di trading: le commissioni pagate dai trader vengono distribuite in modo proporzionale tra l'ecosistema della piattaforma, i possessori di xKILO e i pool di liquidità. Questo meccanismo non solo incentiva gli utenti a fare holding di xKILO, ma garantisce anche che la piattaforma abbia fondi sufficienti per lo sviluppo futuro.





Tesoreria della piattaforma e redditività: la gestione della tesoreria di KiloEx permette ai trader che prevedono correttamente gli andamenti del mercato di guadagnare profitti, mentre quelli che fanno previsioni errate ricevono il rimborso del margine da parte della tesoreria. Queste misure garantiscono un ambiente di trading equo e stabile mantenendo un pool di liquidità con fondi sufficienti.









Il modello economico del token di KiloEx è progettato per garantire la sostenibilità della piattaforma e incoraggiare la partecipazione a lungo termine degli utenti. La combinazione di KILO e xKILO non solo fornisce liquidità e incentivi per l'exchange, ma offre agli utenti condivisione dei guadagni, gestione del rischio e opzioni di investimento flessibili. Con la continua evoluzione della finanza decentralizzata, il modello innovativo di KiloEx ha il potenziale di diventare un punto di riferimento nel settore, attirando più utenti, fornitori di liquidità e partner per sostenere la crescita della piattaforma.





Disclaimer: questo materiale informativo non costituisce alcun tipo di servizio relativo a investimenti, tassazione, ambito legale, contabilità o consulenza; non costituisce nemmeno un consiglio sull'acquisto, la vendita o l'holding di alcun tipo di asset. MEXC Learn fornisce informazioni solo come riferimento e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Assicurati di comprendere a pieno i rischi connessi e investi con cautela. Tutte le azioni di investimento sono di responsabilità solamente dell'utente.