KiloEx: Dari Transaksi Tanpa Hambatan menjadi Mekanisme Inovatif, Mendefinisikan Ulang Perp DEX

16 Juli 2025
KiloEx adalah bursa terdesentralisasi (Perp DEX) yang berfokus pada perdagangan kontrak berjangka. Bursa ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perdagangan yang nyaman dan efisien kepada pengguna sekaligus meningkatkan stabilitas dan keandalan transaksi melalui inovasi mekanisme. KiloEx mendukung beberapa blockchain, termasuk BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko, dan Base.

KiloEx menggunakan perbedaan tingkat pendanaan untuk mengaitkan harga kontrak berjangka dengan harga spot, sehingga memastikan stabilitas harga. Saat berdagang di platform KiloEx, pengguna dapat menikmati keuntungan berikut:

  • Tidak memerlukan biaya token asli: Mendukung pembayaran biaya transaksi dengan USDT atau USDC, sehingga menghilangkan kebutuhan akan konversi tambahan.

  • Transaksi bebas biaya dengan pengalaman yang lancar: Tidak ada proses tanda tangan yang rumit, sehingga memastikan pengalaman perdagangan yang ramah pengguna.

  • Eksekusi yang efisien, sebanding dengan CEX: Teknologi yang dioptimalkan meningkatkan kecepatan transaksi dan efisiensi interaksi.

Menurut data resmi, total volume transaksi KiloEx telah melampaui $36 miliar, dengan open interest melampaui $8 juta (termasuk open interest 24 jam sebesar hampir $1,3 juta). Platform ini memiliki hampir 8 juta pengguna, dan komunitas Telegramnya telah berkembang menjadi lebih dari 1 juta anggota.


1. Fungsi Utama dan Keunggulan KiloEx


KiloEx menawarkan protokol kontrak berjangka yang sepenuhnya terdesentralisasi, mendukung perdagangan leverage hingga 125x untuk lebih dari 70 aset kripto, termasuk BTC, ETH, memecoin, token DeFi, aset terkait AI, dan pasangan perdagangan valas. Dengan model kumpulan likuiditas Vault yang unik, KiloEx meningkatkan efisiensi likuiditas dan memastikan pengembalian yang stabil.

1.1 Arsitektur Ganda untuk Mengurangi Risiko

KiloEx mengganti 'order-book' tradisional dengan sistem kumpulan ganda yang inovatif. Hal ini memungkinkan pengguna untuk bertransaksi langsung dengan likuiditas secara real time. Hal ini juga menghilangkan slippage dan mengurangi risiko likuiditas yang disebabkan oleh pergerakan pasar sepihak.

1.2 Mekanisme Distribusi Pendapatan yang Inovatif

  • Pembagian Biaya: 30% dari biaya perdagangan pengguna dialokasikan ke Vault, sedangkan sisanya digunakan untuk rabat dan pertumbuhan ekosistem.
  • Hadiah Staking: Para staker pool dasar menerima sebagian dari biaya perdagangan, sementara akumulasi jangka panjang dari pool Buffer memastikan pengembalian yang kompetitif, bahkan selama pasar sedang lesu, mengungguli agregator utama.

Dengan mengunci pendapatan rabat melalui smart contract, KiloEx menarik jaringan mitra yang luas, mendorong pertumbuhan pengguna eksponensial untuk platform tersebut.

1.3 Desain Sederhana dan Intuitif

KiloEx memiliki desain interface yang disederhanakan dan dirancang khusus untuk pemula. Desain ini menyembunyikan parameter yang rumit dan memungkinkan pembukaan dan penutupan posisi hanya dalam tiga langkah. Dalam kasus risiko likuidasi, mekanisme likuidasi parsial diterapkan untuk mencegah pengguna kehilangan seluruh modal mereka.


1.4 'Hybrid Vault' Menyediakan Likuiditas Multi-Aset

'Hybrid Vault' memungkinkan pengguna untuk menyediakan likuiditas dalam berbagai jenis aset, mengoptimalkan struktur modal sekaligus menghasilkan laba yang nyata dan substansial untuk LST dan aset utama lainnya. Hybrid Vault terdiri dari dua bagian: USDT merupakan setengah dari total nilai Vault, sementara setengah lainnya terdiri dari aset non-USDT. Hasil tinggi ini berasal dari biaya perdagangan yang disumbangkan oleh pengguna dalam model Vault.

1.5 Penerapan Multi-Jaringan untuk Transaksi Lintas-Jaringan yang Lancar

KiloEx mendukung berbagai blockchain, termasuk BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko, dan Base. Dengan laluan lintas-jaringan bawaan, pengguna dapat beralih antar-jaringan dengan lancar. Di masa mendatang, KiloEx berencana untuk memperluas ke jaringan publik lainnya, seperti Solana.

2. Cara Membeli Token KiloEx di MEXC


KILO adalah token asli platform KiloEx, dengan total pasokan 1 miliar. Dengan memberi pengguna berbagai manfaat, termasuk partisipasi dalam tata kelola platform, pembagian biaya perdagangan, dan hadiah staking. Untuk detail lebih lanjut tentang tokenomik KiloEx, lihat "KiloEx: Membangun Platform Perdagangan Terdesentralisasi dengan Ekonomi Token yang Inovatif".

MEXC telah resmi mendaftarkan KILO untuk perdagangan spot dan futures, yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token dengan biaya yang sangat rendah.

Langkah-langkah untuk membeli KILO di MEXC:
1）Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi situs web resmi MEXC.
2）Gunakan kotak pencarian untuk mencari KILO, lalu pilih perdagangan spot atau futures.
3）Pilih jenis pesanan Anda, masukkan jumlah, harga, dan selesaikan transaksi Anda.

Sebagai bursa aset digital global terkemuka, MEXC menawarkan biaya perdagangan rendah, transaksi berkecepatan tinggi, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang kuat—membantu investor memanfaatkan peluang di pasar kripto yang bergerak cepat.

Penafian: Materi ini tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau saran terkait lainnya, dan juga tidak merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Academy memberikan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan berinvestasilah dengan hati-hati. Semua tindakan investasi yang dilakukan oleh pengguna bersifat independen dari situs ini.


