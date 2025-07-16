Pertarungan Stablecoin Won Korea Dimulai: Siapa yang Akan Memimpin—Bank, Teknologi, atau Inovator

Dengan perkembangan mata uang digital dan teknologi blockchain secara global, stablecoin —komponen penting dari ekonomi digital—dengan cepat memasuki sorotan regulasi dan komersial di berbagai negara. Korea Selatan, pusat utama inovasi fintech di Asia, kini menyaksikan perlombaan skala penuh untuk mengembangkan stablecoin yang dipatok dengan won Korea. Artikel ini memberikan analisis mendalam tentang langkah-langkah terbaru oleh aliansi perbankan Korea Selatan, raksasa teknologi, dan perusahaan Web3, yang mengeksplorasi siapa yang dapat memimpin gelombang transformasi mata uang digital ini.





Setelah diperkenalkannya Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual pada tahun 2023, regulator Korea Selatan telah memperjelas bahwa stablecoin, khususnya yang dipatok dengan won Korea, akan diperlakukan sebagai kategori prioritas tinggi untuk regulasi. Pergeseran kebijakan ini berasal dari beberapa faktor utama:





Akibat Runtuhnya Terra: Insiden Insiden LUNA dan UST tahun 2022 menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pengguna Korea Selatan. Sebagai tanggapan, regulator telah mengamanatkan agar semua proyek stablecoin menerapkan mekanisme cadangan yang transparan dan dapat diaudit.

Meningkatnya Kebutuhan akan Keamanan Pembayaran dan Pengendalian Risiko Sistemik: Stablecoin semakin dipandang sebagai alat yang layak untuk pembayaran, tabungan, dan transfer lintas batas. Tanpa regulasi, stablecoin dapat menimbulkan risiko bagi sistem keuangan.

Dukungan untuk Inovasi Fintech dan Blockchain: Meskipun ada kehati-hatian regulasi, pemerintah Korea Selatan tetap terbuka terhadap stablecoin yang berperan dalam pengembangan fintech di masa depan dan berupaya menarik proyek yang patuh dan investasi asing.





Draf regulasi stablecoin yang dirilis pada Juni 2025 menandai titik balik utama bagi pasar. Pemerintah secara aktif memajukan undang-undang untuk Undang-Undang Dasar Aset Digital, yang secara resmi mendukung penerbitan stablecoin yang dipatok won oleh entitas berlisensi. Ini memberikan landasan hukum dan kebijakan yang kuat bagi sektor ini. Periode dari akhir 2025 hingga awal 2026 diharapkan menjadi fase kritis bagi pertumbuhan eksplosif stablecoin Won Korea.





Lingkungan yang diatur dengan baik kemungkinan akan meningkatkan kepercayaan pasar, menarik peningkatan investasi dari lembaga keuangan dan perusahaan inovatif, serta mempercepat adopsi stablecoin dalam penyelesaian pembayaran, pengiriman uang lintas batas, dan ekosistem keuangan digital yang lebih luas.





Menurut rancangan kerangka regulasi terbaru, Korea Selatan telah menetapkan standar tinggi untuk penerbitan stablecoin, yang menekankan tujuan ganda kepatuhan finansial dan kontrol teknologi. Aspek-aspek utama meliputi:









Hanya lembaga yang memenuhi persyaratan berikut yang memenuhi syarat untuk mengajukan penerbitan stablecoin won Korea:





Harus memiliki latar belakang lembaga keuangan atau disertifikasi oleh regulator keuangan.

Harus memastikan 100% dukungan cadangan (cadangan harus dalam bentuk tunai atau obligasi pemerintah jangka pendek).

Harus melakukan audit harian atau mingguan dan mengungkapkan komposisi aset cadangan kepada publik.

Harus membuka rekening kustodian bank lokal dan memungkinkan akses regulasi waktu nyata.









Stablecoin dilarang untuk didaftarkan di bursa yang tidak berlisensi.

Bursa harus menyediakan antarmuka yang memastikan transparansi catatan perdagangan.

Jika terjadi penurunan harga, platform diharuskan untuk mengeluarkan peringatan dan membatasi perdagangan.









Penggunaan istilah seperti "stablecoin" atau "won" dilarang tanpa persetujuan regulasi sebelumnya;

Proyek yang dianggap menyesatkan pengguna akan segera dihapus dari daftar, dan mereka yang bertanggung jawab dapat menghadapi hukuman administratif atau pidana.













Setelah pengumuman kebijakan, bank-bank Korea Selatan merespons dengan cepat. Beberapa kelompok perbankan telah mendaftarkan atau mengajukan merek dagang dan pengajuan yang terkait dengan "KRW Stablecoin." Contohnya meliputi:





IBK Industrial Bank of Korea , Shinhan Financial Group, dan Hana Bank telah membentuk tim pengembangan stablecoin yang patuh. Lembaga-lembaga besar sepertitelah membentuk tim pengembangan stablecoin yang patuh.

Platform pembayaran yang didukung Fintech seperti Kakao Pay dan Toss tengah menjajaki model yang mengintegrasikan stablecoin dengan pembayaran e-commerce dan permainan.

KB Bank dilaporkan tengah berkolaborasi dengan perusahaan blockchain Korea ICON pada sandbox teknis untuk menguji skenario yang menggabungkan mekanisme yang dipatok dengan won, kliring/penyelesaian on-chain, dan integrasi regulasi keuangan.





Bank-bank ini tidak hanya menanggapi persyaratan kepatuhan, tetapi juga mengamati potensi jangka panjang stablecoin domestik dalam pembayaran lokal, pengiriman uang lintas batas, dan penyelesaian terintegrasi Web3.









Penyedia pembayaran seluler terkemuka Korea Selatan Kakao Pay tengah mempercepat inisiatif stablecoinnya, dengan mengajukan beberapa aplikasi merek dagang ke Kantor Kekayaan Intelektual Korea yang menampilkan kata kunci seperti "KRW," "K," dan "P." Pengajuan ini mencakup perdagangan aset virtual, transfer elektronik, dan layanan perantara keuangan.





Di balik Kakao Pay terdapat blockchain publik Kaia, sebuah jaringan yang dikembangkan bersama oleh anak perusahaan Kakao, Ground X, dan cabang blockchain LINE, Finschia. Proyek ini bertujuan untuk memungkinkan konektivitas lintas rantai di antara 250 juta pengguna KakaoTalk dan LINE, memajukan ekosistem blockchain, komunikasi sosial, dan pembayaran yang terintegrasi. Ketua KaiaChain telah menyatakan secara terbuka bahwa jaringan tersebut akan mendukung penerbitan stablecoin won Korea secara menyeluruh di mainnet-nya, memposisikan dirinya sebagai infrastruktur aset digital baru.









Perusahaan asli Web3 seperti Nexus telah meluncurkan stablecoin won Korea yang disebut KRWx, mengamankan merek dagang terkait, dan secara aktif berekspansi ke pasar on-chain internasional. Sementara itu, perusahaan pembayaran lama seperti Danal menghidupkan kembali strategi aset digital mereka dengan memanfaatkan sistem POS dan kliring yang matang untuk mendukung aplikasi stablecoin dalam pembayaran offline dan transaksi konsumen. Perusahaan-perusahaan ini menekankan inovasi teknologi dan integrasi ekosistem, menanggapi permintaan pasar secara fleksibel dan menunjukkan potensi yang kuat di sektor-sektor khusus seperti pembayaran lintas batas dan kasus penggunaan DeFi.





Berdasarkan kerangka regulasi dan perkembangan pasar saat ini, stablecoin won Korea diharapkan mendapatkan daya tarik di area-area utama berikut:









Dengan memanfaatkan industri game Korea Selatan yang kuat dan pasar NFT yang aktif, stablecoin won Korea dapat berfungsi sebagai mata uang on-chain untuk sistem poin atau transaksi item dalam game. Ini akan meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan retensi pengguna dalam ekosistem game.









Terintegrasi dengan infrastruktur KYC Korea yang dewasa, stablecoin won Korea berpotensi memungkinkan pembayaran cepat di seluruh Asia Timur, termasuk koridor pengiriman uang ke Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Ini dapat mendukung ekspansi global merek-merek Korea dengan menawarkan solusi pembayaran yang stabil dan efisien.









Beberapa bank tengah menguji coba penggunaan stablecoin untuk kliring antarbank, yang bertujuan untuk menjembatani sistem perbankan internal tradisional dengan aset on-chain. Ini akan menciptakan alternatif berbasis blockchain untuk penyelesaian B2B dan arus valuta asing.





Meskipun arahan regulasi jelas dan prospek menjanjikan, beberapa tantangan tetap ada:





Integrasi audit teknis dan keuangan rumit: Bank harus berkolaborasi erat dengan tim blockchain untuk membangun sistem cadangan yang dapat diverifikasi dan ramah regulator.

Hambatan modal tinggi untuk penerbitan: Perusahaan rintisan mungkin kesulitan memasuki ruang tersebut, yang berpotensi mengarah ke pasar stablecoin oligopoli.

Kesenjangan penegakan hukum masih ada: Beberapa platform luar negeri mungkin terus menawarkan layanan untuk stablecoin yang dipatok won yang tidak disetujui, sehingga menyulitkan kontrol regulasi penuh.





Pengenalan regulasi stablecoin menandai langkah signifikan dalam melengkapi kerangka kebijakan aset digital Korea Selatan. Regulasi ini tidak hanya meningkatkan perlindungan aset investor, tetapi juga memberikan sinyal masuk yang jelas bagi bank dan proyek inovatif. Dari perspektif global, Korea Selatan berupaya membangun ekosistem komprehensif yang menggabungkan stablecoin yang patuh, dukungan kelembagaan, dan implementasi teknologi yang dapat diaudit. Perlombaan ini tidak hanya tentang inovasi keuangan—tetapi juga siap untuk mendorong pengembangan ekonomi digital Korea dan meningkatkan daya saingnya dalam pembayaran internasional. Siapa pun yang memimpin dapat dengan baik menentukan corak lanskap stablecoin global—sehingga perkembangan ini patut mendapat perhatian.





Sebagai platform perdagangan aset digital global terkemuka, MEXC memantau dengan saksama kemajuan inisiatif stablecoin Korea. MEXC berkomitmen untuk menyediakan layanan perdagangan dan likuiditas berkualitas tinggi untuk proyek stablecoin yang patuh, mendukung adopsi dan pertumbuhan yang cepat di pasar global. Dengan sumber daya ekosistem dan kekuatan teknologinya yang luas, MEXC menjadi jembatan penting antara proyek inovatif dan pengguna di seluruh dunia.



