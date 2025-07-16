LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.









Labubu , tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiongkok Kasing Lung sejak tahun 2015, telah dengan cepat memikat penggemar di seluruh dunia dengan penampilan “imut tetapi garang” yang unik. Pada tahun 2019, sebuah kolaborasi yang hebat dengan Pop Mart yang memanfaatkan daya pikat blind box dan momentum budaya tren telah melambungkan popularitas Labubu hingga menjadi “mata uang sosial” yang didambakan di kalangan generasi muda.





Labubu bukan sekadar hak kekayaan intelektual (IP) mainan trendi, melainkan lambang hubungan dan resonansi emosional. Telinganya yang tajam, mulutnya yang terbuka lebar, dan taringnya yang tajam menciptakan kontras khas yang sangat menarik perhatian Generasi Z. Di platform sosial seperti Xiaohongshu, Douyin, dan Instagram, kehadiran Labubu ada di mana-mana, sehingga melambangkan lalu lintas dan topik yang sedang tren.













Perjalanan Web3 Labubu dimulai sebagai proyek meme berbasis komunitas di blockchain Solana. Meskipun awalnya terinspirasi oleh gambar meme yang menampilkan elemen Labubu, proyek ini tidak mengklaim afiliasi IP resmi apa pun. Namun, dengan visualnya yang menarik secara emosional dan pengelolaan komunitas yang efektif, LABUBU segera menarik sejumlah besar pemegang token.





DOGE PEPE Token LABUBU dengan cerdik menggabungkan popularitas IP mainan trendi dengan budaya meme ekosistem Solana, sehingga meraih popularitas pesat di pasar seperti Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Banyak investor melihatnya sebagai “aset kripto budaya” potensial yang mirip dengan koin meme awal sepertidan: didorong oleh sentimen komunitas dan diperkuat oleh simbolisme budaya.









Popularitas LABUBU telah lama melampaui pasar mainan trendi fisik dan berhasil berekspansi ke bidang mata uang kripto.





Baru-baru ini, koin meme bernama Labubu, yaitu LABUBU, mengalami kenaikan popularitas setelah merilis rangkaian produk baru yang sekali lagi menjadi titik fokus pasar. Banyak KOL kripto yang berpengaruh, termasuk Ansem yang terkenal, mengunggah tweet yang menampilkan citra Labubu, sehingga memicu respons komunitas yang kuat.





Menurut data GMGN, kapitalisasi pasar LABUBU melonjak dari ratusan ribu menjadi $18 juta yang meningkat puluhan kali lipat. Pada puncaknya, volume trading 24 jamnya melampaui $9.5 juta, sehingga menjadikannya salah satu proyek meme terpopuler di chain Solana. Bersamaan dengan itu, keterlibatan media sosial melonjak. Komunitas Telegram tumbuh pesat hingga puluhan ribu anggota, popularitas topik Twitter terus meningkat, dan volume pencarian Google meningkat secara eksponensial.









Khususnya, karena gaya "kuasi-resmi" dari citra dan IP-nya, beberapa pengguna secara keliru percaya bahwa ini adalah proyek Web3 resmi yang diluncurkan oleh Pop Mart, sehingga makin meningkatkan daya tariknya. Meskipun kehebohannya sudah agak mereda, popularitas LABUBU secara keseluruhan jauh melampaui proyek meme lainnya, sehingga menunjukkan daya tarik budaya yang lebih kuat.









Masa depan LABUBU telah menarik perhatian pasar yang signifikan. Di satu sisi, popularitasnya yang luar biasa di pasar mainan trendi tidak dapat disangkal—LABUBU telah menjadi “mata uang universal” dalam kehidupan sosial kalangan anak muda di seluruh dunia dan telah menciptakan efek roda gila dalam model bisnis Pop Mart. Seri MONSTERS telah memberikan kontribusi pendapatan besar bagi Pop Mart dengan produk boneka vinilnya sebagai produk terlaris tahunan.





Di sisi lain, LABUBU menghadapi tantangan dari gelembung pasar dan risiko sensasi. Mirip dengan NFT yang menjadi hype secara global di masa lalu, LABUBU telah memicu spekulasi pasar dengan menciptakan kelangkaan dan memanfaatkan Fear of Missing Out (FOMO) konsumen. Namun, sejarah mengajarkan kita bahwa setelah sensasi yang begitu hebat, banyak produk akhirnya kembali tenang atau bahkan mengalami dampak dari pecahnya gelembung spekulatif.





Pendapat pasar berbeda-beda mengenai trajektori LABUBU. Beberapa pihak meyakini bahwa LABUBU akan mengalami volatilitas pasar yang serupa dengan NFT, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa daya tarik budaya LABUBU yang unik dan kemampuan komersial menyeluruh memosisikannya untuk mempertahankan momentum yang kuat, baik di pasar mainan trendi maupun pasar mata uang kripto. Terlepas dari itu, kebangkitan global LABUBU menawarkan studi kasus yang sangat baik untuk mengamati ekonomi budaya generasi baru.





Labubu tidak diragukan lagi merupakan fenomena kripto jenis baru yang lahir dari resonansi budaya. Dari mainan yang sangat trendi hingga sensasi token meme, LABUBU berhasil menjembatani seni, fesyen, interaksi sosial, dan Web3. Keberhasilan token LABUBU bukanlah suatu kebetulan. Token ini mewakili tren baru dalam mengubah IP visual berpengaruh dari dunia nyata menjadi mesin emosi dan wadah nilai dalam bidang kripto. Di masa depan, Labubu mungkin tidak lagi sekadar mainan atau meme dan dapat menjadi bagian dari “identitas digital” generasi berikutnya, sehingga membawa kita ke era digital baru.





