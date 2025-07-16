Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini. 1. Apa itu Labubu? Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-TioMeskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini. 1. Apa itu Labubu? Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tio
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/LABUBU: Dar...sasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri
LABUBU
LABUBU$0.001624+0.55%
Memecoin
MEME$0.001572-4.37%
INI
INI$0.04596+14.15%
Zypher Network
POP$0.001103-6.68%
Tren Finance
TREN$0.00008562-86.47%

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.

1. Apa itu Labubu?


Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiongkok Kasing Lung sejak tahun 2015, telah dengan cepat memikat penggemar di seluruh dunia dengan penampilan “imut tetapi garang” yang unik. Pada tahun 2019, sebuah kolaborasi yang hebat dengan Pop Mart yang memanfaatkan daya pikat blind box dan momentum budaya tren telah melambungkan popularitas Labubu hingga menjadi “mata uang sosial” yang didambakan di kalangan generasi muda.

Labubu bukan sekadar hak kekayaan intelektual (IP) mainan trendi, melainkan lambang hubungan dan resonansi emosional. Telinganya yang tajam, mulutnya yang terbuka lebar, dan taringnya yang tajam menciptakan kontras khas yang sangat menarik perhatian Generasi Z. Di platform sosial seperti Xiaohongshu, Douyin, dan Instagram, kehadiran Labubu ada di mana-mana, sehingga melambangkan lalu lintas dan topik yang sedang tren.


2. Perjalanan Kripto Labubu


Perjalanan Web3 Labubu dimulai sebagai proyek meme berbasis komunitas di blockchain Solana. Meskipun awalnya terinspirasi oleh gambar meme yang menampilkan elemen Labubu, proyek ini tidak mengklaim afiliasi IP resmi apa pun. Namun, dengan visualnya yang menarik secara emosional dan pengelolaan komunitas yang efektif, LABUBU segera menarik sejumlah besar pemegang token.

Token LABUBU dengan cerdik menggabungkan popularitas IP mainan trendi dengan budaya meme ekosistem Solana, sehingga meraih popularitas pesat di pasar seperti Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Banyak investor melihatnya sebagai “aset kripto budaya” potensial yang mirip dengan koin meme awal seperti DOGE dan PEPE: didorong oleh sentimen komunitas dan diperkuat oleh simbolisme budaya.

3. Kinerja Pasar LABUBU


Popularitas LABUBU telah lama melampaui pasar mainan trendi fisik dan berhasil berekspansi ke bidang mata uang kripto.

Baru-baru ini, koin meme bernama Labubu, yaitu LABUBU, mengalami kenaikan popularitas setelah merilis rangkaian produk baru yang sekali lagi menjadi titik fokus pasar. Banyak KOL kripto yang berpengaruh, termasuk Ansem yang terkenal, mengunggah tweet yang menampilkan citra Labubu, sehingga memicu respons komunitas yang kuat.

Menurut data GMGN, kapitalisasi pasar LABUBU melonjak dari ratusan ribu menjadi $18 juta yang meningkat puluhan kali lipat. Pada puncaknya, volume trading 24 jamnya melampaui $9.5 juta, sehingga menjadikannya salah satu proyek meme terpopuler di chain Solana. Bersamaan dengan itu, keterlibatan media sosial melonjak. Komunitas Telegram tumbuh pesat hingga puluhan ribu anggota, popularitas topik Twitter terus meningkat, dan volume pencarian Google meningkat secara eksponensial.


Khususnya, karena gaya "kuasi-resmi" dari citra dan IP-nya, beberapa pengguna secara keliru percaya bahwa ini adalah proyek Web3 resmi yang diluncurkan oleh Pop Mart, sehingga makin meningkatkan daya tariknya. Meskipun kehebohannya sudah agak mereda, popularitas LABUBU secara keseluruhan jauh melampaui proyek meme lainnya, sehingga menunjukkan daya tarik budaya yang lebih kuat.

4. Masa Depan LABUBU


Masa depan LABUBU telah menarik perhatian pasar yang signifikan. Di satu sisi, popularitasnya yang luar biasa di pasar mainan trendi tidak dapat disangkal—LABUBU telah menjadi “mata uang universal” dalam kehidupan sosial kalangan anak muda di seluruh dunia dan telah menciptakan efek roda gila dalam model bisnis Pop Mart. Seri MONSTERS telah memberikan kontribusi pendapatan besar bagi Pop Mart dengan produk boneka vinilnya sebagai produk terlaris tahunan.

Di sisi lain, LABUBU menghadapi tantangan dari gelembung pasar dan risiko sensasi. Mirip dengan NFT yang menjadi hype secara global di masa lalu, LABUBU telah memicu spekulasi pasar dengan menciptakan kelangkaan dan memanfaatkan Fear of Missing Out (FOMO) konsumen. Namun, sejarah mengajarkan kita bahwa setelah sensasi yang begitu hebat, banyak produk akhirnya kembali tenang atau bahkan mengalami dampak dari pecahnya gelembung spekulatif.

Pendapat pasar berbeda-beda mengenai trajektori LABUBU. Beberapa pihak meyakini bahwa LABUBU akan mengalami volatilitas pasar yang serupa dengan NFT, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa daya tarik budaya LABUBU yang unik dan kemampuan komersial menyeluruh memosisikannya untuk mempertahankan momentum yang kuat, baik di pasar mainan trendi maupun pasar mata uang kripto. Terlepas dari itu, kebangkitan global LABUBU menawarkan studi kasus yang sangat baik untuk mengamati ekonomi budaya generasi baru.

Labubu tidak diragukan lagi merupakan fenomena kripto jenis baru yang lahir dari resonansi budaya. Dari mainan yang sangat trendi hingga sensasi token meme, LABUBU berhasil menjembatani seni, fesyen, interaksi sosial, dan Web3. Keberhasilan token LABUBU bukanlah suatu kebetulan. Token ini mewakili tren baru dalam mengubah IP visual berpengaruh dari dunia nyata menjadi mesin emosi dan wadah nilai dalam bidang kripto. Di masa depan, Labubu mungkin tidak lagi sekadar mainan atau meme dan dapat menjadi bagian dari “identitas digital” generasi berikutnya, sehingga membawa kita ke era digital baru.

Di lingkungan pasar ini, pengguna yang tertarik dengan trading LABUBU sebaiknya mempertimbangkan Bursa MEXC. MEXC, yang dikenal karena proses listing token yang efisien, biaya trading yang rendah dan sangat kompetitif, serta likuiditas yang luar biasa, telah dipercaya dan disukai oleh banyak investor, sehingga menjadi platform pilihan untuk memasuki bidang aset kripto.


Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Memasuki tahun 2025, Pi Network berada pada titik kritis peluang dan tantangan. Sesuatu yang dimulai sebagai eksperimen mining seluler yang ambisius telah berkembang menjadi salah satu proyek blockcha

Spark Protocol Meluncurkan Token SPK, Merombak Infrastruktur DeFi

Spark Protocol Meluncurkan Token SPK, Merombak Infrastruktur DeFi

Di pasar keuangan terdesentralisasi (DeFi), banyak protokol berupaya untuk mengatasi tantangan seperti fragmentasi likuiditas dan optimisasi yield. Di antara semuanya, Spark Protocol segera muncul seb

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT