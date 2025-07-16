LayerBank: Membangun Pasar Keuangan Terdesentralisasi yang Kompatibel dengan Cross-Chain









LayerBank adalah protokol peminjaman terdesentralisasi non-kustodian permissionless yang mendukung beberapa jaringan blockchain utama, termasuk Ethereum, Arbitrum, dan Optimism. Pengguna dapat mendepositkan aset kripto mereka ke LayerBank sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau mendapatkan yield deposit.





LayerBank bertujuan untuk menciptakan pasar moneter terdesentralisasi universal yang kompatibel dengan cross-chain yang membantu pengguna mengelola aset kripto mereka secara lebih efisien, meningkatkan pemanfaatan modal, dan memaksimalkan laba demi membangun ekosistem keuangan cross-chain yang komprehensif.









Peminjaman Terdesentralisasi: LayerBank menawarkan pasar peminjaman terbuka yang memungkinkan pengguna untuk meminjam aset lain dengan menggunakan mata uang kripto utama seperti BTC, ETH, dan USDC sebagai jaminan. Tidak seperti pinjaman bank tradisional, LayerBank meniadakan perantara, sehingga memungkinkan aliran modal langsung di antara pengguna.





Kompatibilitas Cross-Chain: Protokol ini mendukung interaksi aset cross-chain, sehingga pengguna bebas mengonversi aset di antara berbagai jaringan blockchain. Fungsi ini meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas aset secara signifikan.





Penyesuaian Suku Bunga Dinamis: LayerBank memanfaatkan smart contract untuk otomatis menyesuaikan suku bunga berdasarkan penawaran dan permintaan pasar. Ketika permintaan dana meningkat, suku bunga akan naik untuk mendorong lebih banyak deposit. Ketika permintaan turun, suku bunga akan turun untuk mendorong peminjaman.





Keamanan dan Transparansi: Semua transaksi dan aliran dana dicatat secara publik dan transparan pada blockchain, sehingga pengguna dapat melacak pergerakan dana melalui smart contract. Selain itu, LayerBank mematuhi standar audit yang tinggi untuk memastikan keamanan smart contract-nya.





Mining Likuiditas dan Optimisasi Yield: LayerBank memiliki mekanisme mining likuiditas yang memberikan reward kepada pengguna yang mendepositkan dana. Platform ini juga mendukung strategi compounding otomatis untuk membantu pengguna memaksimalkan imbal hasil.













Tidak seperti platform peminjaman terpusat, LayerBank tidak mengharuskan pengguna untuk menyelesaikan KYC (verifikasi identitas). Siapa pun bebas mendeposit dan menarik dana, lalu transaksi dieksekusi langsung melalui smart contract.





LayerBank memiliki mekanisme penyesuaian suku bunga otomatis yang memastikan sistem dapat menyeimbangkan risiko secara otomatis selama periode volatilitas harga aset ekstrem demi melindungi kepentingan pengambil dan pemberi pinjaman.





LayerBank memungkinkan peminjaman yang lancar di berbagai jaringan blockchain, sehingga mengurangi isolasi yang biasanya tampak pada platform peminjaman DeFi tradisional.









Ekosistem LayerBank berpusat pada token aslinya, yaitu ULAB. ULAB memiliki beberapa fungsi:





Voting Tata Kelola : Pemilik ULAB dapat berpartisipasi dalam tata kelola komunitas dan menentukan arah masa depan platform.

Distribusi Yield : Pemilik ULAB bisa mendapatkan reward tambahan dengan melakukan staking token mereka.

Mekanisme Buyback dan Burn: Platform akan menggunakan sebagian pendapatannya untuk melakukan buy back dan burning ULAB untuk mengurangi suplai yang beredar dan meningkatkan nilai token.









Proses pinjaman tradisional rumit dan sering kali mengharuskan pengambil pinjaman untuk menunjukkan jaminan secara fisik di lembaga keuangan. LayerBank merombak model konvensional ini dengan meniadakan perantara dalam trading aset, kontrak futures, dan rekening tabungan, sehingga menciptakan lingkungan peminjaman yang lebih langsung dan efisien bagi pengguna. Selain itu, daripada terbatas pada blockchain tertentu, LayerBank mendukung semua jaringan EVM-L2 agar pengguna dapat menikmati likuiditas dan kegunaan yang ditingkatkan di seluruh ekosistem blockchain, sehingga memberikan kemudahan yang unggul.





Sebagai platform peminjaman DeFi, LayerBank terus memperluas batasan fungsionalnya. Platform ini mendukung lebih banyak aset cross-chain untuk mendiversifikasi platform dan memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai pengguna. Pada saat yang sama, LayerBank mengoptimalkan algoritma smart contract-nya agar penyesuaian suku bunga dinamis lebih tepat dan efisien demi memastikan pasar yang seimbang antara penawaran dan permintaan. Selain itu, LayerBank berencana untuk menghadirkan fitur tata kelola organisasi otonom terdesentralisasi untuk memberdayakan komunitas dengan kekuatan pengambilan keputusan yang lebih besar dan mendorong demokratisasi platform.



