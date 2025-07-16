Lorenzo Protocol (BANK): Mengungkap Nilai Bitcoin yang Sebenarnya

Lorenzo Protocol (BANK) adalah protokol terdesentralisasi yang membuka likuiditas Bitcoin (BTC) dengan menghubungkan BTC ke DeFi dan ekosistem blockchain lainnya. Dengan memadukan prinsip keuangan tradisional dengan teknologi blockchain, Lorenzo Protocol menawarkan struktur kerja yang efisien dan aman untuk staking Bitcoin, manajemen likuiditas, dan distribusi hasil.













Lorenzo Protocol memberikan solusi likuiditas yang terdesentralisasi, aman, dan fleksibel untuk Bitcoin ( BTC ). Dengan memperkenalkan Liquidity Principal Tokens (LPT) dan Yield Accruing Tokens (YAT), protokol ini meningkatkan likuiditas BTC dan potensi penghasilan sekaligus mengatasi keterbatasan pemrograman Bitcoin. Melalui integrasi mendalam dengan berbagai platform DeFi, Lorenzo mengubah BTC dari penyimpanan nilai pasif menjadi aset keuangan aktif untuk pinjaman, staking likuid, dan operasi DeFi lainnya. Pengguna dapat melakukan staking BTC untuk menerima stBTC dan YAT, lalu menggunakan token ini sebagai agunan di berbagai skenario DeFi.









Lorenzo Protocol menawarkan fungsi-fungsi utama berikut untuk membantu pengguna memanfaatkan aset Bitcoin mereka secara maksimal dalam ekosistem DeFi:









Lorenzo Protocol memungkinkan pengguna melakukan staking Bitcoin dalam protokol dan menerima token staking likuid yang sesuai, stBTC. Token ini tidak hanya mewakili Bitcoin yang dipertaruhkan pengguna tetapi juga memungkinkan partisipasi dalam berbagai aktivitas DeFi seperti pinjaman dan penambangan likuiditas.









Protokol memperkenalkan Token Pokok Likuiditas (LPT) dan Token Pengumpul Hasil (YAT) untuk memisahkan pokok dan hasil. LPT mewakili saham BTC yang mendasarinya, sementara YAT melacak hasil yang dihasilkan oleh saham tersebut. Pemisahan ini memberi pengguna fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola dan menggunakan aset mereka.









Dengan mengintegrasikan dengan protokol seperti Wormhole dan LayerZero, Lorenzo memungkinkan stBTC berfungsi di beberapa blockchain. Kemampuan lintas rantai ini memperluas kasus penggunaan untuk aset Bitcoin di seluruh ekosistem blockchain yang lebih luas.









Lorenzo mendukung berbagai strategi hasil, yang memungkinkan pengguna untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Pilihannya termasuk penambangan likuiditas dan pinjaman melalui protokol DeFi yang mapan, yang membantu pengguna mengoptimalkan potensi pengembalian mereka.









Alur kerja Lorenzo Protocol terdiri dari beberapa langkah yang dirancang untuk mengamankan aset Bitcoin, menjaga likuiditas, dan mendistribusikan hasil.









Lorenzo menyediakan modul kustodian yang mendukung beberapa kustodian tepercaya, seperti Cobo, Ceffu, dan Chainup, untuk menyimpan dan mengelola Bitcoin yang distake milik pengguna dengan aman. Setiap transaksi staking tergantung pada proses validasi on-chain Lorenzo untuk memverifikasi keasliannya sebelum diterima ke dalam protokol.









Setelah pengguna staking Bitcoin dengan Lorenzo, protokol mencetak token stBTC dalam jumlah yang setara. Setiap pencetakan menjalani verifikasi ketat untuk memastikan pemrosesan yang akurat dan dukungan satu-ke-satu oleh BTC yang sebenarnya. Pengguna kemudian dapat menggunakan stBTC di beberapa protokol DeFi untuk mendapatkan hasil tambahan.









Hadiah yang diperoleh pengguna dengan staking Bitcoin didistribusikan dalam bentuk token YAT. Token YAT ini mewakili hadiah yang dihasilkan dari staking dan dapat diklaim sesuai permintaan melalui Protokol Lorenzo.









Pengembangan Lorenzo Protocol berlangsung dalam beberapa fase, masing-masing dengan tujuan dan perluasan fitur yang berbeda.









Pada fase pertama, Lorenzo akan fokus pada likuiditas BTC dengan meluncurkan token staking likuid, stBTC. Pengguna dapat menyimpan Bitcoin mereka di Lorenzo Vault Wallet dan berpartisipasi dalam program staking ekosistem Babylon. Tujuan utama fase ini adalah untuk membangun total nilai BTC yang terkunci (TVL) sebelum peluncuran mainnet Babylon, sehingga pengguna dapat mulai memperoleh hadiah sesegera mungkin.









Pada fase kedua, Lorenzo akan mendukung staking serangkaian aset setara BTC yang lebih luas seperti wBTC, BTCB, FBTC, dan stBTC, dan memperkenalkan Yield Accrual Tokens (YATs) untuk memisahkan pokok dari hasil. Protokol ini juga akan memperluas dukungan ke rantai Proof-of-Stake tambahan dan meluncurkan produk likuiditas yang lebih canggih, yang selanjutnya memperluas jangkauannya di seluruh ekosistem DeFi.









Lorenzo Protocol menyediakan struktur kerja inovatif untuk staking likuid Bitcoin yang terdesentralisasi, yang memecahkan tantangan likuiditas dan manajemen imbal hasil BTC. Dengan menerbitkan Token Pokok Likuiditas (LPT) dan Token Akrual Imbal Hasil (YAT) serta memungkinkan interoperabilitas lintas rantai, Lorenzo membawa Bitcoin ke DeFi, memberi pengguna alat yang fleksibel untuk manajemen aset dan pembuatan imbal hasil. Saat protokol memasuki fase kedua, protokol akan menambahkan dukungan untuk lebih banyak aset on-chain dan mendiversifikasi strategi imbal hasilnya untuk lebih meningkatkan efisiensi modal dan pengembalian. Pada saat yang sama, Lorenzo meningkatkan infrastruktur lintas rantainya untuk memungkinkan BTC dan derivatifnya mengalir lancar di berbagai ekosistem DeFi, yang sepenuhnya membuka potensi finansial Bitcoin.





BANK sekarang tersedia untuk perdagangan Spot dan Futures di MEXC. Untuk membeli BANK di MEXC, ikuti langkah-langkah berikut:





Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau situs web resmi

Di bilah pencarian, masukkan BANK dan pilih perdagangan Spot atau Futures.

Pilih jenis pesanan Anda, masukkan jumlah dan harga, lalu kirimkan pesanan Anda.



