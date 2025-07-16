Jaringan Mantle: Membangun Ekosistem Layer 2 Ethereum untuk Mendukung Keuangan On-Chain

Mantle Network (selanjutnya disebut Mantle) adalah solusi rollup Layer-2 modular yang dibangun di atas Ethereum. Solusi ini menggabungkan kompatibilitas EVM, skalabilitas tinggi, dan biaya transaksi rendah, sekaligus mewarisi keamanan mainnet Ethereum.





Mantle mengadopsi arsitektur berlapis canggih yang mendistribusikan tugas komputasi dan penyimpanan kompleks di beberapa node, yang memungkinkan pemrosesan data dan verifikasi transaksi yang efisien. Pada saat yang sama, Mantle sangat menekankan keamanan dan privasi data pengguna, dengan menerapkan berbagai teknologi enkripsi dan langkah-langkah manajemen risiko untuk memastikan jaringan beroperasi dengan aman dan andal.









Arsitektur Rollup: Mantle memanfaatkan validator Ethereum dan protokol konsensus untuk mengurangi biaya transaksi, menurunkan latensi, dan meningkatkan throughput secara signifikan. Pengguna dapat menyesuaikan persyaratan konfirmasi transaksi berdasarkan kebutuhan mereka, yang memungkinkan penundaan konfirmasi hampir seketika dengan pengorbanan keamanan minimal.





Arsitektur Modular: Memisahkan eksekusi transaksi, konsensus, penyelesaian, dan penyimpanan ke dalam modul-modul independen, yang membentuk blockchain modular. Ini mencakup lapisan eksekusi yang dikembangkan Mantle yang kompatibel dengan EVM, lapisan konsensus dan penyelesaian yang diterapkan ke Ethereum, dan komponen Ketersediaan Data (DA) eksternal yang didukung oleh EigenDA.





Keamanan Ethereum: Transisi status L2 diverifikasi oleh validator Ethereum dan melalui proses konsensus dan penyelesaian yang sama seperti transaksi L1.





Ketersediaan Data Modular: Dengan memanfaatkan modul DA mandiri seperti EigenDA, Mantle mencapai lebih dari 90% dalam potensi penghematan biaya dibandingkan dengan ketersediaan data L1 on-chain.









Setelah lebih dari setahun beroperasi secara stabil di bawah Mantle Tectonic, jaringan tersebut kini telah meluncurkan pembaruan Everest, yang menandai lompatan besar ke depan bagi Mantle. Pembaruan ini tidak hanya memperkuat infrastruktur yang ada tetapi juga sepenuhnya mempersiapkan jaringan untuk kompatibilitas yang lancar dengan pembaruan Pectra Ethereum yang akan datang. Salah satu sorotan utama Everest adalah peluncuran resmi EigenDA, yang menghadirkan solusi ketersediaan data revolusioner yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan keamanan pengelolaan data.





Mantle telah menjalin kerja sama yang erat dengan EigenDA. Sebelum peluncuran mainnet EigenDA, Mantle memanfaatkan Mantle DA, yang merupakan lapisan ketersediaan data pihak ketiga yang didukung oleh teknologi EigenDA, sebagai solusi ketersediaan datanya.





Sebagai solusi Ethereum Layer-2, Mantle juga telah mulai beradaptasi dengan perubahan yang diperkenalkan oleh pembaruan Pectra. Ini termasuk integrasi bidang (RequestsHash) baru yang diperkenalkan dalam EIP-7685 (terletak di header blok), serta dukungan untuk jenis transaksi baru (SetCodeTx) yang diperkenalkan dalam EIP-7702. Upaya ini memastikan bahwa jaringan Mantle tetap sepenuhnya kompatibel dengan evolusi Ethereum, terus memberikan layanan yang stabil dan tanpa gangguan kepada pengguna.













Mantle mengadopsi model token yang berkelanjutan, dengan MNT berfungsi sebagai mata uang asli ekosistem Mantle. Total pasokan MNT adalah 6,219,316,768. Jadwal rilis token dirancang untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, dengan pembukaan bertahap selama beberapa tahun.













Pembayaran Biaya Transaksi: Sebagai token asli ekosistem Mantle, MNT diharuskan membayar biaya transaksi Layer-2.





Pemungutan Suara Tata Kelola/Governance: Pemegang MNT dapat berpartisipasi dalam tata kelola komunitas dengan memberikan suara pada proposal seperti peningkatan protokol dan alokasi dana.





Insentif Ekosistem: Mantle telah membentuk EcoFund untuk mendukung proyek tahap awal dan mendorong pertumbuhan ekosistem. Pengguna yang memegang MNT









Peningkatan pesat ekosistem Mantle telah memperoleh momentum yang lebih besar melalui kemitraannya dengan MEXC, salah satu bursa mata uang kripto terkemuka di dunia. Dikenal karena biaya rendah, transaksi secepat kilat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang dalam, MEXC telah mendapatkan kepercayaan dari para investor di seluruh dunia. Ketajamannya dalam mengamati proyek-proyek yang sedang berkembang dan dukungan yang kuat untuk pengembangan tahap awal menjadikannya lahan subur bagi usaha-usaha berpotensi tinggi.





MEXC adalah yang pertama mendaftarkan token MNT untuk perdagangan Spot dan Futures. Pengguna dapat memperdagangkan MNT di MEXC dengan biaya yang sangat rendah.





1）Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi situs web resmi.

2）Masukkan MNT di bagian pencarian dan pilih perdagangan Spot atau Futures untuk token MNT.

3）Pilih jenis pesanan Anda, masukkan jumlah dan harga yang diinginkan, dan selesaikan perdagangan.



