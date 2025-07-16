Matrixport: Bitcoin Memasuki Konsolidasi Musim Panas, Key Level dalam Fokus

Laporan riset pasar terbaru Matrixport menunjukkan bahwa Bitcoin ( BTC ) secara bertahap beralih dari reli musim semi ke fase "konsolidasi musim panas". Sementara momentum jangka pendek tetap didukung oleh kebijakan dan arus modal, beberapa hambatan—termasuk ketidakpastian ekonomi makro, arus masuk ETF yang melambat, dan penurunan aktivitas on-chain—mulai membebani kinerja pasar. Investor disarankan untuk memantau level teknis utama secara ketat dan menyesuaikan strategi yang sesuai.









Menurut Matrixport, Bitcoin turun lebih dari 6% dari level tertinggi mingguannya pada minggu pertama bulan Juni, mencapai level terendah $103.068: penurunan mingguan tertajam (sekitar 6,9%) sejak Maret. Altcoin utama seperti Ether dan Solana juga turun lebih dari 4% dan 11%, yang mencerminkan koreksi pasar yang luas.





Pengamatan teknis utama:





Harga BTC turun di bawah level support kritis, yang menandakan melemahnya momentum kenaikan.

Rotasi modal lamban, dengan pergeseran cepat dalam fokus sektoral.

Selera risiko investor menurun, menyoroti posisi pasar yang tidak stabil.









Matrixport menyoroti bahwa PMI Non-Manufaktur ISM AS baru-baru ini turun ke level terendah sejak Juli 2024, menandakan kontraksi ringan di sektor jasa dan meredam ekspektasi pertumbuhan.





Sinyal ekonomi makro lainnya juga memberikan tekanan pada aset berisiko:





Indeks Dolar AS tetap relatif kuat meskipun ada pelemahan jangka pendek, yang menunjukkan penghindaran risiko global yang terus-menerus.

Harga minyak mentah terus turun, menunjukkan melemahnya permintaan global.

Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga Fed tetap fluktuatif, yang berkontribusi terhadap ketidakpastian kebijakan.





Faktor-faktor ini secara kolektif menunjukkan skenario stagflasi ringan yang membatasi potensi pasar kripto untuk kenaikan.









Baik data ETF maupun on-chain menunjukkan melemahnya momentum pasar:





ETF spot Bitcoin mengalami arus keluar bersih lebih dari $144 juta minggu lalu, dengan arus negatif selama dua hari berturut-turut.

Sebaliknya, ETF terkait Ethereum mencatat arus masuk sebesar $285 juta, kemungkinan didorong oleh antisipasi persetujuan, yang mencerminkan perbedaan dalam strategi kelembagaan.

Pertumbuhan pasokan stablecoin yang melambat dan alamat dompet aktif yang menurun menunjukkan kurangnya arus masuk modal baru.





Matrixport mencatat bahwa meskipun persetujuan ETF Ethereum merupakan hal positif jangka panjang, arus jangka pendek sebagian besar didorong oleh arbitrase daripada permintaan investor yang berkelanjutan.









Data on-chain terkini mengungkapkan level psikologis dan struktural yang kritis dalam perilaku harga Bitcoin. Laporan CryptoQuant pada tanggal 8 Juni mengidentifikasi $106.200 sebagai zona resistensi utama, yang sejalan dengan basis biaya rata-rata investor yang masuk dalam 1–4 minggu terakhir. Saat BTC mendekati level ini, pemegang jangka pendek cenderung mengambil untung, sehingga menciptakan tekanan jual.





"Pemegang jangka pendek yang mengalami kerugian cenderung panik," kata analis CryptoQuant Burak Kesmeci. "Saat harga kembali ke level impas, mereka mungkin berkata 'risiko sebesar ini sudah cukup bagi saya' dan menekan tombol jual–mengubah zona tersebut menjadi resistensi potensial (seperti $106,2 ribu)."





Sementara itu, level $97.500 menunjukkan dukungan yang kuat, yang sesuai dengan basis biaya investor yang masuk 3–6 bulan lalu. Tidak seperti pemegang jangka pendek, peserta jangka panjang ini menunjukkan keyakinan yang lebih kuat, yang memberikan dukungan mendasar bagi pasar.









Dalam perubahan yang mengejutkan, firma riset Santiment menyatakan bahwa pertikaian publik baru-baru ini antara Donald Trump dan Elon Musk di media sosial mungkin secara tidak sengaja meredakan ketegangan pasar. Sementara pertikaian antara dua pendukung kripto terkemuka awalnya memicu kekhawatiran, Santiment berpendapat bahwa konfrontasi terbuka mungkin telah berfungsi sebagai katup pelepas risiko politik yang mendasarinya. Pelepasan sentimen negatif awal ini, kata firma tersebut, dapat membantu membuka jalan bagi stabilisasi pasar jangka pendek.









Dari perspektif struktur pasar, Bitcoin saat ini berada pada titik kritis di mana modal spekulatif jangka pendek dan modal investasi jangka panjang bersaing secara langsung. Perbedaan dalam pola kepemilikan ini menjadikan level kunci $106.200 dan $97.500 perlu diperhatikan. Investor harus memantau dengan saksama pergerakan harga di sekitar kedua titik ini, karena keduanya kemungkinan akan menjadi indikator penting arah pasar selanjutnya.









Dengan mempertimbangkan faktor makroekonomi dan struktural, Matrixport memperkirakan bahwa Bitcoin dapat memasuki "fase konsolidasi jangka menengah" yang mirip dengan yang terlihat antara September 2021 dan awal 2022, yang berpotensi berlangsung selama 1,5 hingga 2 bulan: "Dengan tanda-tanda awal pelemahan data yang sudah muncul, kita bisa menuju turbulensi ekonomi selama dua bulan. Dalam lingkungan seperti itu, kecil kemungkinan Bitcoin akan terus menguat tanpa gangguan, terutama dengan kemungkinan The Fed tidak akan turun tangan dengan pemotongan suku bunga sementara ekspektasi inflasi tetap tinggi." Faktor-faktor utama yang mendukung pandangan ini meliputi:





Perlambatan arus masuk ETF dan tidak ada pemulihan yang berarti dalam modal on-chain.

Kebijakan ekonomi makro dalam fase transisi, kurangnya suku bunga yang kuat atau stimulus fiskal.

Secara teknis, Bitcoin terikat dalam kisaran pada level yang lebih tinggi tanpa momentum terobosan.









Matrixport menekankan bahwa investor harus melacak dua indikator makro utama: harga minyak internasional dan indeks dolar AS. Harga minyak adalah barometer aktivitas ekonomi global; penurunan yang berkelanjutan biasanya menandakan melemahnya permintaan. Sementara itu, indeks dolar mencerminkan pergeseran ekspektasi seputar kebijakan Fed.





Harga pasar saat ini, khususnya pergerakan menyamping dalam imbal hasil obligasi, menunjukkan bahwa investor menilai kembali lintasan kebijakan Fed. Suku bunga mungkin tetap lebih tinggi lebih lama dari yang diantisipasi sebelumnya, sebagian besar karena kekhawatiran pembuat kebijakan bahwa kebijakan tarif baru dapat memicu kebangkitan inflasi. Sikap hati-hati ini menjadi kendala baru di pasar.





Penting juga untuk memperhatikan efek tarif yang tertunda: tarif dapat menyebabkan penurunan yang tidak terduga dalam data ekonomi mendatang. Meningkatnya ketidakpastian kebijakan ini telah mendorong posisi investor yang lebih konservatif. Indikator makro terkini menunjukkan melemahnya momentum dalam pertumbuhan ekonomi global, yang meningkatkan risiko volatilitas yang meningkat selama dua bulan ke depan.





Dalam latar belakang makro ini, korelasi Bitcoin dengan aset keuangan tradisional semakin meningkat. Terutama dengan Fed yang mempertahankan sikap agresif dan tekanan inflasi yang belum terselesaikan, kecil kemungkinan pasar kripto akan terlepas dan mempertahankan reli independen. Investor harus mengakui bahwa risiko sistemik sedang meningkat, dan tidak ada satu pun kelas aset yang kebal terhadap kekuatan ekonomi makro.









Meskipun Juni telah menyaksikan konvergensi koreksi teknis dan ketidakpastian kebijakan, prospek jangka panjang masih menyisakan ruang untuk optimisme. Reformasi struktural seperti pelembagaan ETF, pergeseran makro yang akan datang, dan munculnya narasi baru dapat memicu siklus kenaikan berikutnya.





Investor harus mencari peluang struktural dalam volatilitas jangka pendek, tetap rasional dan fleksibel, serta mengintegrasikan sinyal on-chain dan tren keuangan global untuk membangun strategi investasi jangka menengah hingga panjang yang tangguh.



