Turnamen Futures MEXC Win Dimulai dengan Pool Hadiah 10.000.000 USDT

Turnamen Futures MEXC Win pool hadiah 10.000.000 USDT dan hadiah utama hingga 2 BTC MEXC baru saja memulaiterbaru yang akan menjadi acara tim Futures terbesar tahun ini! Dengandan hadiah utama hinggayang fantastis bagi partisipan individual, para pedagang dari seluruh dunia ingin berkompetisi.





Bersiaplah untuk salah satu acara perdagangan terbesar tahun ini! Turnamen Futures MEXC Win menghadirkan kepada Anda:





Pool Hadiah Besar: Hingga 10.000.000 USDT yang meningkat seiring dengan bertambahnya pedagang yang bergabung.

Berbagai Cara untuk Menang: Pertarungan tim, kompetisi individual, hadiah early bird, tantangan harian, dan hadiah papan peringkat.

Mudah untuk Bergabung: Cukup mendaftar dan mulai berdagang Futures demi kesempatan memenangkan hadiah.





Cukup daftar dan berdagang demi kesempatan menang! Baik pemain tim maupun pedagang solo dapat menunjukkan diri di acara ini!









Pendaftaran Early Bird : 06 Agustus – 09 Agustus 2025

Pendaftaran Pemimpin Tim : 06 Agustus – 26 Agustus 2025

Pendaftaran Anggota : 06 Agustus – 02 September 2025

Periode Kompetisi: 13 Agustus – 02 September 2025









Turnamen MEXC Win ini memiliki lima tingkatan pool hadiah yang terbuka secara progresif berdasarkan jumlah partisipan dengan total maksimum 10.000.000 USDT. Struktur hadiah tim dan individual sama-sama sangat menarik.





Selama periode Pendaftaran Early Bird, 2.000 pengguna tercepat yang mendaftar dan mencapai volume perdagangan lebih dari 50.000 USDT akan berbagi voucher Futures senilai 40.000 USDT.





10 tim teratas akan berbagi pool hadiah tim berdasarkan peringkat tingkat laba mereka. Pemimpin tim pemenang akan menerima 20% dari total pool hadiah tim secara eksklusif. Anggota tim yang memenuhi syarat dan masuk dalam peringkat 10 teratas berdasarkan tingkat PNL akan berbagi 30% dari pool hadiah tim. 50% sisanya akan dibagi rata di antara anggota yang volume perdagangannya memenuhi persyaratan.









1) Roda Keberuntungan Harian: 100% Menang, Berbagi 25% dari Total Pool Hadiah





Untuk setiap volume perdagangan Futures harian sebesar 75.000 USDT, pengguna akan mendapatkan 1 putaran (maksimum 3 putaran per hari). Hadiahnya mencakup kredit bonus Futures senilai hingga 2.025 USDT.





2) Hadiah Tantangan Checkpoint Harian: Berbagi 25% dari Total Pool Hadiah





Penuhi persyaratan volume perdagangan untuk setiap tahap dalam satu hari perdagangan untuk mengklaim bonus Futures senilai hingga 53 USDT.





3) Tantangan Papan Peringkat: Berbagi 30% dari Total Pool Hadiah





Selama acara, pengguna dengan volume perdagangan kumulatif ≥ 20.000 USDT dalam pasangan Futures USDT-M akan diperingkat berdasarkan PNL dan volume perdagangan harian:





Papan Peringkat Volume Perdagangan Harian : 200 teratas berbagi 20% dari total pool hadiah berupa hadiah bonus Futures.

Papan Peringkat PNL: 100 teratas berbagi 10% dari total pool hadiah berupa airdrop BTC dan hadiah bonus Futures.









Proses memulainya sangat mudah! Cukup masuk ke akun MEXC Anda, buka halaman acara MEXC Win dari beranda, klik Daftar Sekarang, pilih apakah akan bergabung sebagai pemimpin atau anggota tim, lalu Anda siap bergabung. Dari sana, mulai berdagang Futures, tingkatkan PNL Anda, naiki peringkat, dan raih hadiah yang luar biasa!





Hadiah Early Bird – 2.000 pedagang tercepat yang mendaftar dan mencapai target volume perdagangan akan berbagi bonus voucher senilai 40.000 USDT .

Pimpin Tim – Nikmati tambahan 20% dari total hadiah tim Anda.

Sebarkan Upaya Anda – Distribusikan volume perdagangan Anda pada putaran, tantangan checkpoint harian, dan papan peringkat untuk mendapatkan lebih banyak hadiah.

Naiki Papan Peringkat – Papan peringkat PNL disertai dengan airdrop BTC, sehingga menjadikannya target utama untuk kemenangan besar.









Turnamen Futures MEXC Win: Arena Membara ditetapkan menjadi acara perdagangan kripto paling menarik pada paruh kedua tahun 2025. Dengan total hadiah 10.000.000 USDT, hingga 2 BTC bagi individu terbaik, dan banyak cara untuk menang, inilah kesempatan Anda untuk berdagang demi kejayaan dan meraih hadiah.





Daftar sekarang dan jadikan perdagangan Anda berikutnya sebagai pengubah nasib. Jalan Anda menuju perjalanan perdagangan yang menarik dan menguntungkan dimulai di sini!





