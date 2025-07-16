MilkyWay: Menyatukan Keamanan Blockchain dan Memberdayakan Ekosistem Modular





Ekosistem blockchain saat ini menghadapi keamanan yang terfragmentasi, dengan proyek dan jaringan yang beroperasi secara independen—masing-masing dengan validator dan jaringan staking-nya sendiri. Hal ini menyebabkan aset yang tersebar, keamanan yang melemah, dan inefisiensi karena infrastruktur yang berlebihan.





MilkyWay mengatasi hal ini melalui restaking, yang memungkinkan aset yang dipertaruhkan mengamankan beberapa jaringan secara bersamaan. Dengan merampingkan jaringan validator dan mengonsolidasikan sumber daya, MilkyWay meningkatkan keamanan di seluruh ekosistem dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.









Diluncurkan pada bulan Desember 2023, MilkyWay didirikan oleh para insinyur dari Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security, dan Composable Finance. MilkyWay bertujuan untuk menjadi lapisan keamanan ekosistem blockchain modular dengan memanfaatkan Liquid Staking Token (LST), restaking, dan Asset Validation Services (AVS). Ini menyeimbangkan keamanan dan likuiditas sekaligus menciptakan peluang hasil bagi pengguna.





Protokol ini terintegrasi dengan lebih dari selusin platform DeFi, yang menawarkan perdagangan, leverage, pinjaman, dan banyak lagi. Pengguna memperoleh hadiah staking dan hasil DeFi tambahan. Hingga saat ini, Total Value Locked (TVL) MilkyWay mendekati $190 juta.













MilkyWay menyediakan solusi staking likuid untuk token asli Celestia, TIA. Saat pengguna melakukan staking TIA melalui MilkyWay, mereka menerima token tanda terima on-chain yang disebut milkTIA.





TIA yang distaking membantu mengamankan jaringan Celestia, sementara pengguna dapat secara bersamaan memanfaatkan milkTIA di berbagai aplikasi DeFi, seperti:

Menyediakan likuiditas untuk pasangan perdagangan di Osmosis DEX

Terlibat dalam transaksi berkelanjutan di platform seperti Levana dan dYdX

Menggunakan milkTIA sebagai agunan untuk pinjaman di Mars Protocol









Arsitektur modular Celestia memisahkan lapisan eksekusi dari lapisan konsensus dan data. Namun, lapisan konsensusnya tidak mendukung eksekusi kontrak pintar dan manajemen akun lintas jaringan—yang menghadirkan tantangan signifikan untuk menerapkan staking likuid.





Untuk mengatasi hal ini, MilkyWay diterapkan di Osmosis, memanfaatkan kontrak pintar CosmWasm untuk memfasilitasi penyetoran, penarikan, dan distribusi hadiah TIA. Ia juga dilengkapi sistem pemantauan off-chain khusus yang mengelola interaksi antara kontrak staking dan jaringan Celestia.





Untuk memastikan keamanan dan integritas, MilkyWay menggabungkan jaringan validator tepercaya untuk memverifikasi dan mengawasi operasi ini. Hingga saat ini, set validator mencakup 20 partisipan aktif.













1）Celestia dan Initia Stakers: Pengguna yang melakukan staking TIA atau INIT dapat memperoleh hadiah staking dasar tanpa penguncian aset, sekaligus mempertahankan fleksibilitas untuk terlibat dalam berbagai peluang DeFi.





2）Restakers: Pengguna dapat melakukan staking ulang aset yang sebelumnya telah distaking untuk mengamankan proyek dan layanan yang sedang berkembang, memperoleh hadiah tambahan di atas hasil yang sudah ada.





3）Investor dan Penyedia Likuiditas: Peserta yang ingin melakukan diversifikasi dapat memperoleh manfaat dari paparan infrastruktur blockchain modular, derivatif staking likuid (LSD), dan layanan restaking, yang membuka jalan baru untuk hasil yang berkelanjutan.





4）Pengembang Layanan (Pembuat AVS): Pengembang dapat dengan cepat mengintegrasikan lapisan keamanan yang aman dan terukur tanpa perlu merancang token staking asli, melakukan bootstrap pada set validator, menarik staker, atau membangun kepercayaan pasar—yang mempercepat waktu penerapan.





5）Operator dan Validator: Operator dan validator node dapat memperluas aliran pendapatan mereka dengan mendukung beberapa Layanan Validasi Aset (AVS) di seluruh jaringan MilkyWay.









1）Infrastruktur Tepercaya dan Diaudit: MilkyWay adalah pelopor terkemuka dalam liquid staking untuk Celestia, yang didukung oleh rekam jejak keamanan yang kuat. Kontrak pintarnya telah menjalani audit profesional, dan platform tersebut telah mendapatkan pengakuan dan kepercayaan luas dari komunitas.





2）Peningkatan Efisiensi Modal: MilkyWay memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hadiah staking sambil berpartisipasi dalam DeFi secara bersamaan. Melalui restaking, pengguna dapat lebih mengoptimalkan efisiensi modal—menggunakan aset yang sama untuk mengamankan beberapa jaringan dan mendapatkan hasil tambahan.





3）Keamanan yang Mulus dan Dapat Diskalakan: MilkyWay menawarkan struktur kerja restaking plug-and-play yang menghilangkan kebutuhan proyek untuk membangun jaringan validator dari awal. Pengembang cukup menentukan persyaratan keamanan mereka, dan pengguna dapat memilih untuk berpartisipasi berdasarkan insentif hadiah—menyederhanakan integrasi dan skalabilitas.





4）Ekosistem Berbasis Komunitas: MilkyWay mendukung ekosistem dinamis berbasis komunitas yang mencakup jembatan lintas jaringan, protokol DeFi, penyedia AVS, dan operator node. Dengan mengaktifkan keamanan dan likuiditas bersama, jaringan menghasilkan komposisi yang kuat dan efek flywheel di seluruh lanskap blockchain modular.









Token asli MilkyWay, MILK, berfungsi sebagai aset tata kelola dan pembagian pendapatan. Pemegang MILK dapat berpartisipasi dalam keputusan ekosistem utama, seperti peningkatan protokol, struktur biaya, dan implementasi fitur—juga menerima bagian dari pendapatan yang dihasilkan protokol.





Menurut informasi resmi, 10% dari total pasokan MILK akan disalurkan ke staker TIA sebagai hadiah atas kontribusi mereka terhadap ekosistem.









Sebagai platform perdagangan aset digital terkemuka di dunia, MEXC memberdayakan investor untuk meraih peluang di pasar yang bergerak cepat dengan biaya yang sangat rendah, eksekusi berkecepatan tinggi, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan token yang sedang tren. Token asli MilkyWay, MILK, kini terdaftar di MEXC, dan Anda dapat memperdagangkannya dengan mudah dengan mengikuti langkah-langkah berikut:





1）Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau situs web resmi

2）Masukkan "MILK" di bagian pencarian dan pilih transaksi Spot atau Futures.

3）Pilih jenis pesanan Anda, tetapkan jumlah dan harga yang diinginkan, lalu tempatkan pesanan Anda.





MilkyWay mengatasi tantangan keamanan blockchain yang terfragmentasi melalui solusi staking dan restaking likuid yang inovatif. Dengan menyuntikkan efisiensi modal yang lebih besar dan momentum yang digerakkan oleh komunitas ke dalam ekosistem blockchain modular, MilkyWay muncul sebagai pemain kunci di bidang ini—sangat layak untuk Anda perhatikan seiring blockchain modular terus berkembang.



