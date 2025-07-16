Mind Network: Memimpin Era Baru Perlindungan Privasi dan Internet Terdesentralisasi









Mind Network adalah protokol infrastruktur kriptografi yang dirancang untuk AI dan Web3, yang menawarkan perlindungan privasi data dan kemampuan kolaborasi yang aman. Protokol ini memberdayakan agen AI untuk beroperasi dengan aman, membuat keputusan independen, dan berinteraksi secara kolaboratif dalam ekosistem yang terdesentralisasi.





Pada intinya, Mind Network memelopori infrastruktur Enkripsi Homomorfik Penuh (FHE) yang berkomitmen untuk membangun Web yang Terenkripsi Penuh dengan mengaktifkan data yang tahan kuantum dan terenkripsi penuh serta komputasi AI. Protokol ini memberikan enkripsi ujung ke ujung di seluruh industri di berbagai sektor seperti AI, blockchain modular, permainan, manajemen aset, dan DePIN.





Bekerja sama dengan para pemimpin industri seperti Zama, Mind Network bersama-sama mengembangkan HTTPZ, Protokol Internet Zero Trust yang menetapkan standar Web3 baru untuk AI tepercaya dan komputasi data on-chain.













Mind Network telah mendapatkan pendanaan sebesar $12,5 juta dari perusahaan modal ventura papan atas termasuk Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink, dan banyak lagi. Perusahaan ini juga telah menerima dua hibah penelitian dari Ethereum Foundation untuk kemajuan dalam FHE.





Mind Network berkolaborasi dengan para pemimpin industri seperti Zama untuk mempercepat adopsi teknologi FHE. Ini adalah proyek pertama yang mengimplementasikan TFHE-rs v1.0.0 (perpustakaan FHE siap produksi pertama Zama) dalam aplikasi praktis dan telah membuka sumber beberapa basis kode FHE-Rust, termasuk FCN (FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust, dan banyak lagi.





Kontribusi ini mendorong inovasi di bidang komputasi terenkripsi dan memajukan visi ekosistem Web3 dan AI yang sepenuhnya terenkripsi. Dengan penelitian mutakhir, kemitraan industri yang kuat, dan komitmen terhadap inovasi sumber terbuka, Mind Network memimpin masa depan komputasi terenkripsi. Dengan membuat keamanan bertenaga FHE dapat diakses, Mind Network menetapkan standar baru untuk privasi, keamanan, dan kepercayaan di dunia yang terdesentralisasi.

















AgenticWorld adalah ekosistem AI terdesentralisasi yang dirancang untuk agen AI yang aman dan otonom. Dibangun di atas teknologi FHE, ia mendukung komputasi terenkripsi untuk memastikan privasi data dalam sistem multi-agen (MAS). AgenticWorld mengintegrasikan lapisan keamanan dan hub interoperabilitas, yang memungkinkan kolaborasi AI tanpa kepercayaan di seluruh Web3 dan DeFi, serta mendukung identitas terdesentralisasi dan pembelajaran mesin rahasia.









MindChain adalah blockchain publik pertama yang dibangun di atas FHE, yang dirancang khusus untuk agen AI. Ia mendukung komputasi terenkripsi, kolaborasi aman, dan ekosistem AI otonom. Ia juga mengintegrasikan Zero-Knowledge Proofs (ZKP), Trusted Execution Environments (TEE), Multi-Party Computation (MPC), identitas terdesentralisasi, dan kerangka kerja komputasi GPU untuk memastikan skalabilitas.









Dikembangkan oleh Chainlink, MindBridge adalah protokol lintas jaringan yang aman yang memanfaatkan FHE dan Stealth Address Protocol (SAP) untuk memungkinkan transaksi privat yang tahan kuantum, memastikan interoperabilitas yang lancar di seluruh ekosistem blockchain.









MindChain adalah blockchain berbasis FHE pertama yang dirancang khusus untuk agen AI. Ia mengatasi tantangan keamanan dan kepercayaan yang dihadapi oleh agen AI di lingkungan Web2 dan Web3, memastikan mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang sepenuhnya privat dan menjaga integritas.





Dengan memanfaatkan FHE, MindChain memungkinkan komputasi dilakukan langsung pada data terenkripsi, yang berarti agen AI dapat memproses informasi sensitif tanpa perlu dekripsi. Pendekatan revolusioner ini memastikan privasi data, keamanan, dan kolaborasi tanpa kepercayaan, menjadikan MindChain infrastruktur penting untuk ekosistem yang digerakkan oleh AI.









Arsitektur AgenticWorld dirancang untuk mendukung ekosistem agen AI cerdas yang aman, dinamis, dan sangat otonom. Terdiri dari empat lapisan utama—AI Agent Layer, Extension Layer, Foundation Layer, dan Service Layer—yang masing-masing memainkan peran penting dalam memungkinkan operasi AI yang lancar:









Berfungsi sebagai antarmuka untuk agen AI di seluruh domain Web2 dan Web3, yang mendukung:

Platform Web3 seperti Swarms, Eliza, dan Virtuals

Platform Web2 seperti World AI Health dan DeepSeek

Integrasi di masa mendatang akan semakin memperluas kemampuannya









Menyediakan solusi keamanan yang komprehensif untuk agen AI, termasuk:

Consensus Security: Memastikan pengambilan keputusan yang andal dalam lingkungan yang terdesentralisasi

Computation Security: Menjaga integritas pemrosesan AI

Data Security: Menegakkan penanganan data yang menjaga privasi

Communication Security: Mengamankan interaksi agen di seluruh jaringan









Inti dari lapisan ini adalah MindChain, yang didukung oleh komponen-komponen berikut:

Randgen: Generator angka acak on-chain yang sesungguhnya yang didukung oleh FHE

FCN (FHE Consensus Network)

FDN (FHE Decryption Network)

AgentConnect Hubs: Memfasilitasi kolaborasi agen yang aman









Lapisan ini mengintegrasikan berbagai layanan terdesentralisasi melalui hub untuk menyediakan kapabilitas tingkat lanjut bagi agen AI, termasuk:

Zero-Knowledge Proofs (ZKP) melalui Lumoz: Meningkatkan verifikasi privasi

Trusted Execution Environments (TEE) melalui Phala: Memungkinkan eksekusi AI yang aman

Storage, Memory, and Interoperability melalui Chainlink: Memastikan penanganan data yang lancar

GPU Computing melalui io.Net : Menyediakan daya pemrosesan AI yang dapat diskalakan Menyediakan daya pemrosesan AI yang dapat diskalakan

Layanan inferensi melalui Allora: Mengoptimalkan prediksi AI secara real-time

AgentText melalui Aptos: Mendukung komunikasi dan pemrosesan teks yang digerakkan oleh AI













Seiring dengan evolusi ekosistem AgenticWorld menjadi infrastruktur AI otonom yang sepenuhnya terdesentralisasi, token FHE menjadi aset dasar yang mendukung visinya. Dirancang untuk skalabilitas, keamanan, dan utilitas, FHE lebih dari sekadar token—ini adalah sumber kehidupan era internet baru tempat privasi, kecerdasan, dan desentralisasi bertemu.









Mendukung Kecerdasan: Memicu pelatihan, pelaksanaan tugas, dan siklus penghargaan untuk agen cerdas, yang mendorong pengembangan AI.

Komputasi yang Menjaga Privasi: Memastikan komputasi yang aman melalui FHE, melindungi privasi data sekaligus memungkinkan pembayaran biaya komputasi.

Tata Kelola/Governance Terdesentralisasi: Memungkinkan partisipasi dalam proposal berbasis MindDAO dan hub untuk membentuk masa depan AgenticWorld.

Aliran Nilai Lintas Jaringan: Memfasilitasi interoperabilitas yang lancar antara MindChain, Ethereum, dan BNB Smart Chain melalui jembatan lintas rantai resmi.









Staking token FHE dan peluncuran AgenticWorld hanyalah permulaan. Yang akan datang selanjutnya meliputi:

Lingkungan pelatihan lanjutan untuk agen AI

Aplikasi AI terdesentralisasi di dunia nyata

Alat koordinasi lintas jaringan

Tata kelola yang sepenuhnya digerakkan oleh komunitas melalui MindDAO









Memegang token FHE memberikan akses eksklusif ke seluruh ekosistem AgenticWorld dan Mind Network, menempatkan Anda di garis depan inovasi AI terdesentralisasi. Berikut adalah manfaat utama bagi pemegang $FHE:





Akses Awal & Utilitas: Staking FHE untuk mengaktifkan dan mengoperasikan agen AI terdesentralisasi, berpartisipasi dalam aplikasi AI di dunia nyata, dan mendukung tugas dan pelatihan cerdas.

Dapatkan Hadiah: Terima hadiah dengan mempertaruhkan token, melatih agen cerdas, dan menyumbangkan sumber daya komputasi—mendapat manfaat langsung dari aktivitas dan pertumbuhan jaringan.

Kekuatan Tata Kelola/Governance: Pengaruhi pengembangan AgenticWorld dengan berpartisipasi dalam proposal berbasis MindDAO dan hub. Bantu bentuk desain fitur, kemitraan, dan keputusan penting.

Perlindungan Privasi yang Ditingkatkan: Dapatkan akses ke komputasi bertenaga FHE, yang memungkinkan layanan AI yang menjaga privasi yang melindungi data Anda saat digunakan.









