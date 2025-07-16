Nillion: Revolusi Baru dalam Komputasi Privat yang Merombak Ekosistem Nilai Data









Nillion adalah jaringan komputasi buta—jaringan komputasi dan penyimpanan pribadi yang dirancang untuk kecerdasan buatan dan data. Jaringan ini memanfaatkan Teknologi Peningkatan Privasi (PET) untuk memungkinkan komputasi dan penyimpanan sambil menjaga privasi. Jaringan ini memungkinkan aplikasi seperti AI pribadi yang dipersonalisasi, database terenkripsi, dan aplikasi yang menjaga privasi.





NIL adalah token asli jaringan Nillion yang berfungsi sebagai tulang punggung keamanan, tata kelola, dan pengembangan jangka panjang. Token ini mengoordinasikan insentif di antara partisipan jaringan sambil memastikan pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan.









Layanan Koordinasi : Digunakan untuk pembayaran terkait layanan komputasi, penyimpanan data, inferensi AI, dan biaya transaksi dalam Petnet dan lapisan koordinasi. Pengembang dapat menggunakan NIL untuk mengakses layanan komputasi Nillion yang menjaga privasi.

Komputasi Buta : Pengembang dan pengguna dapat memanfaatkan NIL untuk penyimpanan dan komputasi yang menjaga privasi.

Staking : Pemilik dapat melakukan staking NIL untuk mendukung keamanan jaringan dan mendapatkan reward. Validator harus mengikat token NIL untuk memvalidasi transaksi dan komputasi guna memastikan keamanan lapisan koordinasi.

Tata Kelola: Pemilik token NIL dapat berpartisipasi dalam tata kelola terdesentralisasi dengan mengusulkan dan melakukan voting pada peningkatan protokol, parameter jaringan, alokasi sumber daya, dan program hibah komunitas.









Nama Token : Nillion (NIL)

Total Suplai : 1,000,000,000 NIL

Suplai Maksimum : Tidak ada limit atas (tingkat inflasi tahunan 1%, tergantung pada model emisi dan tata kelola otonom)

Suplai Awal yang Beredar: 195,150,000 NIL (19.52% dari total suplai)









Total suplai NIL adalah 1 miliar dengan sirkulasi awal 19.52%. Alokasinya adalah sebagai berikut:









Ekosistem & Pembangunan (29%) : Mendukung pertumbuhan ekosistem Nillion, termasuk insentif pengembang, reward validator, ekspansi jaringan, dan inisiatif strategis untuk mendorong adopsi nyata.

Komunitas (20%): Didistribusikan melalui program insentif, hibah, dan inisiatif komunitas lainnya.

Pengembangan Protokol (10%) : Mendanai riset, peningkatan protokol, dan biaya operasional untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Pendukung Awal (21%) : Dialokasikan untuk investor Pra-Seed, Seed, dan 2024.

Kontributor Inti (20%): Didistribusikan kepada anggota tim awal, penasihat, dan kontributor Nillion Labs atas peran mereka dalam pengembangan jaringan.









Setelah peluncuran mainnet, NIL akan dibuka dan didistribusikan ke komunitas melalui airdrop dan alokasi awal untuk partisipan komunitas.













Peluncuran NIL menandai dimulainya komputasi buta secara resmi yang memungkinkan aplikasi inovatif seperti AI yang dipersonalisasi, pasar data, dan ilmu pengetahuan terdesentralisasi (DeSci) yang dibangun berdasarkan data sensitif. Berdasarkan terobosan ini, jaringan Nillion mempercepat pengembangan ekosistem aplikasinya, terintegrasi dengan lebih banyak blockchain publik, meningkatkan kolaborasi komputasi buta, dan terus mengoptimalkan efisiensi koordinasi. Proyek ini bertujuan untuk mendorong desentralisasi lebih lanjut sambil mengurangi ketergantungan pada entitas terpusat secara bertahap.



