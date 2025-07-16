Nillion adalah jaringan komputasi buta—jaringan komputasi dan penyimpanan pribadi yang dirancang untuk kecerdasan buatan dan data. Jaringan ini memanfaatkan Teknologi Peningkatan Privasi (PET) untuk mNillion adalah jaringan komputasi buta—jaringan komputasi dan penyimpanan pribadi yang dirancang untuk kecerdasan buatan dan data. Jaringan ini memanfaatkan Teknologi Peningkatan Privasi (PET) untuk m
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Nillion: Re... Nilai Data

Nillion: Revolusi Baru dalam Komputasi Privat yang Merombak Ekosistem Nilai Data

16 Juli 2025MEXC
0m
#Acara Populer
INI
INI$0.04596+14.35%
Sleepless AI
AI$0.06129-5.54%
Nil Token
NIL$0.1849-3.49%
TokenFi
TOKEN$0.006857-4.44%
Cardano
ADA$0.5522-4.46%


Nillion adalah jaringan komputasi buta—jaringan komputasi dan penyimpanan pribadi yang dirancang untuk kecerdasan buatan dan data. Jaringan ini memanfaatkan Teknologi Peningkatan Privasi (PET) untuk memungkinkan komputasi dan penyimpanan sambil menjaga privasi. Jaringan ini memungkinkan aplikasi seperti AI pribadi yang dipersonalisasi, database terenkripsi, dan aplikasi yang menjaga privasi.

NIL adalah token asli jaringan Nillion yang berfungsi sebagai tulang punggung keamanan, tata kelola, dan pengembangan jangka panjang. Token ini mengoordinasikan insentif di antara partisipan jaringan sambil memastikan pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan.

1. Fungsi Inti


  • Layanan Koordinasi: Digunakan untuk pembayaran terkait layanan komputasi, penyimpanan data, inferensi AI, dan biaya transaksi dalam Petnet dan lapisan koordinasi. Pengembang dapat menggunakan NIL untuk mengakses layanan komputasi Nillion yang menjaga privasi.
  • Komputasi Buta: Pengembang dan pengguna dapat memanfaatkan NIL untuk penyimpanan dan komputasi yang menjaga privasi.
  • Staking: Pemilik dapat melakukan staking NIL untuk mendukung keamanan jaringan dan mendapatkan reward. Validator harus mengikat token NIL untuk memvalidasi transaksi dan komputasi guna memastikan keamanan lapisan koordinasi.
  • Tata Kelola: Pemilik token NIL dapat berpartisipasi dalam tata kelola terdesentralisasi dengan mengusulkan dan melakukan voting pada peningkatan protokol, parameter jaringan, alokasi sumber daya, dan program hibah komunitas.

2. Detail Token NIL


  • Nama Token: Nillion (NIL)
  • Total Suplai: 1,000,000,000 NIL
  • Suplai Maksimum: Tidak ada limit atas (tingkat inflasi tahunan 1%, tergantung pada model emisi dan tata kelola otonom)
  • Suplai Awal yang Beredar: 195,150,000 NIL (19.52% dari total suplai)

3. Alokasi Token NIL


Total suplai NIL adalah 1 miliar dengan sirkulasi awal 19.52%. Alokasinya adalah sebagai berikut:


  • Ekosistem & Pembangunan (29%): Mendukung pertumbuhan ekosistem Nillion, termasuk insentif pengembang, reward validator, ekspansi jaringan, dan inisiatif strategis untuk mendorong adopsi nyata.
  • Komunitas (20%): Didistribusikan melalui program insentif, hibah, dan inisiatif komunitas lainnya.
  • Pengembangan Protokol (10%): Mendanai riset, peningkatan protokol, dan biaya operasional untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.
  • Pendukung Awal (21%): Dialokasikan untuk investor Pra-Seed, Seed, dan 2024.
  • Kontributor Inti (20%): Didistribusikan kepada anggota tim awal, penasihat, dan kontributor Nillion Labs atas peran mereka dalam pengembangan jaringan.

4. Jadwal Perilisan NIL


Setelah peluncuran mainnet, NIL akan dibuka dan didistribusikan ke komunitas melalui airdrop dan alokasi awal untuk partisipan komunitas.


5. Prospek Masa Depan


Peluncuran NIL menandai dimulainya komputasi buta secara resmi yang memungkinkan aplikasi inovatif seperti AI yang dipersonalisasi, pasar data, dan ilmu pengetahuan terdesentralisasi (DeSci) yang dibangun berdasarkan data sensitif. Berdasarkan terobosan ini, jaringan Nillion mempercepat pengembangan ekosistem aplikasinya, terintegrasi dengan lebih banyak blockchain publik, meningkatkan kolaborasi komputasi buta, dan terus mengoptimalkan efisiensi koordinasi. Proyek ini bertujuan untuk mendorong desentralisasi lebih lanjut sambil mengurangi ketergantungan pada entitas terpusat secara bertahap.

Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa itu USDf? Panduan Singkat untuk Mekanisme Stablecoin Inovatif Falcon Finance

Apa itu USDf? Panduan Singkat untuk Mekanisme Stablecoin Inovatif Falcon Finance

RingkasanUSDf adalah dolar sintetis dengan jaminan berlebih yang dibangun pada Ethereum dengan suplai yang beredar saat ini sekitar 1,899 miliar dan peringkat pasar #202.USDf mendukung aset stablecoin

Acara Futures MEXC: Panduan Lengkap untuk Memaksimalkan Hadiah Saat Berdagang

Acara Futures MEXC: Panduan Lengkap untuk Memaksimalkan Hadiah Saat Berdagang

Dalam pasar perdagangan mata uang kripto yang kompetitif, sangat penting untuk memilih platform yang bukan hanya menyediakan pengalaman perdagangan yang stabil dan efisien, melainkan juga terus menawa

Turnamen Futures MEXC Win Dimulai dengan Pool Hadiah 10.000.000 USDT

Turnamen Futures MEXC Win Dimulai dengan Pool Hadiah 10.000.000 USDT

MEXC baru saja memulai Turnamen Futures MEXC Win terbaru yang akan menjadi acara tim Futures terbesar tahun ini! Dengan pool hadiah 10.000.000 USDT dan hadiah utama hingga 2 BTC yang fantastis bagi pa

Memulai Elympics - Membangun Era Baru Hiburan

Memulai Elympics - Membangun Era Baru Hiburan

Poin Utama:1) Elympics adalah infrastruktur hiburan yang menjembatani merek & IP ke mini-game Play2Win pada berbagai aplikasi super dan platform medsos.2) Elympics SDK memungkinkan pengembang untuk me

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT