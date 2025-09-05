Openledger dan Token OPEN: Inovasi Integrasi AI dan Blockchain

Openledger kecerdasan buatan (AI) Polychain Capital HashKey Capital MH Ventures Mask Network Borderless Capital Finality Capital Partners adalah proyek blockchain inovatif yang dirancang untuk mengubah persimpangandan teknologi terdesentralisasi. Sebagai Blockchain AI, Openledger bertujuan untuk membuka likuiditas serta komersialisasi data, model AI, dan agen cerdas melalui infrastruktur kepercayaan terdesentralisasi. Proyek ini didirikan pada tahun 2024 (sebelumnya dikenal sebagai OpenDB), lalu segera menarik perhatian dan mendapatkan pendanaan awal sebesar $8 juta dari investor terkenal, termasuk, Hash3,, Balaji Srinivasan, Sandeep Nailwal,, Paul Taylor,, dan. Selain itu, Openledger telah mengalokasikan $25 juta untuk mendukung startup blockchain AI, sehingga menunjukkan ekspansi strategisnya di sektor yang sedang berkembang ini.





Misi proyek ini adalah mengatasi tantangan utama dalam pengembangan AI, khususnya ketergantungan pada jalur data terpusat yang membatasi inovasi dan menimbulkan risiko keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, Openledger berupaya untuk membangun infrastruktur permissionless yang berpusat pada data yang mendemokratisasi akses ke kumpulan data berkualitas tinggi dan mempromosikan pengembangan model AI kolaboratif.









Openledger bertujuan untuk mendesentralisasikan manajemen data melalui kumpulan data milik komunitas (dikenal sebagai "jaringan data") yang meningkatkan kinerja model AI. Kumpulan data ini digunakan untuk melatih model AI pada domain seperti pengembangan Solidity, layanan kesehatan, IoT, dan trading Web3. Platform ini beroperasi pada blockchain Lapisan 2 untuk memastikan skalabilitas dan biaya transaksi yang rendah. Semua operasi (termasuk pengunggahan kumpulan data, pelatihan model, distribusi reward, dan tata kelola) dijalankan secara on-chain untuk transparansi dan kekekalan.





Sorotan utama proyek:





Ekosistem data terdesentralisasi: Openledger memungkinkan pengguna untuk membuat atau bergabung ke jaringan data (Datanet), yaitu kumpulan data yang dikurasi untuk melatih model AI. Hal ini mendesentralisasikan sumber data dan mengurangi ketergantungan pada penyedia terpusat.





Pendanaan dan kemitraan: Dengan didukung oleh pendanaan awal sebesar $8 juta dan kemitraan dengan organisasi seperti EigenLayer dan 0G Labs, Openledger siap menjadi pelopor inovasi dalam bidang AI–blockchain.





Partisipasi testnet: Platform yang sedang berada dalam testnet fase kedua (Epoch 2) ini mendorong pengguna untuk menjalankan node, mengontribusikan data, atau bergabung ke aktivitas komunitas (seperti Kaito Yapper Arena) untuk mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan token OPEN.





Peta jalan mainnet: Platform ini sedang mempersiapkan peluncuran mainnet-nya yang akan sepenuhnya mengaktifkan infrastruktur AI terdesentralisasi.





Visi Openledger adalah membangun ekosistem yang kuat untuk pengembangan AI yang terdesentralisasi dan transparan yang didukung oleh insentif ekonomi tokenisasi.









Arsitektur teknis Openledger mewujudkan integrasi AI–blockchain yang mulus. Sorotan utama meliputi:





Jaringan data (Datanet): Kumpulan data milik komunitas yang membentuk dasar untuk pelatihan model AI terspesialisasi. Pengguna dapat membuat jaringan baru atau berkontribusi pada jaringan yang sudah ada. Semua kontribusi dicatat secara on-chain demi transparansi.





Proof of Attribution (PoA): Mekanisme unik yang memastikan bahwa kontributor jaringan data dan model AI menerima reward OPEN yang berkelanjutan setiap kali hasil kerja mereka digunakan. Tidak seperti penjualan data satu kali, mekanisme ini mendorong partisipasi jangka panjang dan kontribusi berkualitas tinggi.





Penerapan model yang efisien: Mendukung teknologi canggih yang memungkinkan beberapa model AI berjalan pada satu GPU, sehingga meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya untuk partisipasi yang lebih luas.





Tata kelola on-chain: Memanfaatkan kerangka Governor modular OpenZeppelin untuk tata kelola on-chain hibrida. Pemilik OPEN dapat melakukan voting terhadap keputusan penting seperti alokasi dana dan peningkatan protokol.





Infrastruktur kepercayaan terdesentralisasi: Blockchain memastikan asal data yang dapat diverifikasi dan kinerja model, sehingga meningkatkan kepercayaan ekosistem.





Operasi node: Pengguna dapat menjalankan node pada berbagai perangkat (termasuk Android). Persyaratan testnet sederhana (misalnya, Ubuntu 24.04, CPU 1-core, RAM 1 GB, penyimpanan 10 GB), sehingga menurunkan hambatan untuk masuk.





Logika inti Openledger adalah membangun ekosistem mandiri dengan aset berharga berupa data dan model AI. Dengan menggunakan jaringan terdesentralisasi dan insentif PoA, proyek ini menyelesaikan masalah kelangkaan data dan sentralisasi dalam pengembangan AI tradisional. Blockchain memastikan transparansi, sedangkan ekonomi token menyelaraskan insentif di antara kontributor, validator, dan pengembang.













OPEN adalah mata uang kripto asli ekosistem Openledger dengan beberapa fungsi utama:





Biaya transaksi: Digunakan untuk membayar biaya transaksi Lapisan 2, sehingga memastikan operasi jaringan.

Token reward: Didistribusikan kepada pengguna yang mengontribusikan data, model, atau sumber daya komputasi ke jaringan data dan pengembangan model AI.





Token staking: Validator dan operator model AI melakukan staking OPEN untuk berpartisipasi dalam mengamankan jaringan dan menerapkan model sambil mendapatkan reward.





Token tata kelola: Memberdayakan pemilik untuk melakukan voting terhadap keputusan tentang alokasi dana, kebijakan model, dan manajemen perbendaharaan.





Desain OPEN menyelaraskan insentif ekosistem untuk memastikan reward kontributor yang adil, motivasi validator untuk keamanan, dan input komunitas terkait pengembangan platform.











Detail Kegunaan Biaya transaksi, staking, reward kontributor, tata kelola Mekanisme Reward Reward berkelanjutan melalui Proof of Attribution (PoA) untuk penggunaan data dan model yang berkelanjutan, sehingga mendorong kontribusi berkualitas tinggi Likuiditas dan Staking Mendukung pool likuiditas dan model staking kurva ikatan untuk akuntabilitas keuangan dan kontrol kualitas berbasis pasar Tata Kelola Pemilik OPEN melakukan voting terhadap alokasi dana, kebijakan model, dan penggunaan perbendaharaan Alokasi Komunitas 51% dari suplai ditujukan kepada komunitas: Partisipan testnet, pembangun model, validator, hibah pengembang, acara komunitas, program duta, reward blok, dan mitra strategis Rencana Airdrop Kegiatan seperti Kaito Yapper Arena mencakup pool reward 2 juta OPEN selama 6 bulan bagi kontributor teratas dan partisipan komunitas





Tokenominya bertujuan untuk menciptakan roda ekonomi yang berkelanjutan: Kontributor menerima reward setiap kali data atau model mereka digunakan, sehingga mendorong partisipasi jangka panjang. Pool likuiditas dan staking kurva ikatan memastikan hanya model berkinerja tinggi yang menonjol: Pengguna dapat melakukan staking OPEN untuk mendukung model yang mereka yakini, sehingga menciptakan kontrol kualitas berbasis pasar. Alokasi komunitas sebesar 51% menekankan komitmen Openledger terhadap desentralisasi.









OPEN adalah aset serbaguna di jantung ekosistem Openledger:





Komersialisasi data dan model: Melalui PoA, pengguna mendapatkan OPEN ketika data atau model berkualitas tinggi mereka digunakan, sehingga menghasilkan aliran pendapatan yang berkelanjutan.





Staking dan validasi: Validator dan operator model melakukan staking OPEN untuk mengamankan jaringan dan menerapkan model, sehingga menyelaraskan kepentingan mereka dengan keberhasilan jangka panjang platform.

Partisipasi Tata Kelola: Pemilik OPEN dapat melakukan staking dan voting terhadap proposal yang memengaruhi alokasi dana, kebijakan model, dan penggunaan perbendaharaan.





Penyediaan Likuiditas: OPEN dapat digunakan dalam pool likuiditas untuk memfasilitasi trading aset dan likuiditas ekosistem.





Penerapan Domain Spesifik: Jaringan data mencakup area seperti pengembangan Solidity, layanan kesehatan, IoT, dan trading Web3, sementara OPEN memungkinkan pembuatan dan komersialisasi model AI khusus.





Kegunaan ini menunjukkan peran utama OPEN dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan ekosistem dengan memberikan insentif atas partisipasi aktif.









Openledger mewakili pendekatan transformatif untuk menggabungkan teknologi blockchain dan AI demi mengatasi tantangan kritis dalam manajemen data dan pengembangan AI. Dengan mendesentralisasikan jalur data melalui Datanet dan menghadirkan sistem reward yang berkelanjutan melalui PoA, Openledger memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam inovasi AI sambil menerima kompensasi yang adil. Sebagai tulang punggung ekosistem ini, token OPEN menyediakan utilitas, kekuatan tata kelola, dan insentif ekonomi untuk mendorong pertumbuhan platform.





Seiring dengan transisinya dari testnet ke mainnet, Openledger siap menjadi platform terdepan untuk pengembangan AI terdesentralisasi. Fokusnya pada transparansi, kepemilikan komunitas, dan reward yang berkelanjutan menjadikannya pilihan yang ideal bagi kontributor data, pembangun model, dan penggemar AI. Untuk terlibat, Anda dapat bergabung ke testnet, mengikuti akun X Openledger, atau bergabung ke komunitas Discord untuk mendapatkan informasi airdrop dan reward terbaru.





