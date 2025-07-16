OpenSea Meluncurkan Platform OS2 dan Merencanakan Airdrop Token SEA Sebagai Reward untuk Komunitasnya





OpenSea, pasar koleksi digital Web3 pertama dan terbesar di dunia, mengkhususkan diri dalam trading NFT (non-fungible token). OpenSea awalnya dimulai dengan barang koleksi seperti CryptoKitties, lalu berkembang menjadi pasar NFT komprehensif yang mencakup berbagai bidang seperti seni, musik, olahraga, dan game.





Dengan peluncuran platform OS2 yang ditingkatkan, OpenSea meningkatkan infrastruktur pasar inti untuk menawarkan fungsi pencarian yang lebih baik, dukungan trading cross-chain yang lebih baik, dan peningkatan kompatibilitas aset multi-chain demi memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar. Selain itu, OpenSea tengah bersiap untuk meluncurkan token aslinya, yaitu SEA, yang akan dibagikan kepada pengguna berdasarkan kontribusi lampau mereka. Pengguna AS juga akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara airdrop ini.













Alat Kategorisasi dan Eksplorasi Cerdas Baru : Meningkatkan pengalaman pencarian dan navigasi bagi pengguna dengan fitur kategorisasi dan eksplorasi yang ditingkatkan.

Agregator Likuiditas Terintegrasi : Memungkinkan trading yang lancar antara NFT dan token dengan menggabungkan likuiditas pada berbagai sumber.

Ekspansi ke 15 Blockchain Utama : Platform ini kini mendukung pembelian aset cross-chain dengan satu klik yang mencakup blockchain seperti Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana, dan banyak lagi.

Pemindaian Kedalaman Pasar : Fungsionalitas pemindaian otomatis yang mencocokkan pengguna dengan harga terbaik yang tersedia secara aktual.

Dasbor Aktual dengan Metrik yang Disempurnakan: Indikator kelangkaan berkode warna baru dan statistik dinamis ditambahkan ke dasbor data untuk wawasan yang lebih baik.









Tata Letak Beranda yang Diperbarui dengan Manajemen Dompet di Bilah Samping : Menawarkan tata letak yang lebih intuitif dan mudah diakses, kini dengan manajemen dompet terintegrasi ke bilah sisi untuk navigasi yang mulus.

Program Reward XP : Menghadirkan sistem reward berbasis XP untuk mendorong partisipasi pengguna dalam pertumbuhan dan pengembangan ekosistem.

Notifikasi Instan dan Konfirmasi Trading yang Cepat: Meningkatkan pengalaman pengguna dengan peringatan aktual dan konfirmasi transaksi yang lebih cepat untuk proses trading yang lebih lancar.









Token SEA adalah token tata kelola dan insentif asli yang diluncurkan di dalam ekosistem OpenSea. Sebagai aset digital dari pasar NFT cross-chain pertama di Web3, tujuan utamanya adalah memperdalam keterlibatan pengguna melalui sistem ekonomi berbasis token dan memberdayakan pertumbuhan protokol Seaport.









Konsep Inti: Token SEA dirancang untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan di dalam OpenSea. Dengan memanfaatkan insentif token, likuiditas NFT meningkat, ekonomi kreator berkembang, dan tata kelola platform didukung. Nilainya didukung terutama oleh kerangka transaksi cross-chain dari platform OS2 yang memfasilitasi interaksi lancar di 15 blockchain utama, seperti Ethereum, Polygon, dan lainnya.





Ekosistem:

Lapisan Infrastruktur : Memungkinkan transfer dan transaksi cross-chain NFT berdasarkan protokol Seaport.

Lapisan Aplikasi : Mengintegrasikan agregator likuiditas untuk mendukung pertukaran instan antara NFT dan token.

Lapisan Tata Kelola: Potensi hak voting proposal DAO di masa mendatang yang memungkinkan pemilik token berpartisipasi dalam pengambilan keputusan platform.





Manfaat Praktis:

Diskon Biaya Trading

Kelayakan Airdrop NFT Eksklusif

Akses Prioritas ke Proyek Kemitraan Ekosistem





Prinsip Alokasi : Berfokus pada riwayat aktivitas pengguna (bukan tindakan terkini) dengan prioritas yang lebih tinggi bagi pendukung jangka panjang.

Kelayakan : Pengguna AS secara eksplisit disertakan dalam rentang partisipasi dan verifikasi KYC tidak diperlukan.

Peran Ekosistem: Token akan meningkatkan fungsionalitas protokol Seaport dan berkontribusi dalam membangun ekonomi aset digital yang berkelanjutan.













OpenSea didirikan pada tahun 2017 oleh Devin Finzer (lulusan Universitas Brown, mantan insinyur Google dan Pinterest) dan Alex Atallah (Ilmu Komputer Stanford, mantan anggota tim Y Combinator dan Palantir). OpenSea adalah protokol trading NFT pertama di dunia yang mendukung standar ERC-721/1155. Tim ini terdiri dari sekitar 21 anggota untuk saat ini dengan sosok utama yang meliputi insinyur teknis Taylor J. Dawson dan anggota awal Joshua Wu. Inovasi OpenSea terletak pada penciptaan pasar NFT cross-chain pertama, yaitu OS2, yang mendukung 15 blockchain seperti Ethereum dan Polygon. Volume transaksi harian platform ini pernah melampaui $350 juta (berdasarkan data tahun 2021).









Devin Finzer memimpin strategi produk dan sebelumnya mendirikan Claimdog, sebuah aplikasi keuangan pribadi yang diakuisisi oleh Credit Karma.

Alex Atallah bertanggung jawab terhadap arsitektur dasarnya. Pengembangan protokol Wyvern yang dilakukannya menjadi standar teknis untuk trading NFT.

Bersama-sama, mereka memimpin OpenSea melalui putaran pendanaan yang sukses dengan meraih investasi ratusan juta dolar dari perusahaan seperti a16z dan Coinbase Ventures. Pada tahun 2021, valuasi OpenSea mencapai $1.5 miliar.









Mitra Investasi : Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1konfirmasi

Mitra Teknis : Chainlink (integrasi oracle), Filecoin (penyimpanan terdesentralisasi)

Aliansi Ekosistem: Bermitra dengan Art Blocks untuk meluncurkan program residensi kreator dan mengintegrasikan protokol Seaport secara mendalam dengan dompet BitKeep.









Perubahan awal dalam kebijakan kripto AS berdampak positif bagi industri ini dengan dihadirkannya strategi oleh pemerintahan baru yang ditujukan untuk membina kepemimpinan global dalam kripto demi memberikan dukungan kebijakan yang kuat bagi platform seperti OpenSea untuk berinovasi. CEO Devin Finzer menyatakan, "Peningkatan ini menandai evolusi OpenSea dari pasar NFT menjadi platform trading aset digital komprehensif yang akan mengintegrasikan token dan NFT secara mendalam ke sebuah ekosistem terpadu."









Dengan dorongan ganda berupa peningkatan teknologi OS2 dan insentif token SEA, OpenSea bertujuan untuk memperkuat posisi kepemimpinannya dalam bidang aset digital. Seiring membaiknya lingkungan regulasi, platform ini akan terus memperdalam keterlibatan pengguna dan mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan di dalam ekosistem Web3.





