OpenZK (OZK): Mendefinisikan Ulang Skala Ethereum dengan Teknologi ZK Rollup

OpenZK (OZK) adalah jaringan Layer 2 berperforma tinggi yang dibangun di atas teknologi zero-knowledge proof (ZK Rollup). Mekanisme inovatifnya, tim yang kuat, dan tata letak ekosistem yang beragam telah dengan cepat menarik perhatian pasar yang luas. Saat ini, OpenZK telah meluncurkan kampanye airdrop Early Bird. Pengguna dapat menjembatani dan mempertaruhkan aset untuk mendapatkan poin OZK, mendapatkan akses awal ke ekosistem dan mengamankan imbalan pertumbuhan jangka panjang.









OpenZK adalah jaringan Layer 2 yang dibangun di atas Ethereum , memanfaatkan teknologi ZK Rollup sebagai intinya. Ia menggabungkan ribuan transaksi menjadi satu bukti tunggal, yang kemudian diserahkan ke mainnet Ethereum untuk verifikasi. Ini secara signifikan mengurangi biaya gas sekitar 90% dan meningkatkan throughput transaksi hingga setinggi 100.000 TPS, semuanya sambil mempertahankan keamanan asli Ethereum.





Fitur Utama yang Membedakan OpenZK:





Biaya Transaksi Fleksibel: Pengguna dapat membayar biaya gas dalam ETH atau OZK, menurunkan hambatan untuk masuk.

Mekanisme Staking Cerdas: Staking awal dapat memperoleh poin hadiah hingga 10x, dan staking ulang akan semakin meningkatkan efisiensi modal.

Dukungan DeFi Komprehensif: Kompatibel dengan staking ETH dan stablecoin (USDT, Kompatibel dengan staking ETH dan stablecoin (USDT, USDC DAI ), menawarkan beragam peluang hasil bagi pengguna.





Dengan menggabungkan inovasi teknologi dengan insentif ekosistem, OpenZK menciptakan lingkungan Layer 2 yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman bagi pengembang dan pengguna.









Desain OpenZK berputar di sekitar tiga pilar: kinerja ZK Rollup, insentif pengguna, dan interoperabilitas ekosistem.









Teknologi inti yang mendukung OpenZK memungkinkan pemrosesan transaksi batch yang dikombinasikan dengan verifikasi tanpa bukti pengetahuan, secara signifikan mengurangi beban komputasi pada mainnet Ethereum dan memberikan dukungan yang kuat untuk dApps.









Pengguna dapat mempertaruhkan ETH atau stablecoin selama fase Early Bird untuk menikmati pengganda poin hingga 10x. Selain itu, mempertaruhkan ulang meningkatkan efisiensi modal dan meningkatkan pengembalian keseluruhan.





Poin dihitung sebagai berikut:





Poin = Jumlah yang DiStake × Hari Staking × Pengganda Hadiah

Contoh:

Menyimpan 1 ozETH = hadiah satu kali sebesar 100 poin

Menyimpan 3.000 ozUSD = mengumpulkan 100 poin per hari









Pengguna dapat membayar biaya gas dalam ETH atau OZK, meningkatkan utilitas dan nilai token. Sistem rujukan juga menambah potensi penghasilan ekstra:





Pengganda +0,3x untuk setiap teman yang diundang

15% dari poin yang diundang diberikan sebagai bonus rujukan









OZK adalah token asli ekosistem OpenZK dan melayani beberapa peran dalam jaringan:





Fungsi Contoh Kasus Pembayaran Biaya Jaringan Dapat digunakan sebagai alternatif ETH untuk membayar biaya transaksi Tata Kelola/Governance Komunitas Pemegang token dapat berpartisipasi dalam proposal dan pemungutan suara, memengaruhi arah masa depan proyek Hadiah Staking Pemegang OZK dapat Stake untuk mendapatkan airdrop dan poin insentif Akrual Nilai Seiring dengan pertumbuhan ekosistem, utilitas OZK akan terus berkembang, mendukung apresiasi nilai jangka panjangnya





OZK masih dalam tahap awal airdrop dan diharapkan akan segera listing di bursa utama, termasuk platform MEXC yang memiliki likuiditas tinggi . Pencatatan ini akan meningkatkan penemuan harga dan kedalaman perdagangan untuk token tersebut.









Airdrop OpenZK kini sedang berjalan lancar. Untuk mulai memperoleh poin airdrop OZK, cukup hubungkan ke platform resmi, hubungkan ETH atau stablecoin Anda ke jaringan OpenZK, dan staking aset Anda.





Peserta awal menikmati pengganda poin 10x, dan untuk setiap minggu ETH atau stablecoin Anda tetap distaking, pengganda Anda meningkat. Semakin lama Anda melakukan staking, semakin banyak poin airdrop yang Anda peroleh—yang secara efektif mendorong partisipasi jangka panjang dan membuka potensi hadiah yang lebih tinggi.





Selain itu, Anda dapat meningkatkan keseluruhan pengembalian airdrop Anda dengan mengundang teman untuk bergabung. Dapatkan pengganda poin tambahan dan komisi rujukan untuk memaksimalkan hadiah Anda.





Airdrop OpenZK lebih dari sekadar kampanye hadiah—ini adalah peluang strategis untuk menangkap nilai dan membangun posisi jangka panjang dalam ekosistem. Bagi investor yang ingin mendapatkan eksposur awal ke sektor ZK Rollup, sekarang adalah waktu yang tepat untuk terlibat.









OpenZK digerakkan oleh tim kelas dunia dengan keahlian mendalam dalam keuangan tradisional dan blockchain:





Dave Sandor (Pendiri): Mantan analis perbankan investasi di Goldman Sachs, ahli dalam analisis data dan wawasan pasar, bertanggung jawab untuk menyusun peta jalan strategis OpenZK.

Lucas Cullen (CTO): Pengembang Ethereum awal dengan lebih dari 8 tahun pengalaman dalam teknologi Layer 2, dan ahli langsung di bidang ZK-Rollup.





Selain itu, OpenZK telah menjalin kemitraan dengan beberapa proyek terkenal:





RocketPool: Mendukung staking ETH terdesentralisasi dengan hasil tahunan sekitar 30% lebih tinggi daripada metode staking tradisional.

EigenLayer: Memungkinkan "utilitas rangkap tiga" untuk ETH melalui mekanisme restaking, memaksimalkan efisiensi modal.









OpenZK bukanlah proyek jangka pendek—ini adalah inisiatif infrastruktur jangka panjang dengan visi 5 hingga 10 tahun dan jalur pengembangan yang jelas:





Tahap Objektif Utama Tahap 1 Pengembangan modul inti ZK Rollup dan peluncuran testnet Tahap 2 Peluncuran mainnet, penerapan jembatan lintas jaringan, dan inisiasi kemitraan ekosistem Tahap 3 Implementasi tata kelola/governance yang terdesentralisasi, perluasan interoperabilitas lintas jaringan, dan optimalisasi kinerja





Pendekatan metodis ini—infrastruktur terlebih dahulu, lalu ekosistem, lalu desentralisasi—adalah standar untuk proyek Layer 2.









OpenZK mendefinisikan ulang seperti apa seharusnya Layer 2: dapat diskalakan, aman, dan mudah diakses. Dengan teknologi ZK Rollup yang canggih, desain yang mengutamakan pengguna, dan ekosistem yang berkembang, OpenZK siap menjadi pemain utama dalam evolusi penskalaan Ethereum.





Saat ini, airdrop masih dalam fase Tahap Awal, menawarkan pengganda poin staking hingga 10x. Dikombinasikan dengan potensi pencatatan OZK di bursa utama, hal ini menghadirkan peluang yang sangat menarik bagi peserta awal.





