PicWe (PIC): Pelopor Stablecoin Cross-Chain dan Likuiditas Multi-Chain

PicWe Di tengah gelombang DeFi 2.0,merombak masa depan likuiditas cross-chain. Sebagai protokol likuiditas omnichain "bergaya puzzle modular" pertama di dunia, PicWe bertujuan untuk menghilangkan hambatan di antara chain dan memungkinkan transfer aset yang lancar tanpa memerlukan bridge demi menawarkan pengalaman trading yang lebih aman dan efisien bagi pengguna.









koin meme PicWe adalah platform protokol Web3 yang mengintegrasikan pembuatan konten, insentif, dan interaksi sosial on-chain. Dengan menghadirkan mekanisme inovatif yang menggabungkan NFT identitas, level dinamis, dan mining interaktif, platform ini membangun ekonomi konten yang berpusat pada pengguna dalam siklus tertutup. Pengguna bisa mendapatkan reward token PIC melalui aktivitas sosial seperti memosting, menyukai, dan berkomentar. Sementara itu, komunitas dapat mendorong pengembangan ekosistem melalui tata kelola proposal dan evaluasi konten. Nama PicWe berasal dari "Picture + We" yang berarti "Gambar kami, konten kami, nilai kami".





Fitur Inti:





Swap Cross-Chain Bebas Bridge: Memungkinkan pertukaran aset langsung di antara blockchain melalui smart contract tanpa mengandalkan bridge pihak ketiga.

Keamanan Tinggi: Menghindari titik kegagalan tunggal yang disebabkan oleh bridge, sehingga mengurangi risiko serangan.

Ramah Pengguna: Mendukung banyak dompet utama, sehingga pengguna dapat beroperasi tanpa beralih dompet.













Mesin CATM (Mekanisme Transaksi Atomik Cross-Chain) PicWe memungkinkan pengguna untuk bertukar aset secara langsung pada berbagai blockchain tanpa mengandalkan mekanisme bridge tradisional. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi transaksi dan keamanan aset secara signifikan.









WEUSD adalah stablecoin on-chain milik PicWe. Pengguna dapat mencetak atau menebus WEUSD pada rasio 1:1 dengan USDT sebagai media yang stabil untuk pertukaran aset pada berbagai chain.









Pengguna dapat melakukan staking token PIC untuk berpartisipasi dalam mining likuiditas, lalu menerima yield dan dividen platform. Mekanisme ini memberikan insentif atas partisipasi pengguna dan memperkuat likuiditas platform.









PicWe telah mengembangkan sistem oracle terdesentralisasi miliknya sendiri untuk menyediakan dukungan data on-chain secara aktual demi memastikan akurasi dan keamanan transaksi. Jika terjadi kegagalan transaksi, smart contract akan otomatis mengembalikan aset kepada pengguna demi menjaga keamanan dana mereka.









PIC adalah token utilitas asli PicWe yang digunakan terutama untuk mekanisme insentif, tata kelola komunitas, dan dukungan operasi ekosistem. PicWe berencana untuk merilis total 300 juta token PIC secara bertahap kepada komunitas pada lima pencapaian utama proyek. Pencapaian ini menandai fase-fase penting menuju tercapainya likuiditas omnichain bebas bridge. Token akan didistribusikan melalui airdrop dan metode lain untuk memberikan reward kepada pengguna yang berkontribusi secara aktif di setiap tahap.





Kegunaan Token Utama Mencakup:





Insentif Ekosistem: Mendorong partisipasi pengguna dalam penyediaan likuiditas, aktivitas trading, dan promosi platform.

Tata Kelola Komunitas: Memberikan pemilik token hak voting terhadap proposal dan pengambilan keputusan.

Pembayaran Sistem: Berfungsi sebagai alat tukar untuk layanan dan fitur di dalam ekosistem.









"Battle of Olympus" Sejak peluncurannya, PicWe telah menarik perhatian ekologi dan pasar yang kuat dengan menunjukkan pertumbuhan pesat dan terobosan teknologi di berbagai dimensi. Pada akhir tahun 2024, PicWe menonjol dalam hackathonyang diselenggarakan oleh Movement Labs dengan memenangkan posisi pertama di jalur DeFi dari sekitar 2,100 proyek, sehingga mendapatkan pengakuan industri yang luas.





Menurut ChainCatcher dan media lainnya, pada akhir tahun 2024, platform PicWe telah menarik sekitar 727,000 pengguna, menghasilkan sekitar 221,000 interaksi on-chain, mencakup 163,000 alamat dompet unik, dan mencapai total volume transaksi sekitar $326 juta.





PicWe dikhususkan untuk membangun ekosistem likuiditas omnichain bebas bridge. Sejauh ini, arsitektur ini telah berhasil diterapkan pada mainnet Movement dengan menunjukkan efisiensi dan skalabilitas yang tinggi. Rencana masa depannya meliputi:









Memperluas Dukungan Chain: Mendukung lebih banyak blockchain untuk interoperabilitas aset yang lebih luas.

Meluncurkan Pasar IRO: Menghadirkan aset dunia nyata untuk tokenisasi.

Meningkatkan Sistem Oracle: Meningkatkan akurasi data dan kemampuan aktual.

Tata Kelola Komunitas: Makin mempromosikan tata kelola terdesentralisasi untuk meningkatkan keterlibatan komunitas.



