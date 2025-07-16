Pump.fun vs. Raydium: Pertarungan Terakhir di Medan Koin Meme





koin meme Solana Raydium Dalam dunia mata uang kripto,selalu menarik perhatian pasar dengan daya pikat budaya dan daya tarik spekulatifnya yang unik. Di dalam ekosistem, pump.fun dan Raydium memiliki kompetisi sengit dalam segi penerbitan dan trading koin meme. Di satu sisi terdapat pump.fun, sebuah launchpad koin meme yang memicu demam akar rumput dengan ratusan token baru yang diluncurkan setiap hari. Di sisi lain terdapat, sebuah raksasa DEX tradisional yang menjaga tatanan dalam ekosistem Solana melalui parit likuiditas yang dalam.













Sebagai produk terobosan dalam ekosistem Solana, pump.fun telah meningkat pesat berkat proses peluncuran token yang minimalis dan mekanisme kurva ikatan yang inovatif. Gagasan intinya adalah desentralisasi lengkap dalam penerbitan token: Pengguna cukup memasukkan detail dasar seperti nama token dan simbol, lalu mereka dapat menerapkan kontrak dan membuat pool trading dalam waktu 2 menit. Model "peluncuran token sekali klik" ini langsung menarik naluri spekulatif investor ritel, sehingga pump.fun segera mengumpulkan basis pengguna aktif dan volume trading yang besar dalam waktu singkat.









Sebagai bursa terdesentralisasi terkemuka di Solana, Raydium terintegrasi secara mendalam dengan Serum untuk menawarkan beragam pasangan trading dan pool likuiditas. Dominasinya bukan hanya tecermin dalam kedalaman trading-nya, melainkan juga dalam proses pemeriksaan proyek yang ketat. Listing token di Raydium memerlukan audit, staking likuiditas, dan prosedur orientasi lainnya dengan siklus peninjauan rata-rata 7 hari. Hambatan masuk yang tinggi ini menjadikannya pusat modal institusional yang memperkuat posisinya sebagai penjaga kualitas di dalam ekosistem.









Perbedaan strategis antara kedua platform ini telah menimbulkan dinamika pasar yang sangat berbeda.









Pembuatan Token Tanpa Hambatan: Dengan templat smart contract yang telah dibuat, biaya pembuatan token dipangkas menjadi hanya 1 SOL, sehingga menghilangkan hambatan teknis sepenuhnya.

Mekanisme Penetapan Harga yang Dinamis: Memanfaatkan model kurva ikatan hibrida yang memberikan reward kepada partisipan awal dan secara algoritmis mengekang spekulasi yang berlebihan.

Pergeseran Migrasi Likuiditas: Pada Maret 21, Pump.fun mengumumkan peluncuran DEX AMM miliknya, yaitu PumpSwap Pada Maret 21,. Sejak saat itu, token yang baru diluncurkan tidak lagi memigrasikan likuiditas ke Raydium saat memasuki pasar eksternal—sebaliknya, likuiditas dialihkan ke PumpSwap.









Raydium meluncurkan platform LaunchLab pada April 16 Untuk menanggapi kenaikan Pump.fun,sebagai balasan yang ditargetkan:





Keunggulan Biaya: Raydium menawarkan struktur biaya yang sangat kompetitif dengan biaya trading yang ditetapkan hanya sebesar 1%. Biaya ini jauh lebih rendah dari pump.fun yang berjumlah 2%. Selain itu, biaya migrasi likuiditas sepenuhnya dihapuskan, sehingga mengurangi biaya operasional bagi tim proyek dan trader.

Pembundelan Insentif: Proyek yang diluncurkan melalui LaunchLab mendapatkan manfaat dari model bagi hasil dengan menerima 10% dari biaya transaksi yang dihasilkan oleh token mereka. Mereka juga menikmati peningkatan reward staking melalui insentif token RAY yang menyediakan peluang yield tambahan bagi tim proyek dan partisipan komunitas.

Mekanisme Migrasi Likuiditas: Raydium menggunakan model AMM likuiditas terkonsentrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi modal. Setelah likuiditas token mencapai 85 SOL, sistem akan otomatis memigrasikannya ke AMM Raydium, sehingga memperlancar transisi menuju integrasi pasar yang lebih mendalam.









Metric pump.fun Raydium Volume Trading Harian Mencapai puncak sebesar $3.13 miliar Rata-rata $3.6 miliar pada Q1 2025 Pengguna Aktif Lebih dari 388,000 Mempertahankan posisi terdepan jangka panjang di pasar DEX Solana Volume Penerbitan Token Hampir 80 juta token telah diluncurkan hingga saat ini Kenaikan token yang pesat melalui LaunchLab Pangsa Pasar Pada puncaknya, menyumbang 20% dari volume DEX Solana Pemimpin pasar lama di DEX Solana Inovasi Utama PumpSwap LaunchLab









Persaingan antara pump.fun dan Raydium telah berkembang melampaui iterasi produk. Persaingan ini telah menjadi kontes pengaruh ekosistem dan kontrol narasi. Peluncuran PumpSwap oleh pump.fun segera memperoleh daya tarik di dalam ekosistem Solana dan menguasai pangsa pasar volume trading sekitar 15%. Meskipun terus memimpin dalam dominasi pasar secara keseluruhan, Raydium kini menghadapi tekanan yang meningkat dari penantang yang sedang naik daun ini.









Serangan balik Raydium melalui LaunchLab juga mulai membuahkan hasil: Pada hari peluncurannya, pangsa volume trading Raydium melonjak hingga 60%, sehingga menunjukkan aliran masuk modal yang kuat dan perhatian baru. Untuk lebih memperkuat posisinya, Raydium menerapkan strategi "tekanan ke bawah". Penurunan ambang batas kelulusan proyek menjadi 85 SOL memberikan insentif pada proyek-proyek papan atas untuk bermigrasi lebih awal. Penggunaan pendapatan platform untuk melakukan buy back dan burning token RAY telah membangun siklus deflasioner, sehingga kenaikan volume mendorong peningkatan nilai token.









pump.fun mengumumkan serangkaian tindakan balasan Untuk menanggapi serangan Raydium, pada Mei 12,. Mereka mengalokasikan 50% dari biaya trading kepada penerbit token, sehingga memberikan insentif untuk retensi proyek berkualitas tinggi. Selain itu, mereka menghadirkan mekanisme burn token LP yang telah mengurangi risiko rug pull hingga 47%. Terakhir, mereka meluncurkan komunitas dan acara khusus wilayah di Telegram yang meningkatkan retensi pengguna melalui sistem pertahanan multicabang yang berpusat pada insentif pengguna, pengendalian risiko, dan pengelolaan komunitas.









Di balik kemakmuran yang tampak di permukaan, baik pump.fun maupun Raydium menghadapi tantangan struktural yang mengakar.





Ekspansi cepat pump.fun makin diawasi ketat oleh regulator. SEC AS telah menandai beberapa token pada platformnya sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, dan eksploitasi kontrak senilai $2.3 juta pada bulan Maret 2024 mengungkap kerentanan kritis platform tersebut—terutama peringkat keamanan C+-nya. Selain itu, ketergantungannya yang besar terhadap narasi koin meme membuat ekosistemnya pada dasarnya rapuh. Penurunan pasar dapat memicu hilangnya pengguna secara luas.





Meskipun tampak lebih kuat, Raydium tidak terlepas dari masalah. Proses verifikasi token yang panjang telah dikritik oleh komunitas sebagai “versi Solana dari komite listing”. Selain itu, model CLOB menghasilkan spread lebih dari 15% untuk token berkapitalisasi rendah yang sangat mengganggu pengalaman trading. Tingkat inflasi tahunan token RAY sebesar 22% terus mengikis nilainya sebagai alat penyimpan kekayaan. Sesuatu yang tampak sebagai persaingan yang seimbang pada kenyataannya merupakan pertarungan berisiko tinggi yang penuh dengan kerentanan tersembunyi.









Persaingan ini bukan sekadar kontes yang hanya menguntungkan satu pihak, melainkan juga mempercepat evolusi struktural pasar kripto. Data on-chain menunjukkan bahwa 19% dari proyek yang “lulus” dari pump.fun dan bermigrasi ke Raydium menerima aliran masuk likuiditas yang berkelanjutan. Hal ini menyoroti wawasan ekologi yang lebih dalam: Inovasi liar dan pembentukan nilai yang ketat tidak bersifat saling eksklusif, melainkan membentuk divisi lapangan kerja baru dalam ekonomi kripto. Sementara Pump.fun menggunakan demokratisasi algoritmis untuk membongkar monopoli penerbitan token, Raydium membangun parit berbasis likuiditas untuk retensi nilai. Bentrokan tersebut pada dasarnya mengatalisasi evolusi fraktal pasar.





Sementara dinamika kekuatan masa depan masih belum terungkap sepenuhnya, satu hal yang pasti: Pasar kripto sedang memasuki babak baru. Ketika revolusi penerbitan token bertemu dengan rekonstruksi likuiditas, narasinya jauh melampaui persaingan dan menjadi perlombaan efisiensi pasar dan penemuan nilai. Ke depannya, ekosistem kripto kemungkinan akan berevolusi menjadi struktur berlapis antara “lapisan lalu lintas” dan “lapisan nilai”. Sebagai bursa terkemuka di garis depan transformasi teknologi, MEXC terus memberdayakan pengguna global dengan infrastruktur trading yang bebas hambatan, sangat efisien, dan sangat aman demi membantu mereka menelusuri siklus pasar dan menyaksikan perjalanan ekonomi kripto dari kekacauan menuju keteraturan.





