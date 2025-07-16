Meninjau Penurunan Pasar Global: Menyoroti Tren Pasar Bear Lampau









BTC ETH Pemerintahan Trump telah sekali lagi menerapkan tarif yang memicu perubahan mendadak dalam sentimen pasar keuangan. Pasar saham Eropa anjlok bersamaan: Indeks DAX Jerman turun lebih dari 3%, harga minyak mentah turun 6.6% dalam satu hari, dan Indeks Dolar AS mencatat penurunan sehari terbesar sejak tahun 2005. Indeks volatilitas pasar (VIX) melonjak hingga 40% dan menembus angka 30, sedangkan rasio leverage bersih pada berbagai hedge fund turun ke low tiga tahun. Selain itu, mata uang kripto ikut mengalami penurunan global. Pada April 7,sempat turun di bawah $75,000 dalam sehari yang merupakan penurunan 30% dari puncaknya yang bernilai $108,000, sedangkanmengalami penurunan tajam, bahkan turun lebih dari 15% pada satu titik hingga di bawah $1,420, sehingga mencapai level yang terakhir tampak pada bulan Oktober 2023.





Selama hampir 50 tahun terakhir, pasar saham AS telah melalui beberapa pasar bear yang masing-masing meninggalkan dampak berharga pada perekonomian dan para investornya. Menganalisis riwayat pasar bear saham AS selama setengah abad terakhir akan memberikan wawasan berharga tentang realitas pasar yang pahit dan menawarkan pelajaran untuk masa depan.













Pada tahun 1973, pecahnya Perang Timur Tengah Keempat menyebabkan negara-negara Arab memberlakukan embargo minyak yang mengakibatkan harga minyak dunia melonjak. Peristiwa ini segera memengaruhi perekonomian dan menjerumuskan AS ke dalam resesi yang parah. Indeks S&P 500 turun dari high senilai 121.74 pada bulan Januari 1973 ke low senilai 57.77 pada bulan Desember 1974, sehingga menunjukkan sebesar 52.5%. Pasar bear ini berlangsung selama 21 bulan, sehingga menjadi salah satu pasar bear terlama dalam hampir 50 tahun.





Krisis minyak bukan hanya menaikkan harga energi, melainkan juga memperburuk inflasi di AS, karena meningkatkan biaya bisnis secara signifikan dan mengurangi laba perusahaan secara drastis. Selain itu, beban fiskal Perang Vietnam makin melemahkan momentum pertumbuhan ekonomi AS.









Pada Oktober 19, 1987, Dow Jones Industrial Average anjlok 508 poin dalam satu hari—penurunan sebesar 22.6% yang menjadi penurunan satu hari terbesar dalam sejarah. S&P 500 juga turun 20.5% pada hari yang sama. Meskipun terjadi penurunan drastis dalam satu hari, pasar bear ini secara keseluruhan berlangsung relatif singkat, yaitu hanya selama 4 bulan.





Kehancuran ini dipicu terutama oleh globalisasi, liberalisasi keuangan, dan maraknya trading komputer yang meningkatkan volatilitas pasar. Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, pada tahun berikutnya, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS menerapkan pemutus arus dengan tiga level ambang batas untuk membantu menstabilkan sentimen pasar.









Pada akhir tahun 1990-an, saham teknologi dan internet sangat diminati dengan valuasi yang menyimpang secara signifikan dari fundamentalnya. Indeks Gabungan Nasdaq turun dari high senilai 5,132.52 pada bulan Maret 2000 ke low senilai 1,114.11 pada bulan Oktober 2002 yang merupakan penurunan 78.3%, sehingga menjadi penurunan pasar bear terbesar dalam hampir 50 tahun. Pasar bear ini berlangsung selama 31 bulan dan sangat merusak kepercayaan investor.





Pecahnya gelembung teknologi menyingkapkan risiko besar spekulasi berlebihan dan gelembung valuasi. Ketika pasar kehilangan rasionalitasnya dan investor mengejar saham yang naik secara membabi buta, gelembung dapat pecah dalam sekejap.









Krisis KPR subprima terjadi, sehingga memicu reaksi berantai di seluruh pasar keuangan global. Pasar kredit membeku, lalu ekonomi dunia memasuki resesi. S&P 500 anjlok dari high senilai 1,565.15 pada bulan Oktober 2007 ke low senilai 666.79 pada bulan Maret 2009 yang merupakan penurunan sebesar 57.4%. Pasar bear ini berlangsung selama 17 bulan dan merupakan salah satu yang paling meluas dan merusak dalam hampir 50 tahun.





Krisis ini menyingkapkan kerentanan yang signifikan dalam sistem keuangan. Regulasi yang tidak memadai dan leverage yang berlebihan menjadi faktor utama terjadinya krisis ini. Selama periode ini, banyak lembaga keuangan besar bangkrut atau diakuisisi, dan kepercayaan pasar sangat terpuruk.









Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 merebak secara global, sehingga menyebabkan penutupan ekonomi yang meluas dan penurunan tajam dalam laba perusahaan. Indeks S&P 500 turun dari high senilai 3386.15 pada bulan Februari 2020 ke low senilai 2237.40 pada bulan Maret 2020 yang merupakan penurunan sebesar 33.9%. Meskipun penurunan ini signifikan, tindakan stimulus besar-besaran oleh bank sentral dan pemerintah global menyebabkan pemulihan pasar yang cepat. Pasar bear hanya berlangsung sekitar 3 bulan, sehingga menjadi salah satu yang tersingkat dalam hampir 50 tahun.





Pandemi bukan hanya memengaruhi ekonomi riil, melainkan juga meningkatkan kepanikan pasar. Namun, melalui upaya gabungan bank sentral dan pemerintah di seluruh dunia, pasar segera menjadi stabil dan memasuki fase kenaikan baru.









Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pasar bear lampau, kami telah membandingkan durasi setiap pasar bear dan penurunan indeks S&P 500 terkait:





Periode Pasar Bear Durasi Penurunan S&P 500 1973-1974 21 Bulan -48% 1987 4 Bulan -34% 2000-2002 31 Bulan -49% 2007-2009 17 Bulan -57% 2020 3 Bulan -34%













Fundamen ekonomi berfungsi sebagai landasan pasar saham. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat atau memasuki resesi, pasar saham cenderung tidak dapat berkembang secara independen. Investor harus memperhatikan indikator ekonomi dan tren kebijakan untuk mengukur arah pasar secara keseluruhan. Selama pasar bear, sangat penting untuk menjaga kewaspadaan agar tidak mengikuti arus secara membabi buta atau terlibat dalam spekulasi yang berlebihan.









Euforia pasar dan gelembung valuasi sering kali menjadi katalisator pasar bear. Ketika pasar menunjukkan optimisme yang berlebihan dan perilaku spekulatif, investor harus tetap rasional dan tidak mengejar kenaikan harga tanpa analisis yang tepat. Penting juga untuk mengenali gelembung valuasi agar dapat mengambil tindakan secara tepat waktu, seperti menetapkan stop-loss order atau menyesuaikan strategi investasi.









Intervensi kebijakan dapat membantu menstabilkan sentimen pasar dan mencegah krisis bertambah parah. Namun, investor harus menyadari bahwa tindakan seperti itu hanyalah perbaikan sementara dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara mendasar. Oleh karena itu, sambil memperhatikan perkembangan kebijakan, penting juga untuk mempertimbangkan kemampuan pasar untuk pulih sendiri. Hanya pasar dengan kemampuan memperbaiki diri yang kuat yang dapat benar-benar keluar dari pasar bear.









Selama pasar bear, investor sering kali mengalami fluktuasi emosi signifikan yang dapat berujung pada keputusan investasi impulsif. Investor harus belajar mengendalikan emosi dengan menjaga pola pikir yang tenang dan penilaian rasional untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat trading emosional.





Pasar bear dalam pasar saham AS selama 50 tahun terakhir telah memberikan pengalaman dan wawasan yang berharga. Investor harus memantau fundamen ekonomi secara ketat, mengevaluasi gelembung valuasi secara rasional, memperhatikan intervensi kebijakan dan penyelamatan diri pasar, serta mengendalikan emosi untuk berinvestasi secara rasional. Pada saat yang sama, investor juga harus menyadari keterkaitan antara pasar mata uang kripto dan pasar saham, serta memperhatikan pengaruh kondisi ekonomi global, kebijakan regulasi, dan sentimen pasar terhadap pasar mata uang kripto dengan cermat. Dalam menangani investasi, mari kita belajar dari sejarah dan melanjutkan dengan rasionalitas.



