Revolving Games: Pelopor Ekosistem Blockchain AAA yang Mendorong Revolusi Game Web3

Revolving Games adalah kekuatan inovatif di bidang game Web3 yang memosisikan diri sebagai perusahaan game blockchain level AAA dengan visi yang berani: Menjembatani kesenjangan antara game tradisional dan teknologi terdesentralisasi. Dengan didukung oleh dukungan finansial yang kuat dan kemitraan strategis, RG bertujuan untuk membangun ekosistem game komprehensif yang didukung oleh token aslinya, yaitu RCADE. Hingga saat ini, perusahaan ini telah menggalang lebih dari $25 juta dari investor swasta, termasuk Pantera Capital, sehingga mengemban peran penting dalam sektor game Web3 yang sedang berkembang pesat.





Ambisi Revolving Games jauh melampaui pengembangan judul game individual. Proyek ini sedang membangun ekosistem lengkap yang mencakup infrastruktur blockchain, jaringan node terdesentralisasi, dan ekonomi token terpadu. Sebagai penerbit dengan sumber daya yang baik, RG mengoperasikan dua studio game independen yang memiliki lebih dari 150 veteran industri berpengalaman. Hal ini mencerminkan komitmen mendalam dari perusahaan ini untuk memberikan pengalaman bermain game premium sekaligus memelopori paradigma baru kepemilikan dan keterlibatan pemain di era Web3.













Sejak awal, Revolving Games telah beroperasi dengan misi yang jelas: Membangun ekosistem game terdesentralisasi yang dimiliki dan digerakkan oleh komunitas. Visi ini tetap menjadi prinsip panduan di balik keputusan strategis perusahaan dan peta jalan pengembangan produk. Revolving Games merambah game Web3 menggunakan perspektif holistik dengan fokus bukan hanya pada gameplay itu sendiri, melainkan juga pada infrastruktur dasarnya, model ekonomi, dan struktur tata kelola yang akan menentukan masa depan hiburan digital.









Revolving Games memosisikan diri sebagai jembatan antara game Web2 dan Web3, karena menyadari bahwa adopsi mainstream memerlukan transisi yang mulus dan bukan perubahan yang tiba-tiba. Filosofi ini terbukti dalam pendekatan pengembangannya yang mengutamakan pengalaman pengguna dan aksesibilitas sambil mengintegrasikan teknologi blockchain dengan cara yang berarti demi meningkatkan gameplay tanpa menambahkan kerumitan yang tidak perlu.









Revolving Games menyatukan tim yang beranggotakan lebih dari 150 veteran berpengalaman dari industri game tradisional untuk mengumpulkan banyak talenta dari semua disiplin ilmu utama. Perusahaan ini mengoperasikan dua studio game independen yang memungkinkan pengembangan beberapa judul game berkualitas AAA secara bersamaan. Di pasar yang penuh dengan proyek game Web3 yang kesulitan mempertahankan kualitas produksi dan memiliki siklus pengembangan yang panjang, level penskalaan dan pengalaman industri ini memberikan keunggulan kompetitif yang jelas kepada Revolving Games.













Ekosistem RCADE adalah platform yang terintegrasi erat yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait yang dirancang untuk memberikan pengalaman bermain game yang komprehensif dan berorientasi pemain. Pembentukan RCADE Foundation mencerminkan visi jangka panjang untuk mendesentralisasikan pengembangan game dan memberdayakan komunitas pemain dengan berfungsi sebagai badan pengatur yang mengawasi pertumbuhan dan implementasi ekosistem.





Ekosistem ini dibangun berdasarkan empat pilar inti:





Token RCADE: Token mata uang kripto asli yang mendukung semua transaksi dan tata kelola dalam ekosistem

RCADE Chain: Infrastruktur blockchain yang dibangun dan dioptimalkan secara khusus untuk aplikasi game

Node RCADE: Jaringan terdesentralisasi yang menyediakan infrastruktur dasar dan dukungan operasional

Kemitraan Game: Aliansi strategis dengan pengembang dan penerbit game untuk mendorong ekspansi dan adopsi ekosistem









RCADE Foundation telah menjalin kemitraan utama dengan penyedia teknologi dan konten untuk memastikan cakupan ekosistem yang komprehensif. Mitra yang terkemuka meliputi:





Starlings Network : Mitra teknologi yang menyediakan infrastruktur blockchain dan kemampuan jaringan node.





Kolaborasi ini meletakkan dasar yang solid untuk pertumbuhan ekosistem sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola terdesentralisasi.













RCADE Chain merupakan terobosan teknis utama dalam infrastruktur game blockchain. Sebagai hasil pengembangan bersama oleh Revolving Games dan Starlings Network, chain ini dibangun khusus untuk mengatasi hambatan utama yang menghalangi adopsi umum game Web3, khususnya dalam hal kecepatan transaksi, efisiensi biaya, dan pengalaman pengguna.









Throughput Transaksi Tinggi: Blockchain ini dirancang dengan tujuan utama mencapai transaksi per detik (TPS) yang tinggi untuk memastikan gameplay yang lancar bahkan selama penggunaan puncak. Kemampuan ini penting untuk mendukung ribuan pemain berinteraksi di beberapa game secara bersamaan.





Finalitas Rendah: Chain ini telah dioptimalkan untuk memungkinkan konfirmasi transaksi yang cepat, sehingga memastikan bahwa tindakan dalam game dicatat dan dikenali dengan keterlambatan yang minimal. Hal ini penting untuk mempertahankan karakteristik pengalaman game multipemain modern yang berlaju cepat dan memiliki interaktivitas tinggi.





Pemrosesan Paralel Tingkat Lanjut: Blockchain ini dibangun dengan arsitektur yang inovatif untuk mendukung pemrosesan paralel tingkat lanjut, sebuah fitur yang sangat diperlukan untuk menangani kompleksitas ekosistem multi-game dan multi-pengguna. Hal ini memungkinkan chain ini untuk mengelola sejumlah instans game dan interaksi pemain secara bersamaan tanpa mengorbankan kinerja.









Untuk mempercepat adopsi RCADE Chain di kalangan pengembang game, perusahaan ini membangun serangkaian alat pengembangan dan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) yang komprehensif. Alat-alat ini dirancang untuk mendukung kemampuan berikut:





Integrasi Web3 yang Mulus: Memungkinkan para gamer tradisional mengakses fungsionalitas Web3 tanpa harus berurusan dengan kerumitan teknologi blockchain. Ini mencakup pembuatan dompet yang disederhanakan, pemrosesan transaksi, dan manajemen aset.





Integrasi Backend: Layanan backend full-stack seperti manajemen pemain, dukungan LiveOps, alat ekonomi dan monetisasi, serta pemrosesan pembayaran demi menghilangkan kebutuhan pengembang untuk membangun infrastruktur blockchain dari awal.





Smart Contract yang Disederhanakan: Smart contract yang sudah dibangun dan dioptimalkan yang dirancang khusus untuk aplikasi game demi membantu mengurangi waktu pengembangan dan meminimalkan potensi kerentanan keamanan.





Interoperabilitas Multi-Chain: Dukungan internal untuk integrasi dengan jaringan blockchain lain, sehingga memungkinkan aset dan mata uang dalam game berfungsi secara lancar pada berbagai chain.





Kompatibilitas Mesin Game: Integrasi asli dengan mesin game populer seperti Unity dan Unreal Engine, sehingga memungkinkan pengembang untuk menggabungkan fitur-fitur blockchain tanpa mengubah alur kerja yang sudah ada secara signifikan.













Penyimpanan Terdesentralisasi: Pada tahap awalnya, jaringan ini akan menawarkan layanan penyimpanan terdesentralisasi yang sejalan dengan prinsip inti blockchain, yaitu desentralisasi, keamanan, dan transparansi. Lapisan penyimpanan ini akan mendukung retensi aset game, data pemain, dan catatan transaksi.





Komputasi Terdesentralisasi (Direncanakan): Pengembangan di masa mendatang bertujuan untuk memperluas kemampuan ke komputasi terdesentralisasi yang memungkinkan pemrosesan logika game dan komputasi kompleks yang terdistribusi pada jaringan node.





Hosting Server Game Terdesentralisasi (Direncanakan): Akhirnya, jaringan ini akan mendukung hosting server game terdesentralisasi untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur terpusat dan meningkatkan aksesibilitas global.









Jaringan node dirancang untuk mendistribusikan biaya secara lebih adil dengan memberikan kompensasi kepada operator node dan memungkinkan anggota komunitas untuk berbagi reward. Model ini mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan partisipatif yang memungkinkan para kontributor pertumbuhan jaringan diuntungkan juga dari keberhasilannya.













RCADE berfungsi sebagai token asli yang menyokong seluruh ekosistem RCADE dengan mencakup semua komponen, game, produk saat ini dan masa mendatang, integrasi, serta kemitraannya. Token ini berperan penting dalam memungkinkan model ekonomi terpadu pada platform untuk mendukung berbagai fungsi penting di seluruh ekosistem.









Mata Uang Game Ekosistem: RCADE berfungsi sebagai mata uang utama pada semua game di dalam ekosistem. Token ini digunakan untuk membeli item dalam game, membuka fitur premium, dan memfasilitasi transaksi peer-to-peer. Fungsi intinya meliputi memungkinkan partisipasi tata kelola, memberikan reward kepada pemain aktif, membayar biaya, dan berfungsi sebagai alat tukar pada semua komponen ekosistem.





Token Chain Asli: Sebagai token asli RCADE Chain, RCADE menyokong semua transaksi blockchain dan berfungsi sebagai token "gas" utama untuk operasi jaringan. Token ini memastikan kelancaran eksekusi smart contract dan interaksi berbasis blockchain pada ekosistem.





Token Tata Kelola: Pemilik token memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan tata kelola utama, termasuk peningkatan protokol, persetujuan kemitraan, dan alokasi sumber daya. Struktur tata kelola ini memperkuat pembangunan yang dipimpin oleh komunitas dan pengambilan keputusan terdesentralisasi.





Reward dan Insentif: RCADE digunakan untuk memberikan insentif kepada pemain aktif, operator node, dan kontributor komunitas, sehingga menciptakan siklus umpan balik positif yang mendorong keterlibatan dan pertumbuhan ekosistem.





Aktivasi Node: Diperlukan kepemilikan RCADE untuk mengaktifkan node serta agar memenuhi syarat untuk pembuatan dan distribusi reward. Mekanisme ini bukan hanya mendorong permintaan token, melainkan juga memastikan keamanan jaringan melalui insentif ekonomi.









Desain Suplai: Model suplai token RCADE dirancang dengan cermat untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional ekosistem dengan pelestarian nilai jangka panjang. Total suplai dibatasi sebanyak 1 miliar token. Saat ini, terdapat 422 pemilik di BNB Smart Chain (BSC). Penerapan multi-chain tambahan juga sedang dipertimbangkan.





Mekanisme Distribusi:





Program Airdrop: Ekosistem ini memiliki strategi airdrop tangguh yang menyasar anggota komunitas yang ada, pemilik NFT, dan partisipan ekosistem aktif. Distribusi saat ini dilakukan melalui sistem berbasis poin yang dikenal sebagai "Quest Point".





Reward Node: Operator node mendapatkan token RCADE dengan memberikan layanan infrastruktur penting ke jaringan, sehingga menciptakan saluran pendapatan yang berkelanjutan bagi kontributor komunitas yang terlibat.





Reward Berbasis Game: Pemain diberi insentif melalui pencapaian gameplay, acara kompetitif, dan partisipasi komunitas, sehingga memastikan bahwa keterlibatan aktif menghasilkan keuntungan ekonomi yang nyata.





Akses Prapenjualan: Pemilik NFT dan anggota komunitas saat ini diberikan akses ke peluang prapenjualan eksklusif yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan token dengan harga istimewa sebelum peluncuran publik.









Ekonomi Game Terpadu: RCADE berfungsi sebagai mata uang utama untuk transaksi, pembelian, dan reward pada semua game di dalam ekosistem. Hal ini menciptakan pengalaman ekonomi yang konsisten dan memiliki interoperabilitas, sehingga memungkinkan pemain untuk mentransfer nilai dengan mudah di antara berbagai judul game.





Integrasi Marketplace: Sebagai alat tukar utama di dalam marketplace yang terintegrasi, RCADE memfasilitasi trading aset dalam game, NFT, dan item digital lainnya, sehingga mendorong pasar sekunder yang dinamis bagi pemain dan pengembang.





Bagi Hasil: Sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di game dialokasikan ke pool reward. Misalnya, game seperti Hatchlings menyumbangkan hingga 30% dari pendapatannya ke pool ini, sehingga memastikan bahwa pemain mendapatkan manfaat langsung dari keberhasilan komersial game yang dimainkan.













Skyborne Universe adalah IP unggulan Revolving Games yang dirancang untuk memamerkan kemampuan ekosistem RCADE melalui berbagai format game dan platform. Strategi IP yang luas ini memiliki beberapa game yang saling berhubungan yang berbagi aset, alur cerita, dan sistem ekonomi terintegrasi.









Skyborne Genesis Immortals merupakan narasi utama dari Skyborne Legacy yang berfungsi sebagai koleksi NFT dasar untuk semesta ini. NFT ini memberikan sejumlah manfaat ekosistem kepada pemiliknya, termasuk airdrop token, akses prapenjualan, dan keunggulan eksklusif dalam game.





Koleksi Immortals memiliki enam karakter mistis: Tariel Tridysa, Corrick Deeproc, Inrissa Lehala, Morgan Bren, Vallech Elysiani, dan Yozzer Brighthide yang akan berperan penting dalam game mendatang, sehingga memastikan kesinambungan dalam penceritaan ekosistem.









Hatchlings: Game simulasi peliharaan berbasis browser tempat pemain dapat menetaskan, merawat, dan membesarkan naga unik. Dengan berlatar di Skyborne Universe, game ini menggabungkan mekanisme pengasuhan, kustomisasi habitat, dan elemen kompetitif. Game ini memiliki reward papan peringkat ganda dalam USDC dan mata uang dalam game, sehingga memadukan gameplay tradisional dengan model insentif berbasis blockchain.





Phoenix Flight: Game simulasi sosial dan petualangan fantasi tempat pemain dapat membuat dan mendesain pulau mereka sendiri. Game ini menekankan kreativitas, interaksi sosial, dan pembangunan dunia di dalam Skyborne Universe.





Skyborne Legacy: MMORPG andalan yang memadukan eksplorasi, kreasi, kustomisasi, dan pertarungan ke dalam dunia terbuka berbasis sosial. Tujuannya adalah mewujudkan Skyborne Universe sepenuhnya dalam lingkungan multipemain yang persisten.









Nexus Node (sebelumnya Nexian Gem): Setiap NFT Nexus Node mewakili kepemilikan node "Interceptor" canggih yang diharapkan berperan penting dalam ekosistem RCADE. NFT ini memberi pemiliknya akses ke infrastruktur node berkinerja tinggi, pengali reward yang ditingkatkan dan mekanisme peningkatan, partisipasi dalam tata kelola jaringan, serta airdrop token RCADE dan peluang staking.





RG Byte: RG Byte adalah elemen mendasar yang menghubungkan seluruh ekosistem Revolving Games. NFT ini memberi pemiliknya reward loyalitas, kemampuan aktivasi node, dan manfaat ekosistem eksklusif. Integrasi RG Byte menekankan komitmen perusahaan untuk membangun NFT berbasis utilitas yang dirancang untuk meningkatkan, bukan mempersulit, pengalaman pemain.









Revolving Games dan ekosistem RCADE mewakili kemajuan besar dalam sektor game Web3 melalui penggabungan inovasi teknologi dengan aplikasi dunia nyata untuk membangun platform game yang komprehensif. Dengan fokus kuat pada pengalaman game premium, infrastruktur yang tangguh, dan utilitas token yang bermakna, proyek ini memiliki posisi yang baik dalam lanskap hiburan digital yang terus berkembang.





Integrasi teknologi blockchain dengan mekanisme game tradisional membuka peluang baru untuk keterlibatan pemain, kepemilikan, dan partisipasi ekonomi. Seiring ekosistemnya terus bertumbuh dan berekspansi, proyek ini siap memberi dampak yang signifikan pada masa depan industri game.





MEXC RCADE kini tersedia untuk trading di. Pengguna dapat melakukan trading RCADE dengan mengikuti langkah-langkah berikut:





Aplikasi MEXC situs web resmi 1) Buka dan masuk keatau kunjungi

Spot Futures 2) Di bilah pencarian, masukkan RCADE, lalu pilih tradingatau

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.







