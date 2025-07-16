Meningkatnya Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga Fed: Kontes Ganda antara Pasar dan Perekonomian

Memasuki Q2 2025, terdapat ketegangan dalam pasar modal global. Yield obligasi pemerintah AS untuk tenor 10 tahun telah naik di atas 4.5%, sedangkan yield untuk tenor 30 tahun bahkan telah melampaui 5%. Indeks Dolar AS terus-menerus turun dengan penurunan pada saham dan obligasi AS, sehingga strategi alokasi aset tradisional sama sekali tidak efektif. Skenario "Spiral Lintas Aset" yang sangat jarang terjadi dalam sejarah ini didorong oleh peningkatan kecemasan investor sekaligus antisipasi terhadap arah kebijakan Federal Reserve. Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan ekonom Peter Schiff telah memperingatkan bahwa jika Fed tidak segera mengubah arahnya, pasar keuangan dapat mengulangi skenario "Senin Hitam" tahun 1987. Kali ini bukan semata-mata tentang siklus ekonomi, melainkan sebuah ultimatum dari seluruh sistem keuangan kepada Federal Reserve.









Obligasi pemerintah AS telah lama dianggap sebagai safe haven (pilihan aman) untuk modal global, tetapi aksi jual besar-besaran saat ini telah sepenuhnya mengguncang keyakinan tersebut. Credit Default Swap (CDS) pada obligasi dengan yield tinggi telah melonjak drastis, sehingga mencerminkan tekanan sistemis di pasar kredit. Boaz Weinstein, yaitu pendiri Saba Capital, memperingatkan, "Obligasi korporasi mengalami aksi jual terkonsentrasi, sementara usaha kecil dan menengah akan menjadi yang paling terdampak." Jika kondisi pembiayaan terus mengetat, gelombang gagal bayar dapat terulang kembali. Situasi ini bukan hanya merupakan masalah suku bunga, melainkan juga pertanda kegagalan mekanisme penetapan harga risiko di seluruh sistem keuangan. Dalam lingkungan suku bunga tinggi dan utang tinggi, toleransi pasar terhadap Federal Reserve berkurang dengan cepat.













Bitcoin Ethereum Bersamaan dengan turbulensi pasar obligasi, dolar AS menghadapi tekanan yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi akan pemangkasan suku bunga, indeks dolar turun ke low baru yang mendorong modal global diam-diam beralih ke aset safe haven non-tradisional seperti emas, aset pasar berkembang, mata uang kripto, dan protokol DeFi. Proses penyeimbangan ulang ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi memudar dengan cepat. Sementara itu, likuiditas di pasar kripto terus meningkat dan investor menarik dana dari alokasi aset tradisional untuk mencari penyimpan nilai baru. Misalnya, pertumbuhan, dan proyek-proyek blockchain yang sedang berkembang menyoroti meningkatnya minat investor terhadap aset kripto.









Tepat ketika pasar mengalihkan fokusnya ke kebijakan moneter, perubahan mendadak dalam kebijakan trade sekali lagi menimbulkan turbulensi. Pemerintah AS baru saja menerapkan kembali kebijakan 'tarif resiprokal' dengan mengenakan tarif tinggi pada importir utama sebagai upaya melindungi industri dalam negeri. Namun, pendekatan ini dapat menjadi bumerang:





Harga barang manufaktur dan konsumen mungkin naik, sehingga memperburuk dampak inflasi sekunder pada IHK,

Margin laba bisnis mungkin tergerus, sehingga mengurangi kesediaan mereka untuk berinvestasi,

Bank sentral internasional mungkin mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah AS untuk menstabilkan mata uang mereka sendiri.





Ketidakpastian kebijakan meningkat dengan cepat, sementara tujuan ganda berupa mengendalikan inflasi sekaligus mempertahankan pertumbuhan menjadi tidak dapat dicapai bersamaan. Federal Reserve kini terpaksa mengambil keputusan sulit di tengah pertarungan kebijakan yang intens ini.









Ekonom terkenal Peter Schiff memperingatkan bahwa jika pemangkasan suku bunga tidak segera dilaksanakan dan QE berlanjut (pelonggaran kuantitatif), saham AS dapat mengulangi skenario "Senin Hitam" tahun 1987. Bank-bank investasi utama seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley telah secara bersamaan memajukan ekspektasi pemangkasan suku bunga pertama menjadi pertengahan tahun 2025.





Menurut prakiraan terbaru Goldman Sachs, sebagai bagian dari siklus pelonggaran awal, Federal Reserve mungkin akan memulai pemangkasan suku bunga pertamanya pada bulan Juni. Prakiraan ini lebih awal dari antisipasi sebelumnya, yaitu pada bulan Juli. Dalam skenario dasar yang mengasumsikan ekonomi AS terhindar dari resesi, Fed diperkirakan menurunkan suku bunga acuan tiga kali, masing-masing sebesar 25 basis poin, dan mempertahankan suku bunga dana federal antara 3.5% dan 3.75% pada akhir tahun. Namun, apabila ekonomi benar-benar memasuki resesi, Goldman Sachs yakin bahwa Fed mungkin akan mengambil tindakan yang lebih agresif, sehingga berpotensi memperluas pemangkasan suku bunga tahunan hingga 200 basis poin. Berdasarkan data ekonomi terkini dan penilaian risiko, prakiraan tertimbang perusahaan ini menunjukkan total pemangkasan suku bunga sebesar 130 basis poin pada tahun 2025. Prakiraan ini lebih tinggi dari prediksi sebelumnya, yaitu 105 basis poin. Hingga April 4, ekspektasi pasar sebagian besar sejalan dengan prakiraan ini.





Desakan dari pasar untuk kombinasi "pemangkasan suku bunga darurat dan pelonggaran kuantitatif baru" menunjukkan meningkatnya kewaspadaan terhadap eskalasi risiko keuangan sistemis. Di mata investor, pelonggaran moneter mungkin sudah dipandang sebagai satu-satunya pilihan realistis untuk menghindari krisis kredit dan jatuhnya harga aset. Namun, dilema kebijakan yang dihadapi Fed menjadi makin menantang:





Tekanan Inflasi Berkelanjutan: Data IHK inti pada bulan Maret 2025 masih jauh di atas level target 2% dengan inflasi tinggi yang menimbulkan kendala signifikan pada pelonggaran moneter.

Jangka Waktu Kebijakan Terbatas: Hilangnya waktu yang optimal dapat mengurangi efektivitas pemangkasan suku bunga secara drastis, dan biaya kesalahan kebijakan dapat mengakibatkan risiko spillover sistemis.

Spillover Kebijakan yang Tidak Terkontrol: Keputusan untuk mempertahankan suku bunga yang tinggi atau memulai pelonggaran sama-sama akan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kurs dolar, aliran modal, dan stabilitas pasar berkembang.

Singkatnya, Fed sedang mengalami dilema kebijakan yang paling rumit dan berbahaya sejak periode pascapandemi. Setiap gerakan akan memicu reaksi berantai di pasar global. Dengan mandat ganda berupa mengekang inflasi sambil menstabilkan kondisi keuangan dan mempertahankan pertumbuhan, para pembuat kebijakan menghadapi tantangan yang benar-benar baru karena interaksi yang intens dari kekuatan pasar.









Meskipun ekspektasi pemangkasan suku bunga telah menjadi tema utama pasar, tidak ada jaminan bahwa resesi akan benar-benar terhindar. Mulai dari obligasi hingga kurs dan mulai dari komoditas hingga saham teknologi, reaksi aset global terhadap langkah kebijakan Fed belum pernah secepat ini. Pertanyaan utamanya adalah apakah Fed masih dapat mengendalikan situasi. Bagi investor, fase saat ini sangat penting untuk manajemen risiko dan merupakan jangka waktu yang penting untuk revaluasi aset. Aset nontradisional dengan likuiditas tinggi, keamanan kuat, dan kualitas tahan inflasi mulai muncul sebagai safe haven untuk modal mainstream.





MEXC Di tengah kondisi ini,, sebagai platform trading aset digital terkemuka di dunia, menjadi pilihan utama bagi makin banyak investor institusional dan individual:





Mekanisme Listing Cepat: Membantu pengguna menangkap tren pasar baru secara aktual,

Pemilihan Aset Berkualitas: Memilih proyek secara ketat, berfokus pada nilai, dan mengurangi gangguan investasi,

Dukungan Likuiditas yang Kuat: Memastikan kelancaran trading bagi investor di lingkungan pasar apa pun,

Jaringan Layanan Global: Mencakup berbagai zona waktu dan wilayah untuk melindungi aset pengguna dan keamanan trading.





Pasar global pada tahun 2025 sedang mengalami pergeseran makro yang belum pernah dialami sebelumnya. Dengan kebijakan moneter, kebijakan trade, dan risiko geopolitik yang saling terkait, setiap langkah Fed dapat menjadi titik tumpu untuk tren pasar. Investor harus tetap berpikiran jernih, memahami logika yang mendasarinya, mengenali sinyal secara akurat, dan mengalokasikan aset secara hati-hati. Dalam era dengan "gray rhino" dan "black swan" yang muncul bersamaan, hanya penilaian tajam dan pilihan rasional yang dapat membantu menelusuri siklus dan bertahan melalui masa sulit.



