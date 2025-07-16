Sahara AI: Mendefinisikan Ulang Pengembangan AI Global dan Pembagian Nilai

Bidang kecerdasan buatan sedang mengalami transformasi revolusioner—dari sistem terpusat dan eksklusif menjadi platform kolaboratif terdesentralisasi. Di garis depan perubahan ini adalah Sahara AI, platform blockchain AI asli full-stack yang inovatif dan mendefinisikan ulang bagaimana AI dikembangkan, dimiliki, dan dikomersialkan. Dengan peluncuran token SAHARA dan ekosistemnya yang komprehensif baru-baru ini, Sahara AI mewakili perubahan paradigma—mendemokratisasi pengembangan AI sambil memastikan kedaulatan, transparansi, dan partisipasi yang adil bagi semua pemangku kepentingan.
Sahara AI didirikan berdasarkan prinsip utama: AI harus terbuka, adil, dan dapat diakses oleh semua partisipan ekonomi digital. Platform ini secara langsung mengatasi tantangan kritis yang dihadapi lanskap AI saat ini, termasuk:
Kontrol terpusat: Platform AI tradisional memusatkan daya dan laba di tangan beberapa perusahaan besar.
Kurangnya transparansi: Sistem kepemilikan memberi pengungkapan minimal tentang sumber data, pelatihan model, dan kepemilikan.
Hambatan untuk masuk: Biaya tinggi dan kompleksitas teknis menjadi penghalang banyaknya pengembang dan organisasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan AI.
Sengketa kekayaan intelektual: Membuktikan kepemilikan aset AI dan memastikan kompensasi yang adil masih sulit dilakukan.
Sahara AI membayangkan ekonomi AI kolaboratif di mana setiap partisipan—baik pengembang individu, perusahaan, atau penggemar AI—dapat berkontribusi terhadap pengembangan AI, menciptakan nilai, dan mendapatkan manfaat dari keterlibatan mereka. Visi ini berlandaskan pada tiga pilar inti:
Kedaulatan dan riwayat: Kontrol penuh dan atribusi aset AI yang transparan sepanjang siklus hidupnya.
Utilitas AI: Alat dan infrastruktur yang komprehensif untuk mendukung pengembangan, penerapan, dan komersialisasi AI.
Ekonomi kolaboratif: Model ekonomi yang adil, transparan, dan inklusif yang memberi reward kepada semua kontributor.
Sebagai platform blockchain AI asli full-stack pertama yang memungkinkan siapa saja untuk membuat, berkontribusi pada, dan mengomersialkan pengembangan AI, Sahara AI berbeda dari platform AI tradisional dan proyek blockchain lainnya. Dengan menawarkan solusi terpadu untuk infrastruktur AI yang terdesentralisasi, Sahara AI mengatasi hambatan teknis dan ekonomi dalam pengembangan AI. Selain berfokus pada satu komponen, ia juga membangun ekosistem holistik yang memberdayakan seluruh chain nilai AI.
Arsitektur teknis Sahara AI mencakup serangkaian alat dan layanan komprehensif yang mendukung seluruh siklus hidup pengembangan AI:
Platform Layanan Data (Data Service Platform/DSP)
Berfungsi sebagai fondasi ekosistem Sahara AI, Platform Layanan Data menawarkan:
Marketplace Data Terbuka: Akses ke kumpulan data berkualitas tinggi untuk meningkatkan akurasi dan kinerja model
Layanan Pelabelan Data: Anotasi profesional untuk kumpulan data yang disesuaikan
Pelacakan Riwayat Data: Keterlacakan sumber data dan transformasi berbasis blockchain
Jaminan Kualitas: Proses verifikasi dan validasi untuk memastikan integritas data
Platform Pengembang AI
Lingkungan pengembangan berfitur lengkap yang menyediakan:
Lingkungan Pengembangan Model: Alat terintegrasi untuk membuat dan melatih model AI
Repositori Model: Akses ke model AI sumber terbuka dan milik sendiri
Alat Penyetelan Halus: Alat untuk menyesuaikan model yang telah dilatih sebelumnya untuk kegunaan tertentu
Infrastruktur Penerapan: Arsitektur yang dapat diskalakan untuk penerapan dan inferensi model
Marketplace AI
Marketplace terdesentralisasi tempat para partisipan dapat:
Trade Aset AI Beli, jual, dan lisensikan kumpulan data, model, dan aplikasi
Monetisasi Kontribusi: Dapatkan biaya penggunaan dan royalti dari aset AI
Temukan Sumber Daya: Temukan komponen AI yang sesuai untuk proyek tertentu
Berkolaborasi dan Jaringan: Terhubung dengan pengembang dan kontributor lain
Pusat Komputasi
Infrastruktur komputasi terdistribusi yang memungkinkan:
Berbagi Sumber Daya: Partisipan dapat menyumbangkan daya komputasi ke jaringan
Pemrosesan yang Dapat Diskalakan: Akses ke komputasi terdistribusi untuk pelatihan dan inferensi
Alokasi Sumber Daya yang Efisien: Distribusi daya komputasi yang dinamis berdasarkan permintaan
Mekanisme Insentif: Kompensasi untuk kontributor sumber daya komputasi
Blockchain Sahara membentuk inti teknologi platform, yang dibangun khusus untuk memenuhi persyaratan unik pengembangan dan komersialisasi AI.
Protokol Aset Sahara (Sahara Asset Protocols/SAP)
SAP mewakili pendekatan inovatif terhadap manajemen aset AI pada blockchain:
Registrasi Aset: Pendaftaran aset AI yang tidak dapat diubah melalui bukti kepemilikan kriptografi
Mekanisme Otorisasi: Manajemen hak penggunaan yang fleksibel melalui kontrak pintar
Distribusi Pendapatan: Pembagian pendapatan otomatis dengan pemilik aset dan kontributor
Pelacakan Riwayat: Jejak audit komprehensif atas penggunaan dan modifikasi aset
Agen Pengetahuan (Knowledge Agents/KA)
Sahara adalah jaringan AI terdesentralisasi yang dirancang untuk memberdayakan individu dan perusahaan untuk menciptakan Agen Pengetahuan (KA) yang dipersonalisasi—paradigma baru untuk interaksi AI:
Personalisasi: Agen AI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi spesifik pengguna
Keahlian Domain: Agen khusus yang dirancang untuk berbagai industri dan kegunaan
Pembelajaran Berkelanjutan: Agen yang berkembang melalui interaksi pengguna yang sedang berlangsung
Interoperabilitas: Integrasi yang mulus dengan sistem dan alur kerja yang ada
Sahara AI menempatkan prioritas utama pada keamanan dan kepatuhan peraturan di seluruh platform:
Sertifikasi SOC 2: Keamanan tingkat perusahaan diverifikasi melalui kepatuhan SOC 2
Perlindungan Data: Enkripsi lanjutan dan teknologi perlindungan privasi
Kepatuhan terhadap Peraturan: Kepatuhan terhadap standar global untuk perlindungan data dan tata kelola AI
Jejak Audit: Pencatatan dan pemantauan yang komprehensif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas
Ekosistem AI Sahara dirancang untuk melayani beragam partisipan, dengan menjawab kebutuhan dan proposisi nilai spesifik mereka:
Pengembang Model
Pengembang dan peneliti profesional dapat:
Membangun, melatih, dan mengomersialkan model AI menggunakan kumpulan data berkualitas tinggi, alat pengembangan menyeluruh, dan berbagai peluang monetisasi
Memerlukan alat pengembangan dan infrastruktur lanjutan
Berusaha untuk mendapatkan uang dari keahlian dan kreasi mereka
Membutuhkan akses ke kumpulan data yang beragam dan berkualitas tinggi
Penyedia Sumber Daya AI
Perorangan dan organisasi yang berkontribusi:
Daya komputasi melalui Pusat Komputasi
Kumpulan data dan basis pengetahuan berkualitas tinggi
Keahlian dalam domain khusus
Infrastruktur dan layanan teknis
Pengembang Aplikasi AI
Pengembang yang berfokus pada pembangunan aplikasi berbasis AI dapat:
Memanfaatkan model tepercaya, kumpulan data milik sendiri, dan alat pengembangan komprehensif untuk membuat aplikasi AI yang inovatif
Memerlukan model yang telah dilatih sebelumnya dan komponen AI yang siap pakai
Memerlukan kemampuan penerapan dan penskalaan yang cepat
Prioritaskan pengalaman pengguna dan logika aplikasi
Klien Perusahaan
Dengan lebih dari 35 klien perusahaan yang sudah bergabung, Sahara AI melayani organisasi yang mencari:
Solusi AI khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tertentu
Kepatuhan dan jaminan keamanan
Infrastruktur AI yang dapat diskalakan
Pengembangan dan penerapan AI yang hemat biaya
Fleksibilitas platform ini mendukung berbagai kegunaan lintas industri, termasuk:
Kesehatan & Ilmu Hayati
Layanan Keuangan
Pendidikan & Penelitian
Konten & Media
Analisis citra medis dengan pelacakan riwayat
Model deteksi penipuan dan penilaian risiko
Platform pembelajaran yang dipersonalisasi
Pembuatan dan kurasi konten
Penemuan dan pengembangan obat secara kolaboratif
Strategi perdagangan algoritmik
Alat penelitian kolaboratif
Analisis dan klasifikasi media
Manajemen dan analisis data uji klinis
Layanan pelanggan otomatis
Berbagi kumpulan data akademis
Alat kolaborasi kreatif
Aplikasi pengobatan yang dipersonalisasi
Pemantauan kepatuhan regulasi
Pembuatan konten pendidikan
Perlindungan kekayaan intelektual
Token SAHARA adalah token utilitas asli ekosistem Sahara AI, yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi, tata kelola, dan insentif dalam platform. Setelah pengumuman pencatatannya di Binance Alpha, harga SAHARA melonjak hingga 40.389%, mencerminkan minat pasar yang kuat dan keyakinan terhadap potensi proyek tersebut.
Token SAHARA memiliki beberapa fungsi utama dalam ekosistem:
Alat pembayaran
Mekanisme Insentif
Token Tata Kelola
Staking dan Keamanan
Biaya Transaksi: Bayar layanan platform dan biaya transaksi
Reward Kontributor: Reward untuk kontributor data dan pengembang model
Tata Kelola Platform: Voting pada pengembangan dan peningkatan platform
Keamanan Jaringan: Staking untuk mengamankan konsensus dan integritas jaringan
Akses Model: Biaya untuk mengakses dan menggunakan model AI
Insentif Validator: Reward untuk validator jaringan dan operator node
Penyesuaian Parameter: Pengaruh terhadap parameter jaringan dan struktur biaya
Persyaratan Validator: Stake minimum yang diperlukan untuk validator
Lisensi Data: Pembayaran untuk akses dan otorisasi kumpulan data
Jaminan Kualitas: Insentif untuk verifikasi data dan kontrol kualitas
Pengajuan Proposal: Kemampuan untuk mengajukan proposal perbaikan
Mekanisme Slashing: Hukuman atas perilaku jahat
Sumber Daya Komputasi: Biaya untuk layanan komputasi terdistribusi
Keterlibatan Komunitas: Reward untuk partisipasi aktif dalam komunitas
Pengambilan Keputusan Komunitas: Partisipasi dalam tata kelola ekosistem
Distribusi Reward: Alokasi reward staking kepada partisipan jaringan
Sementara tokenomi terperinci masih dalam proses finalisasi, tokennomics resmi akan diumumkan melalui saluran resmi Sahara AI. Model alokasi diharapkan mencapai keseimbangan dalam area berikut:
Tim & Penasehat: Alokasi untuk tim pendiri dan penasihat strategis
Pengembangan Ekosistem: Dana yang ditujukan untuk pengembangan dan pertumbuhan platform
Insentif Komunitas: Reward untuk pengadopsi dan kontributor awal
Cadangan Strategis: Dicadangkan untuk kemitraan dan ekspansi di masa depan
Sahara AI beroperasi di antara beberapa pasar yang berkembang pesat:
AI Terdesentralisasi: Pasar yang sedang berkembang untuk infrastruktur AI yang terdesentralisasi
Alat Pengembangan AI: Platform terintegrasi untuk pengembangan dan penerapan AI
Monetisasi Data: Sebuah platform yang memungkinkan pembuat data mengubah aset mereka menjadi pendapatan
Infrastruktur Blockchain: Blockchain yang dirancang khusus untuk aplikasi AI
Keunggulan First-Mover
Sebagai platform blockchain AI asli full-stack pertama, Sahara AI mendapat keuntungan dari masuknya pasar lebih awal dan strategi platform yang komprehensif.
Ekosistem Lengkap
Tidak seperti pesaing yang berfokus pada satu aspek AI atau blockchain, Sahara AI menawarkan solusi menyeluruh, yang mencakup:
Akuisisi dan manajemen data
Pengembangan dan pelatihan model
Penerapan dan monetisasi aplikasi
Tata kelola dan manajemen komunitas
Inovasi Teknologi
Inovasi teknologi kunci meliputi:
Protokol Aset Sahara (Sahara Asset Protocols/SAP) untuk mengelola aset AI
Agen Pengetahuan yang menawarkan pengalaman AI yang dipersonalisasi
Infrastruktur blockchain yang dioptimalkan dan disesuaikan untuk beban kerja AI
Teknologi pelacakan riwayat dan atribusi lanjutan
Kemitraan Strategis dan Dukungan
Sahara AI didukung oleh:
Pendanaan sebesar $43 juta untuk pengembangan platform
Penasihat strategis dari perusahaan AI dan blockchain terkemuka
Komunitas lebih dari 200.000 pelatih AI di seluruh dunia
Kemitraan perusahaan di berbagai industri
Edukasi Pasar
Meningkatkan kesadaran akan manfaat AI yang terdesentralisasi
Kompleksitas teknis yang membutuhkan pemahaman mendalam
Hambatan adopsi bagi pengembang AI tradisional
Skalabilitas dan Kinerja
Tantangan skalabilitas Blockchain untuk beban kerja AI
Perlunya efek jaringan untuk memastikan likuiditas pasar
Persaingan dari platform yang matang dan tersentralisasi
Ketidakpastian Regulasi
Perkembangan lanskap regulasi dalam AI dan blockchain
Persyaratan kepatuhan di seluruh yurisdiksi
Tantangan seputar regulasi dan klasifikasi token
Blockchain Sahara dibangun khusus untuk memenuhi tuntutan unik aplikasi AI:
Mekanisme Konsensus
Varian PoS: Dioptimalkan untuk memvalidasi beban kerja AI
Pemilihan Validator: Berbasis prestasi, memprioritaskan keahlian domain AI
Jaminan Finalitas: Finalitas cepat untuk aplikasi AI aktual
Efisiensi Energi: Mekanisme konsensus berkelanjutan yang ramah lingkungan
Pemrosesan Transaksi
Throughput yang Tinggi: Dioptimalkan untuk interaksi model AI yang sering terjadi
Latensi Rendah: Penundaan minimal untuk kegunaan AI aktual
Pemrosesan Batch: Penanganan operasi AI skala besar yang efisien
Struktur Biaya: Disesuaikan secara dinamis berdasarkan permintaan jaringan
Kemampuan Kontrak Pintar
Kontrak Khusus AI: Kontrak pintar yang dirancang khusus untuk mengelola aset AI
Otorisasi Otomatis: Protokol akses yang dapat dijalankan sendiri
Bagi Hasil: Distribusi royalti dan biaya otomatis
Integrasi Tata Kelola: Mekanisme bawaan untuk tata kelola platform
Teknologi Pelestari Privasi
Pembelajaran Terfederasi: Pelatihan model tanpa mengekspos data mentah
Privasi Diferensial: Jaminan privasi statistik untuk kumpulan data
Enkripsi Homomorfik: Perhitungan pada data terenkripsi
Zero-Knowledge Proofs: Verifikasi tanpa mengungkapkan informasi sensitif
Riwayat dan Kualitas Data
Catatan yang Tidak Dapat Diubah: Pelacakan garis keturunan data berbasis blockchain
Metrik Kualitas: Tolok ukur evaluasi kualitas yang terstandarisasi
Sistem Reputasi: Penilaian kualitas berbasis komunitas
Jejak Audit: Riwayat lengkap transformasi data
Versi & Pembaruan Model
Kontrol Versi: Manajemen versi model yang kuat
Mekanisme Pembaruan: Pembaruan dan penerapan model yang aman
Kemampuan Rollback: Kemampuan untuk kembali ke versi model sebelumnya
Pelacakan Kompatibilitas: Memastikan kompatibilitas model selama pembaruan
Pemantauan Kinerja
Metrik Aktual: Pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja model
Deteksi Penyimpangan: Peringatan otomatis untuk penurunan kinerja
Pengujian A/B: Alat bawaan untuk perbandingan model
Dasbor Analitik: Alat analisis kinerja yang komprehensif
Infrastruktur AI Global
Menjadi standar de facto untuk pengembangan AI yang terdesentralisasi
Mendukung jutaan pengembang dan aplikasi AI
Memajukan demokratisasi AI secara global
Interoperabilitas Cross-Chain
Integrasi dengan jaringan blockchain utama
Portabilitas aset AI lintas rantai
Mekanisme tata kelola multi-chain
Kemampuan AI Lanjutan
Integrasi teknologi AI yang baru muncul
Dukungan untuk pengembangan dan penerapan Kecerdasan Umum Buatan (AGI)
Fitur keselamatan dan penyelarasan AI lanjutan
Konvergensi AI dan blockchain menghadirkan peluang pasar yang besar:
Pertumbuhan Pasar AI
Pasar AI global diperkirakan mencapai $1,8 triliun pada tahun 2030
Belanja infrastruktur AI tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 25%+
Meningkatnya permintaan untuk demokratisasi dan aksesibilitas AI
Adopsi Blockchain
Penerapan teknologi blockchain yang semakin cepat di berbagai industri
Pematangan infrastruktur DeFi dan Web3
Kejelasan regulasi yang lebih baik di pasar-pasar utama
Peluang Konvergensi
Keunggulan penggerak pertama dalam infrastruktur AI yang terdesentralisasi
Proposisi nilai unik yang memecahkan kebutuhan pasar dunia nyata
Diferensiasi teknologi yang kuat dan parit kompetitif
Efek Jaringan
Nilai platform tumbuh seiring dengan meningkatnya partisipasi
Efek jaringan data meningkatkan kinerja model AI
Ekosistem pengembang menciptakan biaya peralihan
Diversifikasi Pendapatan
Berbagai aliran pendapatan dari penggunaan platform
Biaya transaksi dan komisi marketplace
Layanan bernilai tambah dan solusi perusahaan
Akrual Nilai Token
Permintaan token yang didorong oleh utilitas
Partisipasi dalam staking dan tata kelola
Mekanisme deflasi melalui pembakaran token
Risiko Teknis
Tantangan skalabilitas: diatasi melalui solusi Layer-2 dan optimisasi arsitektur
Kerentanan keamanan: diatasi dengan audit komprehensif dan program bug bounty
Masalah interoperabilitas: dikelola melalui protokol standar dan jembatan lintas chain
Risiko Pasar
Ketidakpastian adopsi: ditangani dengan insentif pengguna yang kuat dan orientasi bertahap
Persaingan: dimitigasi melalui inovasi berkelanjutan dan perluasan ekosistem
Pergeseran regulasi: kepatuhan proaktif dan keterlibatan dengan regulator
Risiko Eksekusi
Skala tim: dipimpin oleh tim berpengalaman dengan dukungan konsultasi yang kuat
Pengiriman teknologi: pengembangan berbasis tonggak sejarah dengan rekam jejak yang terbukti
Membangun komunitas: keterlibatan yang kuat dan struktur insentif yang selaras
Keberhasilan Sahara AI sangat bergantung pada pembangunan komunitas yang aktif dan bersemangat:
Komunitas Pengembang
Lebih dari 200.000 pelatih AI di seluruh dunia sudah bergabung
Dokumentasi dan tutorial pengembang yang komprehensif
Hibah pengembang dan program hackathon
Dukungan teknis dan bimbingan
Ekosistem Perusahaan
35+ klien perusahaan yang menyediakan validasi dunia nyata
Solusi kustom dan layanan profesional
Program mitra perusahaan
Pengembangan kegunaan khusus industri
Kolaborasi Penelitian
Kemitraan akademis dan hibah penelitian
Kontribusi dan publikasi sumber terbuka
Partisipasi dalam konferensi dan kepemimpinan pemikiran
Keterlibatan dengan dewan penasihat teknis
Desentralisasi Progresif
Transisi bertahap dari tata kelola terpusat ke tata kelola terdesentralisasi
Proses pengambilan keputusan yang digerakkan oleh komunitas
Mekanisme tata kelola yang transparan
Voting untuk pemegang token
Penyelarasan Pemangku Kepentingan
Representasi yang seimbang di antara kelompok pemangku kepentingan
Insentif yang selaras antar peserta
Distribusi daya tata kelola yang adil
Perlindungan kepentingan minoritas
Sahara AI mewakili perubahan paradigma dalam cara AI dikembangkan, dimiliki, dan dikomersialkan. Dengan menggabungkan teknologi blockchain dengan infrastruktur AI yang komprehensif, platform ini mengatasi tantangan mendasar dalam lanskap AI saat ini sambil membuka peluang baru untuk inovasi dan penciptaan nilai.
Di luar kemajuan teknologinya, proyek ini memiliki makna yang lebih luas bagi demokratisasi AI. Dengan membangun platform AI berbasis blockchain, Sahara AI bertujuan untuk mendorong masa depan di mana AI dapat diakses, etis, dan bermanfaat bagi lebih banyak partisipan.
Beberapa faktor yang menjadikan Sahara AI berpotensi untuk sukses:
Strategi Platform Komprehensif: Berbeda dengan pesaing yang fokus pada ceruk pasar yang sempit, Sahara AI menawarkan infrastruktur menyeluruh untuk pengembangan AI
Fondasi Teknis yang Kuat: Arsitektur Blockchain dioptimalkan khusus untuk beban kerja AI
Tim dan Penasihat yang Berpengalaman: Kepemimpinan dengan keahlian mendalam dalam AI dan blockchain
Pendanaan Signifikan: $43 juta dikumpulkan untuk mendukung pengembangan platform dan perluasan pasar
Validasi Pasar Awal: Klien perusahaan dan pertumbuhan komunitas menunjukkan kecocokan produk-pasar yang kuat
Masa depan Sahara AI bergantung pada keberhasilan pelaksanaan peta jalan yang ambisius dan inovasi berkelanjutan dalam ruang AI yang berkembang pesat. Area utama yang perlu diperhatikan meliputi:
Peluncuran Mainnet: Milestone penting, dijadwalkan pada Q3 2025
Adopsi Perusahaan: Perluasan klien perusahaan dan kegunaan
Ekosistem Pengembang: Pertumbuhan komunitas pengembang dan ekosistem aplikasi
Tokenomi: Implementasi dan penerimaan pasar terhadap model ekonomi token
Lanskap Regulasi: Lingkungan regulasi yang berkembang untuk AI dan blockchain
Sahara AI berada di antara dua teknologi transformatif—kecerdasan buatan dan blockchain—yang siap membentuk kembali cara AI dikembangkan, dimiliki, dan dikomersialkan. Meski masih ada sejumlah tantangan, pendekatannya yang komprehensif, landasan teknis yang kuat, dan ekosistem yang terus berkembang memposisikannya sebagai pemain kunci dalam ruang AI terdesentralisasi yang tengah berkembang.
Keberhasilan akhir Sahara AI akan bergantung pada kemampuannya menavigasi tantangan rumit dalam membangun ekosistem AI yang terdesentralisasi dan mewujudkan visi ambisiusnya. Bagi pemangku kepentingan yang mempertimbangkan untuk berpartisipasi, Sahara AI menghadirkan peluang signifikan sekaligus risiko inheren dari platform teknologi baru.
Token SAHARA saat ini terdaftar di MEXC. Kunjungi platform MEXC hari ini untuk memanfaatkan peluang tahap awal ini dan dapatkan paparan terhadap bidang baru yang menjanjikan! Anda dapat membeli token SAHARA di MEXC dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 2) Cari “SAHARA” di bilah pencarian dan pilih trading Spot atau Futures
3) Pilih jenis pesanan Anda, masukkan jumlah dan parameter harga, dan selesaikan transaksi
Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya untuk tujuan referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.