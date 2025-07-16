SEED Combinator: Mesin Akselerasi untuk Startup Web3

MEXC telah meluncurkan transaksi Futures SEED. Platform ini juga telah membuka saluran deposit untuk token SEED, yang memungkinkan Anda untuk menyimpan token Anda dan menunggu peluang transaksi berikutnya. Selain itu, Anda dapat mengunjungi halaman acara MEXC Airdrop+ untuk berpartisipasi dalam acara deposit dan transaksi SEED dan berbagi kumpulan hadiah sebesar 500.000 SEED dan 50.000 USDT.









SEED Combinator (SEED) adalah platform akselerator yang dirancang untuk perusahaan baru blockchain dan proyek Web3. Dibangun di atas komunitas yang terdesentralisasi dan dioperasikan melalui bot Telegram, platform ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung, berpartisipasi dalam acara perolehan token, dan mendapatkan keuntungan dari layanan dukungan pengembangan bisnis.





SEED Combinator lebih dari sekadar proyek airdrop biasa, ini adalah ekosistem komprehensif yang menawarkan alat untuk membantu pengusaha Web3 membangun dan mengembangkan proyek mereka. Platform ini dirancang untuk menciptakan lingkungan tempat perusahaan baru dapat menunjukkan proyek mereka kepada investor papan atas untuk mendapatkan pendanaan.









2.1 Koneksi Pengguna yang Efisien melalui Telegram: SEED memanfaatkan Telegram, platform sosial utama, untuk terhubung dengan pengguna secara efisien melalui bot aslinya. Pengguna dapat menyelesaikan pendaftaran akun, mengklaim tugas, dan bahkan terlibat dalam pertempuran NFT menggunakan bot saja, sehingga menghilangkan kebutuhan akan operasi dompet yang rumit dan secara signifikan menurunkan hambatan masuk ke Web3.





2.2 Penerapan pada Jaringan Publik Sui: Saat ini diterapkan pada jaringan publik Sui, SEED memanfaatkan bahasa pemrograman Move dan model objek Sui. Hal ini memberikan aset permainan SEED skalabilitas dan komposisi yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk mekanisme gamifikasi seperti pemeliharaan NFT, peningkatan, dan sistem energi.





2.3 Model Token Ganda: SEED menggunakan model token ganda (token SEED dan SLOVE) untuk secara efektif memisahkan "insentif tata kelola" dari "sirkulasi ekosistem." Melalui peran dan mekanisme pertumbuhan yang dirancang dengan cermat, platform ini mendorong partisipasi pengguna jangka panjang dan menumbuhkan ekosistem loop tertutup.





2.4 Perangkat Startup Komprehensif: SEED menyediakan seperangkat perangkat kewirausahaan lengkap untuk integrasi cepat oleh proyek Web3 pihak ketiga. Perangkat ini mencakup semuanya mulai dari menunjukkan proyek dan panduan tugas hingga distribusi token.









Produk inti SEED saat ini adalah SEED GO, ekosistem GameFi yang membangun dunia petualangan yang berpusat di sekitar NFT "SEED Mon." Produk ini mengintegrasikan elemen permainan seperti pertempuran, pengumpulan sumber daya, transaksi, dan pengembangbiakan, sehingga menciptakan ekonomi virtual yang lengkap.









SEED menggunakan model token ganda, yang memisahkan token tata kelola dari token utilitas untuk meningkatkan fleksibilitas dan keberlanjutan model ekonominya.









SEED, token tata kelola/governance ekosistem SEED, memiliki total pasokan tetap sebesar 1 miliar token yang tidak akan pernah bertambah. Sebagai token inti ekosistem SEED Combinator, SEED digunakan untuk: tata kelola komunitas dan hak suara; konsumsi premium dalam ekosistem GameFi (seperti item pembiakan dan batu konversi); kredensial partisipasi untuk inkubator (memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan dan bergabung dengan distribusi awal proyek baru); dan alokasi yang terkait dengan investor strategis, kontributor, dan mitra proyek.









Token SLOVE adalah token utilitas utama dalam SEED GO, yang digunakan terutama untuk mendistribusikan hadiah dalam game, memulihkan energi SEED Mon, untuk pembiakan dan sintesis item, dan untuk membayar biaya transaksi pasar.





Dengan model terintegrasi "Bot Social Entry + GameFi Economy + Startup Incubator" yang inovatif, SEED Combinator membuka jendela interaksi baru bagi pengguna Web3 dan pengusaha. Baik Anda pemain biasa yang ingin "mendapatkan penghasilan sambil bermain" atau investor yang mencari imbalan proyek tahap awal, SEED menawarkan potensi jangka panjang yang signifikan.









MEXC telah menyadari potensi SEED Combinator dan telah memperoleh kepercayaan luas dari investor global dengan biaya rendah, transaksi sangat cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang sangat baik. Selain itu, wawasan tajam MEXC dan dukungan kuat untuk proyek-proyek yang sedang berkembang menjadikannya platform yang ideal untuk memelihara inisiatif berkualitas tinggi.





Jika Anda mencari platform transaksi yang menawarkan likuiditas tinggi, biaya rendah, perdagangan leverage yang fleksibel, dan pengalaman transaksi yang lancar, aman, dan andal, MEXC adalah pilihan yang tepat. Saat ini, MEXC telah mencantumkan *URLF-SEED_USDT* bagi pengguna untuk memulai transaksi hari ini.



