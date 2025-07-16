Pertarungan Dua Blockchain Utama: Bisakah Solana Menyalip ETH?

Persaingan antara Solana dan Ethereum telah lama menjadi titik fokus dalam pengembangan teknologi blockchain. Pada konferensi Token2049, salah satu pendiri Multicoin Kyle Samani menyampaikan pidato utama, mengungkapkan optimisme besar tentang masa depan Solana dan menegaskan bahwa Solana akan melampaui Ethereum.





Jadi, apakah Solana benar-benar akan menyalip Ethereum?









Sebagai pelopor dalam teknologi blockchain dan smart contract, Ethereum telah memainkan peran penting. Namun, dengan evolusi teknologi blockchain dan perubahan dalam lingkungan pasar, Ethereum menghadapi keraguan dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.





Kinerja Harga yang Buruk: Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa Ethereum telah mencapai pertumbuhan stabil sekitar 44,28% selama dua tahun terakhir, dengan harganya mencapai titik tertinggi $4.000. Namun, dibandingkan dengan BTC dan SOL selama periode yang sama, kinerja ETH relatif kurang menonjol. Data resmi MEXC menunjukkan tren penurunan yang jelas dalam nilai tukar ETH/BTC.









Kompleksitas Teknis dan Tantangan Tata Kelola: Di sisi teknis, Ethereum harus mengatasi tantangan utama seperti skalabilitas, efisiensi transaksi, dan keamanan jaringan untuk memastikan jaringan dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat dan skenario aplikasi yang semakin kompleks. Di sisi tata kelola, cara membangun mekanisme pengambilan keputusan yang efisien dan adil sambil mempertahankan prinsip desentralisasi untuk menangani berbagai variabel dan beragam kebutuhan kepentingan selama pengembangan proyek merupakan masalah penting yang tidak dapat diabaikan Ethereum dalam pertumbuhannya di masa mendatang.

Krisis Kepercayaan: Sejak diluncurkan, ETF Ethereum belum menerima respons pasar yang luar biasa seperti yang diterima ETF Bitcoin; sebaliknya, ETF ini menghadapi tantangan arus keluar modal. Pada saat yang sama, krisis kepercayaan secara bertahap muncul dalam komunitas. Peneliti inti, komunitas pengembang, dan kelompok investor memiliki berbagai tingkat keraguan dan ketidakpuasan dengan cara jalan teknis Ethereum, pelaksanaan proyek, dan strategi untuk menghadapi persaingan yang muncul.









Persaingan yang Semakin Intens: Dengan terus berkembangnya teknologi blockchain, semakin banyak proyek blockchain yang bermunculan. Proyek-proyek ini menarik banyak pengguna dan pengembang dengan menawarkan kecepatan transaksi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan pengalaman yang lebih ramah bagi pengembang.









Saat ini, Solana tidak hanya menawarkan harga token yang sangat kompetitif, tetapi juga telah membangun ekosistem yang sangat aktif. Namun, siapa yang dapat membayangkan bahwa pada tahun 2022, Solana berada di ambang kehancuran karena dampak dari kebangkrutan bursa FTX? Hebatnya, dalam dua tahun berikutnya, Solana mengalami pemulihan yang cepat, mencapai keuntungan lebih dari 800% dalam setahun terakhir saja — kinerja yang menonjol, terutama jika dibandingkan dengan ETH.













Inovasi teknologi adalah kekuatan pendorong utama di balik pemulihan Solana. Sebagai blockchain berkinerja tinggi, Solana telah berkomitmen pada terobosan teknis sejak awal. Mekanisme konsensus Proof of History (PoH) yang unik sangat menyederhanakan proses validasi node dan meningkatkan throughput.





Sebuah laporan dari VanEck menyoroti kinerja Solana yang luar biasa, memproses ribuan transaksi per detik, dengan puncak mencapai hingga 65.000 TPS, yang 3.000% lebih tinggi dari TPS Ethereum. Solana juga membanggakan 1.300% lebih banyak pengguna aktif harian daripada Ethereum dan biaya perdagangan yang jauh lebih rendah, memposisikannya sebagai pemimpin di antara blockchain saat ini.









Memasuki tahun 2023 dan 2024, Solana terus mengintensifkan upayanya dalam inovasi teknologi, meluncurkan beberapa pembaruan penting, termasuk klien validator independen Firedancer dan Runtime v2, yang selanjutnya meningkatkan kinerja jaringan dan pengalaman pengguna. Selain itu, Solana secara aktif mengeksplorasi jalur pengembangan di masa mendatang. Salah satu strategi yang sangat penting adalah transisinya dari arsitektur blockchain monolitik tradisional ke arsitektur modular yang lebih fleksibel dan skalabel.









Ekosistem Solana telah menjadi cukup matang, dengan sejumlah besar proyek yang dikembangkan di Solana, menciptakan lanskap aplikasi yang kaya. Pada bulan Agustus 2024, ekosistem Solana mencakup area seperti infrastruktur dasar dan alat pengembangan, keuangan, DePIN, kecerdasan buatan, aplikasi konsumen, serta komunitas dan budaya, yang membentuk ekosistem dengan lebih dari 700 aplikasi terdesentralisasi.









Keunggulan utama Solana lainnya terletak pada komunitas pengembangnya yang aktif. Menurut laporan Solana Foundation, lebih dari 2.500 pengembang secara aktif berkontribusi pada proyek sumber terbuka Solana, dan tingkat retensi pengembang telah meningkat secara signifikan dari 31% tahun lalu menjadi lebih dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa Solana secara bertahap menjadi platform pilihan bagi para pengembang, dan kekuatan teknis serta prospek masa depannya telah mendapatkan pengakuan luas dalam industri ini.









Solana juga secara aktif berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar, terus memperluas skenario aplikasinya dan batasan ekosistemnya. Misalnya, perusahaan-perusahaan terkenal seperti Shopify dan Visa telah mengumumkan integrasi dengan Solana, tidak hanya menghadirkan solusi pembayaran Solana yang efisien dan aman ke dalam berbagai skenario aplikasi Web2 tetapi juga secara signifikan memperkuat posisi pasar Solana di sektor layanan pembayaran.





Solana memimpin transisi yang lancar dari pengguna Web2 ke dunia Web3.









Pertarungan antara Solana dan Ethereum sedang berlangsung sengit. Solana telah menunjukkan daya saing yang kuat dengan kinerja tinggi, biaya rendah, dan ekosistem yang berkembang pesat, sementara Ethereum telah memperkuat posisi pasarnya dengan teknologi yang matang dan skenario aplikasi yang luas.





Siapa yang akan menang di masa mendatang? Itu tergantung pada bagaimana kedua platform mengatasi tantangan dan peluang di masa mendatang. Bagi investor dan pengembang, mencermati kemajuan teknologi dan dinamika pasar kedua platform sangat penting dalam memilih platform yang paling sesuai bagi mereka. MEXC, dengan mesin perdagangan berkinerja tinggi, pasangan perdagangan yang beragam, dan langkah-langkah keamanan yang ketat, menyediakan lingkungan perdagangan yang stabil dan aman bagi pengguna di seluruh dunia.





Pada akhirnya, siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam kompetisi ini tidak hanya bergantung pada kekuatan teknis dan tata letak ekosistem, tetapi juga pada tren pasar, regulasi, dan berbagai faktor lainnya. MEXC akan terus menegakkan pendekatan yang terbuka, inklusif, dan inovatif, menyediakan lingkungan perdagangan yang adil dan dukungan layanan, berkontribusi pada pengembangan blockchain publik, dan membentuk lanskap masa depan industri blockchain bersama-sama.



