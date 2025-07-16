Sign Protocol: Membentuk Kembali Kepercayaan, Menjembatani Web3 dan Dunia Nyata

Sign Protocol, sebagai protokol pengesahan pertama yang dapat diverifikasi untuk seluruh ekosistem rantai, bertujuan untuk memecahkan masalah inti dari kurangnya keaslian informasi on-chain dan validitas hukum. Dengan mengintegrasikan penyimpanan terdesentralisasi dan teknologi kredensial yang dapat diverifikasi (VC), Sign Protocol membangun infrastruktur pengesahan tepercaya menyeluruh untuk skenario seperti audit protokol DeFi, pemungutan suara tata kelola DAO, dan deklarasi hak cipta NFT.





Atas dasar ini, Sign melalui Sign Protocol menyediakan lapisan verifikasi data global yang mendukung berbagai produk ekosistem seperti EthSign, TokenTable, dan SignPass, secara bertahap membangun ekosistem kepercayaan yang menghubungkan Web3 dengan dunia nyata.









Keaslian dan verifikasi informasi membentuk dasar kepercayaan. Namun, metode verifikasi terpusat tradisional mengalami inefisiensi, biaya tinggi, dan risiko kepercayaan. Sign Protocol memperkenalkan protokol pengesahan terdesentralisasi yang memanfaatkan transparansi dan kekekalan teknologi blockchain, menyediakan solusi baru yang memungkinkan pengguna untuk membuktikan dan memverifikasi informasi pada jaringan, sehingga menciptakan dunia digital yang lebih dapat dipercaya.









2.1 EthSign: EthSign adalah aplikasi Sign Protocol di bidang perjanjian elektronik. Aplikasi ini mengatasi keterbatasan platform tanda tangan elektronik tradisional dengan memungkinkan penyimpanan dan enkripsi dokumen yang terdesentralisasi serta menyediakan layanan verifikasi global gratis. Dibandingkan dengan platform tradisional seperti DocuSign dan Adobe Sign, EthSign menarik banyak pengguna dengan model tanpa langganan, penghapusan spam, dan penyimpanan dokumen yang dienkripsi secara permanen.





2.2 TokenTable: TokenTable adalah alat manajemen siklus penuh yang dirancang khusus untuk distribusi token. Aplikasi ini menawarkan solusi standar yang mencakup semuanya, mulai dari pengaturan aturan penguncian dan alokasi periode vesting hingga pelaksanaan penalti otomatis untuk wanprestasi.





2.3 SignPass: SignPass difokuskan pada pembangunan sistem verifikasi identitas baru. Dengan menggabungkan teknologi yang meningkatkan privasi seperti bukti tanpa pengetahuan, SignPass meminimalkan pengungkapan informasi sensitif pengguna. Aplikasi ini juga mendukung konfigurasi modular untuk memenuhi persyaratan peraturan di berbagai negara dan wilayah, menyediakan solusi manajemen identitas yang sangat disesuaikan.









3.1 Kepercayaan yang Dapat Diprogram: Dengan memanfaatkan teknologi seperti kontrak pintar, mekanisme kepercayaan menjadi dapat diprogram. Ini berarti pengguna dapat menyesuaikan aturan dan ketentuan kepercayaan sesuai dengan kebutuhan mereka, memastikan keandalan dan keamanan transaksi.





3.2 Penyimpanan Terdesentralisasi: Berbeda dengan penyimpanan terpusat tradisional, pendekatan ini menggunakan penyimpanan terdesentralisasi. Informasi kredensial pengguna didistribusikan ke beberapa node, sehingga tidak ada satu node pun yang dapat mengontrol atau mengubah data, sehingga sangat meningkatkan keamanan dan keandalannya.





3.3 Interoperabilitas Lintas Jaringan: Dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan beberapa jaringan blockchain. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan informasi kredensial mereka di berbagai blockchain, memungkinkan verifikasi identitas lintas rantai dan manajemen kredensial.









Dalam Sign Protocol, token SIGN tidak hanya digunakan untuk membayar biaya layanan tetapi juga merupakan elemen inti ekosistem dengan berbagai fungsi. Pengguna harus menggunakannya untuk menutupi biaya yang terkait dengan layanan, dan sebagai token tata kelola, pemegang dapat berpartisipasi dalam keputusan tata kelola/governance proyek untuk bersama-sama mendorong pengembangan proyek.





