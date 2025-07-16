Solana Name Service (SNS): Membangun Sistem Identitas dan Nama Domain Terdesentralisasi yang Efisien





Dengan evolusi Web3 dan teknologi terdesentralisasi, permintaan pengguna akan identitas digital yang aman, manajemen aset, dan sistem nama domain yang andal terus meningkat. Sistem Nama Domain (DNS) terpusat tradisional menghadapi tantangan besar, termasuk kerentanan keamanan, kurangnya kepemilikan yang transparan, dan risiko penyensoran, yang mendorong adopsi blockchain untuk solusi domain terdesentralisasi.





Solana Name Service (SNS) , yang dibangun pada blockchain Solana berkinerja tinggi, muncul sebagai sistem penamaan generasi terbaru yang dirancang untuk menawarkan layanan manajemen identitas digital dan domain yang cepat, aman, dan mudah diskalakan. Artikel ini memberikan ringkasan menyeluruh tentang SNS, termasuk latar belakang, arsitektur teknis, kegunaan, pengembangan ekosistem, dan peta jalan masa depannya.













Sistem DNS saat ini dikontrol oleh segelintir entitas terpusat, sehingga menyebabkan beberapa masalah kritis:

Kurangnya kepemilikan yang transparan: Domain dikelola oleh pendaftar, sehingga membatasi kontrol pengguna.

Risiko keamanan: Pembajakan DNS dan pemblokiran domain merupakan ancaman yang umum.

Sensor: Pemerintah atau perusahaan dapat memblokir akses domain, sehingga menggerus desentralisasi.

Titik kegagalan tunggal: Infrastruktur terpusat rentan terhadap pemadaman sistemis.





ENS Keterbatasan ini telah mendorong penelusuran sistem domain terdesentralisasi sepertidan Unstoppable Domains.









Blockchain menghadirkan kekekalan, desentralisasi, dan kontrol milik pengguna untuk memberikan beberapa manfaat utama:

Kepemilikan sejati: Domain sepenuhnya dikontrol oleh pengguna tanpa mengandalkan pihak ketiga.

Ketahanan terhadap penyensoran: Penyimpanan on-chain membuat pelarangan domain hampir mustahil.

Pengikatan konten: Domain dapat ditautkan ke lokasi penyimpanan (misalnya, konten NFT atau IPFS).

Kompatibilitas lintas platform: Dirancang untuk ekosistem multi-chain dan multi-aplikasi.









Sebagai platform blockchain berkinerja tinggi, Solana dikenal karena TPS yang sangat tinggi (puluhan ribu per detik) dan biaya transaksi yang rendah, sehingga jelas menjadi fondasi untuk aplikasi Web3 dan ekosistem NFT. Solana Name Service (SNS) memanfaatkan keunggulan ini untuk menyediakan layanan domain dan identitas yang cepat dan hemat biaya kepada pengguna.





situs web resmi Solana Untuk mempelajari selengkapnya tentang ekosistem Solana, kunjungi













Solana Name Service (SNS) adalah sistem manajemen domain terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan, mengelola, dan melakukan resolusi nama domain pada blockchain Solana. Dengan mengganti alamat dompet Solana yang rumit dengan domain yang dapat dibaca manusia (misalnya, yourname.sol), SNS meningkatkan kegunaan alamat serta meningkatkan privasi dan kepercayaan identitas digital.









Pengalaman Pengguna yang Ditingkatkan: Menyederhanakan interaksi dompet dengan menggunakan domain, bukan alamat kriptografi yang panjang.

Kepemilikan Mandiri Sepenuhnya: Domain sepenuhnya dikontrol oleh pengguna melalui kunci privat mereka, sehingga menghilangkan ketergantungan pada pendaftar terpusat.

Dukungan Multi-Aplikasi: Kompatibel dengan berbagai kegunaan, termasuk dompet, NFT, protokol DeFi, dan penyimpanan konten terdesentralisasi.

Resolusi Berkecepatan Tinggi: Dibangun pada infrastruktur Solana yang berkinerja tinggi untuk resolusi domain yang hampir instan.









Biaya Transaksi Rendah: Biaya yang sangat rendah membuat SNS mudah diakses untuk adopsi skala besar.

Domain Hierarkis: Mendukung subdomain dan sistem penamaan terstruktur untuk penataan yang lebih baik.

Integrasi Lintas Platform: Domain dapat dihubungkan ke berbagai alamat sumber daya, sehingga memfasilitasi interoperabilitas pada berbagai platform.

halaman pengantar resmi Untuk mempelajari selengkapnya tentang visi dan peta jalan teknis proyek ini, kunjungi













Smart Contract On-chain: Menangani proses pendaftaran, transfer, dan resolusi domain.

Model Akun: Setiap domain berkaitan dengan Program Derived Address (PDA) unik di Solana yang dikelola melalui kontrol kunci privat.

Resolusi Berkinerja Tinggi: Memanfaatkan penyimpanan on-chain dan mekanisme validasi cepat milik Solana untuk memungkinkan resolusi domain yang hampir instan.









Pengguna dapat mendaftarkan domain dengan membayar dalam SOL atau token lain yang didukung. Setelah terdaftar, mereka memperoleh kepemilikan dan kontrol penuh atas domain tersebut dengan kemampuan untuk mentransfer, memperbarui, atau membuat subdomain secara mandiri.









Resolusi Alamat: Pengguna dan aplikasi dapat melakukan kueri blockchain untuk menghubungkan domain ke sumber daya terkaitnya (misalnya, alamat dompet atau alamat penyimpanan konten).

Integrasi Multi-Aplikasi: Domain dapat digunakan pada berbagai dompet, DApp, dan platform NFT untuk akses lintas platform yang lancar.









Kontrol Kunci Privat: Kepemilikan domain diamankan oleh kunci privat yang dimiliki oleh pengguna, sehingga menghilangkan ketergantungan pada otoritas terpusat.

Ketahanan Terhadap Penyensoran: Penyimpanan on-chain memastikan data domain tidak dapat diubah atau disensor secara sepihak.

Verifikasi On-Chain: Semua operasi divalidasi melalui mekanisme konsensus Solana untuk memastikan integritas dan keamanan data.

dokumentasi resmi Solana Untuk mengetahui detail teknis yang lebih mendalam, lihat













Transfer kripto tradisional memerlukan penyalinan dan penempelan alamat dompet yang panjang, sehingga rawan kesalahan. Dengan domain sederhana seperti alice.sol, pengguna dapat mentransfer aset secara mudah dan aman, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan.









Nama domain dapat berfungsi sebagai ID digital pribadi atau organisasi yang dapat digunakan pada profil NFT, media sosial, dan platform penerbitan konten.









Melalui integrasi dengan jaringan penyimpanan terdesentralisasi seperti Arweave atau IPFS, domain SNS dapat berfungsi sebagai gateway ke konten, sehingga memastikan permanensi data dan ketahanan terhadap penyensoran.









Di masa mendatang, SNS bertujuan untuk mendukung resolusi cross-chain demi memungkinkan satu domain dipetakan ke alamat pada beberapa blockchain untuk manajemen aset terpadu.









Bisnis dapat mendaftarkan domain eksklusif untuk membangun kepercayaan merek, menyesuaikan nama domain dan subdomain berbasis NFT, serta memperkuat identitas dan pengenalan merek di bidang Web3.













Phantom SNS telah menjalin kolaborasi dengan berbagai proyek, termasuk dompet, platform NFT, dan protokol DeFi. Misalnya, dompet Solana yang populer, yaitukini mendukung resolusi nama domain yang secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna.









Ke depannya, SNS berencana untuk memungkinkan interoperabilitas domain cross-chain dengan jaringan seperti Ethereum dan Polygon untuk mendorong integrasi ekosistem multi-chain yang lebih luas.









dokumentasi pengembang resmi SNS menyediakan SDK, API, dan dokumentasi mendetail untuk mendorong pengembang membangun beragam aplikasi pada infrastrukturnya. Panduan pengembang lengkap dapat ditemukan di









Reddit Untuk mendorong pertumbuhan ekosistem, SNS terlibat dalam insentif komunitas, hackathon, dan inisiatif pendidikan. Pengguna dapat bergabung ke diskusi dan menemukan komunitas resmi di platform seperti













SNS berencana untuk mendukung struktur domain multi-level seperti sub.yourname.sol demi memenuhi peningkatan kebutuhan akan konvensi penamaan yang lebih kompleks.









Upaya sedang dilakukan untuk memungkinkan interoperabilitas yang lancar dengan ekosistem blockchain lainnya agar domain dapat dimigrasikan dan diresolusi pada beberapa chain.









Dengan mengintegrasikan solusi penyimpanan terdesentralisasi seperti IPFS dan Arweave, SNS bertujuan untuk mengikat nama domain ke alamat konten demi memastikan permanensi dan aksesibilitas data.









SNS akan terus mengoptimalkan layanannya dengan meluncurkan aplikasi seluler dan ekstensi browser untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan resolusi domain.









Peningkatan di masa mendatang mencakup audit smart contract yang lebih ketat dan langkah-langkah pengendalian risiko untuk meningkatkan keamanan platform dan memastikan perlindungan aset pengguna.





Sebagai sistem domain terdesentralisasi generasi terbaru, Solana Name Service (SNS) memanfaatkan infrastruktur Solana yang berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah guna memberikan solusi yang mudah diskalakan dan aman untuk identitas digital dan manajemen aset. Dengan peningkatan berkelanjutan seperti kompatibilitas cross-chain, domain hierarkis, dan fungsionalitas pengikatan konten, SNS siap menjadi pilar dasar ekosistem Web3.





SNS menawarkan alat untuk membangun identitas digital yang aman dan dikontrol oleh pengguna, baik bagi individu, pengembang, maupun perusahaan. Seiring berkembangnya lanskap Web3, penamaan terdesentralisasi akan makin berperan penting—dan SNS berada di garis depan revolusi tersebut.









