Dengan lembaga seperti Grayscale yang sukses meluncurkan ETF mata uang kripto dan mencapai hasil yang menjadi terobosan, industri mata uang kripto mengalami lonjakan signifikan sebelum halving BitcoinDengan lembaga seperti Grayscale yang sukses meluncurkan ETF mata uang kripto dan mencapai hasil yang menjadi terobosan, industri mata uang kripto mengalami lonjakan signifikan sebelum halving Bitcoin
Belajar/Wawasan Pasar/Analisis Topik Populer/ETF Spot da...Uang Kripto

ETF Spot dan Dampaknya pada Mata Uang Kripto

16 Juli 2025MEXC
0m
#Kabar Industri
INI
INI$0.04596+14.27%
Lorenzo Protocol
BANK$0.06995-0.83%
Polytrade
TRADE$0.04984-3.46%
TokenFi
TOKEN$0.006875-4.40%
Brainedge
LEARN$0.01292-0.84%

Dengan lembaga seperti Grayscale yang sukses meluncurkan ETF mata uang kripto dan mencapai hasil yang menjadi terobosan, industri mata uang kripto mengalami lonjakan signifikan sebelum halving Bitcoin. Pada saat yang sama, penerimaan mata uang kripto oleh keuangan tradisional memasuki tahap baru. Artikel ini akan menganalisis dampak setiap tahap listing ETF mata uang kripto pada industri mata uang kripto secara sistematis.

ETF spot mata uang kripto mungkin memiliki dampak yang beragam pada pasar mata uang kripto. Terdapat dampak spesifik yang berasal dari berbagai tahap listing ETF spot:

1. Listing ETF Spot


1.1 Pengadaan Aset


Pertama, manajer reksa dana ETF spot mata uang kripto akan membeli aset mata uang kripto yang sesuai berdasarkan strategi dan tujuan investasi reksa dana tersebut. Tindakan ini mungkin melibatkan pembelian mata uang digital utama seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, serta aset digital lainnya seperti stablecoin.

1.2 Kustodi dan Penyimpanan


Aset mata uang kripto yang dibeli perlu disimpan oleh kustodian dan dilindungi demi memastikan keamanan dan transparansi aset. Manajer reksa dana biasanya memilih bank kustodian atau perusahaan kustodian aset digital yang tepat untuk bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan aset mata uang kripto.

1.3 Penerbitan Unit Reksa Dana


Berdasarkan skala produk ETF dan permintaan saham, manajer reksa dana menerbitkan sejumlah unit dana yang sesuai. Unit-unit dana ini dapat masuk listing dan di-trade di bursa, sehingga investor dapat memperoleh aset mata uang kripto dengan membeli unit reksa dana.

1.4 Penebusan dan Langganan


Setelah unit reksa dana masuk listing untuk trading, investor dapat membeli dan menjual unit reksa dana melalui pasar sekunder di bursa. Sementara itu, manajer reksa dana juga menyediakan layanan penebusan dan langganan yang memungkinkan investor untuk menebus atau memesan unit reksa dana langsung dari manajer reksa dana untuk menarik atau menyuntikkan dana.

1.5 Menyeimbangkan Ulang Reksa Dana Mata Uang Kripto


Penyeimbangan ulang dana adalah penyesuaian berkala terhadap bobot portofolio oleh manajer reksa dana berdasarkan tujuan dan strategi investasi reksa dana untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh reksa dana tersebut sesuai dengan proporsi investasi yang telah ditentukan.

2. Dampak


2.1 Meningkatkan Likuiditas Pasar


Hadirnya ETF spot mata uang kripto akan menyediakan likuiditas tambahan ke pasar mata uang kripto. Melalui ETF spot mata uang kripto, investor dapat membeli dan menjual mata uang digital dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan aktivitas trading dan likuiditas di pasar sekunder. Selain itu, penyeimbangan ulang reksa dana mengoptimalkan alokasi aset oleh manajer reksa dana, sehingga mendorong kenaikan harga untuk token populer.

2.2 Mengurangi Volatilitas Pasar


Peluncuran ETF spot mata uang kripto dapat membantu mengurangi volatilitas harga di pasar mata uang kripto. Produk ETF biasanya memiliki likuiditas yang lebih tinggi dan trading yang mudah agar investor dapat berinvestasi dalam mata uang kripto melalui ETF tanpa berpartisipasi langsung dalam trading pasar mata uang kripto, sehingga mengurangi volatilitas pasar.

2.3 Menarik Lebih Banyak Investor Institusional


ETF spot mata uang kripto lebih selaras dengan manajemen risiko dan persyaratan regulasi investor institusional, sehingga dapat menyediakan saluran investasi yang lebih mudah dan aman bagi investor institusional.

2.4 Meningkatnya Regulasi Pasar


Produk ETF biasanya diatur oleh lembaga pembuat regulasi (yang sangat penting untuk pengungkapan informasi sebelum penerbitan dan peninjauan listing): Investor dapat memahami situasi pasar mata uang kripto melalui pengungkapan ETF secara berkala, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan pasar.

2.5 Mempromosikan Adopsi dan Popularisasi Mata Uang Kripto


Produk ETF biasanya memiliki basis investor yang luas, sehingga menarik lebih banyak investor tradisional untuk memasuki pasar mata uang kripto dan dengan demikian mendorong popularisasi dan penerimaan mata uang kripto.

3. Kesimpulan


Hadirnya ETF spot telah berdampak positif pada pasar mata uang kripto dengan meningkatkan likuiditas pasar, menarik lebih banyak investor institusional, meningkatkan penerimaan pasar, dan berpotensi memengaruhi harga mata uang kripto. Dampak-dampak ini berkontribusi terhadap pengembangan dan kematangan pasar mata uang kripto.


Penafian: Perdagangan mata uang kripto mengandung risiko. Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform ini tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa itu Ethena? Panduan Lengkap untuk Protokol Dolar Sintetis Berbasis Kripto

Apa itu Ethena? Panduan Lengkap untuk Protokol Dolar Sintetis Berbasis Kripto

Ringkasan1) USDe adalah dolar sintetis, bukan stablecoin berdukungan fiat: Produk ini didukung oleh aset kripto dan posisi futures short yang sesuai, bukan cadangan fiat tradisional.2) Hedging delta m

Apa Itu BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? Dari Meme Internet hingga Fenomena Kripto

Apa Itu BIANRENSHENG (BINANCELIFE)? Dari Meme Internet hingga Fenomena Kripto

TL;DR1）Pencapaian Tonggak Sejarah: BINANCELIFE (BINANCELIFE) menjadi memecoin Tiongkok pertama yang debut di Binance, mendobrak konvensi pasar.2）Pertumbuhan Eksplosif: Hanya dalam tiga hari setelah pe

Apa Itu 375ai (EAT)? Analisis Lengkap dari Jaringan Intelijen Data Tepi Terdesentralisasi Pertama di Dunia

Apa Itu 375ai (EAT)? Analisis Lengkap dari Jaringan Intelijen Data Tepi Terdesentralisasi Pertama di Dunia

Ringkasan1) Kecerdasan Tepi Terdesentralisasi: 375ai telah membangun jaringan intelijen data tepi terdesentralisasi pertama di dunia yang melakukan pemrosesan dan analisis AI secara aktual di sumber d

Apa itu Protokol x402? Panduan Lengkap tentang 5 Keunggulan Inti dari Standar Pembayaran HTTP Asli

Apa itu Protokol x402? Panduan Lengkap tentang 5 Keunggulan Inti dari Standar Pembayaran HTTP Asli

Ringkasan1) Protokol x402 mengaktifkan kode status HTTP 402 yang tidak aktif selama 30 tahun untuk memungkinkan kemampuan pembayaran Web asli.2) Bebas biaya protokol dan penyelesaian dalam 2 detik mer

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT