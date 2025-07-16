Undang-Undang STABLE 2025: Menetapkan Regulasi AS untuk Pembayaran Stablecoin

Seiring dengan pesatnya perkembangan aset digital, stablecoin semakin menonjol dalam sistem keuangan. Aset digital yang didukung fiat ini kini memainkan peran penting dalam pembayaran lintas batas, transfer dana, dan inovasi keuangan. Namun, pesatnya perluasan pasar stablecoin juga menyoroti berbagai tantangan, termasuk kurangnya transparansi dan kesenjangan regulasi.





Untuk mengatasi masalah ini, Perwakilan AS Bryan Steil, Ketua Subkomite Aset Digital DPR, dan French Hill, Ketua Komite Layanan Keuangan, memperkenalkan Undang-Undang STABLE 2025 (yang secara resmi berjudul Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025) pada bulan Maret 2025. Undang-undang ini bertujuan untuk menetapkan struktur hukum yang jelas untuk penerbitan, peredaran, dan pengawasan stablecoin pembayaran di Amerika Serikat. Artikel ini memberikan uraian terperinci tentang ketentuan utama RUU tersebut, yang membantu pembaca memahami tujuan, signifikansi, dan potensi dampaknya terhadap pasar.













Undang-Undang STABLE tahun 2025 bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan aktivitas keuangan terlarang (seperti pencucian uang dan pendanaan teroris) di pasar stablecoin pembayaran AS. Dengan menerapkan struktur regulasi yang ketat, RUU tersebut bertujuan untuk:





Menjaga stabilitas keuangan;

Melindungi kepentingan konsumen;

Mempromosikan adopsi aset digital yang patuh.





Mengingat semakin bergantungnya sistem keuangan pada teknologi, RUU tersebut juga menekankan interoperabilitas dan standarisasi pasar untuk stablecoin pembayaran, yang meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi digital global yang stabil.









RUU tersebut memberikan definisi penting tentang stablecoin pembayaran:





Didefinisikan sebagai aset digital yang dirancang untuk pembayaran atau penyelesaian, biasanya dipatok pada mata uang fiat (misalnya, dolar AS).

Termasuk stablecoin yang dapat ditebus, dipertukarkan, atau dibeli kembali dengan rasio tetap. - Tidak seperti sekuritas, stablecoin pembayaran berfungsi terutama sebagai alat transaksional, bukan instrumen investasi, dan dengan demikian dikecualikan dari peraturan sekuritas.













Undang-Undang STABLE tahun 2025 memberlakukan persyaratan ketat untuk penerbitan stablecoin pembayaran:





Hanya entitas yang disetujui federal atau negara bagian yang boleh menerbitkan stablecoin.

Penerbit yang memenuhi syarat meliputi:

Anak perusahaan lembaga penyimpanan yang diasuransikan FDIC,

Penerbit stablecoin pembayaran nonbank bersertifikat federal, dan

Penerbit stablecoin pembayaran bersertifikat negara bagian.









Persyaratan Cadangan : Setiap stablecoin harus sepenuhnya didukung 1:1 oleh uang tunai atau aset yang sangat likuid (misalnya, Obligasi Pemerintah AS jangka pendek, simpanan bank).

Persyaratan Transparansi : Penerbit harus menerbitkan laporan cadangan bulanan yang diaudit oleh firma CPA independen. Laporan harus ditandatangani oleh CEO dan CFO untuk memastikan keakuratan.

Mekanisme Penukaran: Penerbit harus mengungkapkan prosedur penukaran kepada publik, yang memungkinkan pemegang untuk mengonversi stablecoin menjadi fiat pada nilai tukar yang dipatok.













STABLE Act tahun 2025 menugaskan otoritas regulasi kepada Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Federal Reserve, dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Secara khusus:





Bank dan Anak Perusahaan : Tunduk pada regulasi federal.

Credit Union dan Anak Perusahaan : Diawasi oleh NCUA.

Penerbit Stablecoin Pembayaran Nonbank: Diatur oleh OCC.









STABLE Act tahun 2025 juga menguraikan persyaratan regulasi untuk stablecoin asing di pasar AS:





Penerbit asing harus mematuhi standar AS, tunduk pada audit, dan menyelaraskan operasi dengan hukum AS.

Departemen Keuangan dapat menerbitkan daftar penerbit asing yang memenuhi syarat untuk memfasilitasi kerja sama internasional.









Pelanggaran terhadap UU STABLE tahun 2025 dapat mengakibatkan:





Sanksi perdata : Hingga $100.000 per hari untuk penerbitan stablecoin pembayaran yang tidak sah.

Sanksi pidana : Penjara 20 tahun dan denda $5 juta untuk pemalsuan laporan cadangan.

Tindakan regulasi: Badan federal dapat menangguhkan atau mencabut lisensi penerbit karena pelanggaran undang-undang tersebut.









UU STABLE tahun 2025 menetapkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk stablecoin pembayaran, dengan ketentuan tambahan berikut:





Klasifikasi Non-Sekuritas Pembayaran stablecoin dikecualikan dari regulasi sekuritas, menghindari kerumitan hukum sekuritas.

Persyaratan Interoperabilitas Badan federal harus mengembangkan standar teknis untuk memastikan kompatibilitas lintas platform untuk pembayaran stablecoin.

Periode Transisi & Penegakan Penerbit : Harus mulai mematuhi dalam waktu 12 bulan sejak pemberlakuan. Kustodian : Diberi waktu 2 tahun untuk memenuhi persyaratan regulasi. Larangan Stablecoin Algoritmik : Berlaku segera, dengan penegakan bertahap selama 2 tahun.











Undang-Undang STABLE tahun 2025 menetapkan kerangka regulasi yang kuat untuk stablecoin pembayaran, meningkatkan transparansi, perlindungan konsumen, dan stabilitas pasar. Seiring berjalannya RUU, diharapkan akan memberikan aturan dan pedoman operasional yang lebih jelas, memperkuat kepercayaan pada ekosistem aset digital AS, dan mendorong pertumbuhan ekonomi global.





