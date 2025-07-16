Undang-Undang GENIUS: Pemosisian Strategis atas Hegemoni Dolar AS di Era Kripto





AS meloloskan vote prosedural terhadap Undang-Undang GENIUS (Undang-Undang Panduan dan Pembentukan Inovasi Nasional untuk Stablecoin AS ) dengan mayoritas mutlak Ketika Senat, hal ini segera menarik perhatian pasar keuangan global. Undang-undang ini, yang diberi nama "GENIUS", di permukaan tampak seperti kerangka regulasi untuk stablecoin, tetapi pada hakikatnya, ini merupakan pergeseran strategis dalam hegemoni dolar AS di era digital. Undang-undang ini bukan hanya merombak hak untuk menerbitkan mata uang, melainkan juga membangun sistem keuangan yang tersembunyi tetapi kuat dengan menghubungkan erat stablecoin ke Surat Utang Negara AS.









Undang-Undang GENIUS berfokus pada penerbitan dan peredaran stablecoin. Ketentuan intinya meliputi:





1) Persyaratan aset cadangan: Penerbit stablecoin harus memiliki 100% dalam bentuk tunai dan Surat Utang Negara AS yang jatuh temponya 90 hari atau kurang.

2) Transparansi audit: Penerbit harus menyerahkan laporan audit pihak ketiga setiap bulan dengan bukti cadangan on-chain yang diperbarui secara aktual.

3) Akses pasar: Stablecoin asing harus mendirikan badan hukum di AS dan mempertahankan cadangan risiko sebesar 20%.





Dilihat dari ketentuan intinya, tujuan kebijakan Undang-Undang GENIUS melampaui pengendalian risiko sederhana. Dengan mengharuskan penerbit stablecoin untuk memiliki Surat Utang Negara AS, Undang-Undang ini secara langsung menciptakan permintaan struktural terhadap dolar dan Surat Utang Negara AS. Permintaan ini bukan hanya mendatangkan pembeli baru ke pasar Surat Utang Negara, melainkan juga memperkuat posisi dolar dalam sistem keuangan global.









Keterkaitan wajib ini menciptakan ketergantungan ganda: Mengontrol "dolarisasi" dunia kripto melalui cadangan yang didukung fiat sekaligus mengamankan pembeli baru untuk pasar Surat Utang Negara AS yang terus berkembang.





Data menunjukkan bahwa sementara pangsa pasar Surat Utang Negara AS yang dimiliki oleh pembeli utama tradisional seperti Tiongkok dan Jepang turun dari 34% menjadi 26% antara tahun 2014 dan 2024, jumlah yang dimiliki oleh penerbit stablecoin melonjak sebesar 470% selama tiga tahun terakhir dan mencapai $120 miliar—setara dengan kepemilikan seluruh negara seperti Belgia. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit dan entitas stablecoin telah menjadi salah satu pembeli utama di pasar Surat Utang Negara AS.









Keterkaitan antara stablecoin dan Surat Utang Negara AS telah menciptakan ekosistem yang tersembunyi tetapi kuat. Hingga akhir Mei 2025, total kapitalisasi pasar global stablecoin melebihi $249.8 miliar. Di antaranya, USDT (Tether) memiliki posisi dominan dengan $152.7 miliar yang beredar, lalu diikuti oleh USDC (Circle) pada $61.5 miliar.









Data menunjukkan stablecoin yang patuh memiliki $132 miliar dalam Surat Utang Negara AS yang mencakup 18% dari rata-rata volume trading harian di pasar Surat Utang Negara. Dari kepemilikan ini, 67% berada dalam bentuk obligasi jangka pendek dengan jatuh tempo di bawah tiga bulan—jauh lebih tinggi dari 34% yang dimiliki oleh dana kekayaan negara. Proporsi utang jangka pendek yang tinggi ini memungkinkan stablecoin untuk segera merespons perubahan pasar dan menyesuaikan struktur aset cadangannya.





Dengan didorong oleh Undang-Undang GENIUS, pasar stablecoin bukan hanya membentuk ekosistem yang erat dengan Surat Utang Negara AS, melainkan juga telah mengalami "evolusi kedua" dalam proses kepatuhan regulasi. Divergensi struktural yang jelas muncul dalam lanskap stablecoin:





1) Segmen yang diatur: Stablecoin seperti USDC dan PAX telah dengan cepat menyesuaikan struktur cadangannya dengan meningkatkan kepemilikan Surat Utang Negara jangka pendek menjadi masing-masing $32.4 miliar dan $5.8 miliar.

2) Zona abu-abu: Stablecoin euro yang diterbitkan luar negeri EURT melonjak 142% hanya dalam tiga bulan dan mencapai total suplai $4.7 miliar.

3) Peningkatan teknis: 85% stablecoin yang patuh telah mengadopsi "sistem manajemen cadangan dinamis" untuk secara algoritmis mencocokkan jatuh tempo Surat Utang Negara dengan permintaan penebusan.





Pasar telah merespons perubahan ini secara positif dengan tindakan tegas. Pada paruh pertama tahun 2025, pangsa volume trading stablecoin yang patuh naik dari 68% menjadi 79%, sedangkan pangsa pasar produk yang sebagian tidak patuh seperti USDT turun 9 poin persentase menjadi 58%.





Standard Chartered memprakirakan bahwa pada akhir tahun 2028, kapitalisasi pasar yang beredar dari stablecoin berpatokan dolar AS dapat melonjak hingga $2 triliun. Analisis Citigroup menunjukkan bahwa dalam skenario "pasar bullish", pasar stablecoin dapat mencapai $3.7 triliun pada tahun 2030. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, penerbit stablecoin mungkin memiliki lebih banyak Surat Utang Negara AS dibandingkan kebanyakan negara-negara berdaulat, sehingga menjadi partisipan utama di pasar Surat Utang Negara.









Dampak yang lebih mendalam dari Undang-Undang GENIUS terletak pada caranya menggunakan stablecoin sebagai alat untuk merestrukturisasi distribusi kekuatan finansial global.





1) Kedaulatan moneter: Negara-negara seperti El Salvador telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sedangkan pasar-pasar berkembang di Afrika dan Amerika Latin makin banyak menggunakan stablecoin berdenominasi dolar AS untuk pembayaran lintas batas. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, volume transaksi stablecoin di Afrika tumbuh sebesar 400% dan di Amerika Latin sebesar 300%. Porsi pembayaran lintas batas yang secara tradisional ditangani oleh sistem SWIFT sedang terkikis oleh stablecoin, khususnya dalam transaksi kecil dan berfrekuensi tinggi. Fitur penyelesaian instan pada stablecoin telah menjadikannya pilihan yang populer untuk pengiriman uang dan penyelesaian trade internasional.





2) Persaingan kekuasaan regulasi: Penerbit dengan kapitalisasi pasar melebihi $1 miliar berada dalam pengawasan Federal Reserve, sedangkan penerbit yang lebih kecil diatur oleh pemerintah negara bagian. Struktur regulasi bertingkat ini memastikan pengawasan yang efektif sekaligus menghindari campur tangan berlebihan dalam inovasi. Badan pengatur memantau penerbit stablecoin secara aktual melalui alat seperti audit cadangan dan aturan antipencucian uang. Meskipun meningkatkan transparansi aliran modal global, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang hak privasi.





3) Dominasi standar teknis: Stablecoin terkemuka seperti USDC dan USDT memiliki pangsa pasar yang dominan, sehingga mendorong pengembang untuk memprioritaskan stablecoin yang patuh ini saat membangun aplikasi. Konsentrasi pasar ini secara efektif memberikan kontrol de facto atas standar teknis kepada penerbit teratas. Akibatnya, pendatang baru menghadapi hambatan teknologi yang tinggi untuk masuk.









Undang-Undang GENIUS mungkin menjadi titik balik utama dalam sejarah moneter. Ini bukanlah sekadar inovasi regulasi atau bentuk perlindungan pasar murni—ini merupakan transformasi kelembagaan yang dirancang secara cermat. Dalam transformasi ini:





Menteri Keuangan Scott Bessent telah memproyeksikan 1) Amerika Serikat: Melalui undang-undang stablecoin, AS mengubah pasar kripto menjadi jaringan distribusi untuk Surat Utang Negara AS, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pemantauan aliran modal global secara aktual.bahwa aset digital dapat menghasilkan permintaan tambahan hingga $2 triliun untuk Surat Utang Negara AS di tahun-tahun mendatang. Permintaan ini bukan hanya mendatangkan pembeli baru ke pasar Surat Utang Negara, melainkan juga makin memperkuat posisi dolar dalam sistem keuangan global.





2) Pasar negara berkembang: Meskipun diuntungkan oleh kemudahan pembayaran stablecoin, wilayah-wilayah ini menghadapi risiko kehilangan otonomi kebijakan moneter. Afrika dan Amerika Latin telah menjadi garis depan ekspansi stablecoin. Sebagai tanggapan, beberapa bank sentral telah mulai meneliti mata uang digital bank sentral (CBDC) sebagai tindakan balasan. Namun, pengembangan dan penerapan CBDC memerlukan waktu dan sumber daya, sehingga sulit bersaing dengan sistem stablecoin yang matang dalam jangka pendek.





3) Investor global: Seiring stablecoin makin terikat dengan Surat Utang Negara AS, investor menghadapi paradigma investasi baru. Dengan Surat Utang Negara AS berfungsi sebagai jaminan implisit untuk stablecoin, model penilaian risiko tradisional perlu direstrukturisasi secara mendasar. Inovasi seperti Surat Utang Negara jangka pendek yang ditokenisasi dan protokol pendapatan tetap on-chain sedang merombak logika investasi pendapatan tetap. Investor harus menilai kembali profil risiko-imbal hasil dan beradaptasi dengan lingkungan pasar yang terus berkembang ini.





Disahkannya Undang-Undang GENIUS menandai masuknya secara resmi hegemoni dolar AS ke era 2.0 yang baru. Dalam kontes keuangan ini, stablecoin tidak lagi sekadar keuangan untuk mata uang kripto—stablecoin telah menjadi jembatan antara keuangan tradisional dan dunia digital, serta alat utama bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi moneter globalnya.





Seiring dengan kemajuan teknologi dan kematangan pasar, stablecoin diperkirakan berperan makin penting dalam sistem keuangan masa depan. Penerapan Undang-Undang GENIUS akan berfungsi sebagai lensa utama untuk mengamati tren ini.





Bagi investor global, platform trading seperti MEXC akan menjadi gateway penting untuk berpartisipasi dalam transformasi bersejarah ini dengan menawarkan lingkungan trading yang aman dan transparan yang membantu investor memanfaatkan peluang era mata uang digital.



