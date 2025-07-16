Supersiklus Memecoin: Hilang atau Berkembang?









Dalam dunia mata uang kripto, memecoin telah memikat banyak investor dengan keunikan dan potensinya yang tak terbatas. Dari awal yang sederhana hingga popularitasnya yang meluas saat ini, memecoin tidak hanya menjadi saksi perubahan cepat dan terus-menerus pasar kripto, serta naik turunnya, tetapi juga telah memimpin dalam menciptakan fenomena budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring pasar terus berkembang, supersiklus memecoin tampaknya bergeser secara diam-diam. Dari masa kejayaan Solana hingga kebangkitan BNB Chain, peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi memecoin?









Solana, yang dikenal karena kinerjanya yang tinggi dan latensi yang rendah, telah menarik perhatian signifikan dari para pengembang dan pengguna sejak awal, berkat keunggulan teknologinya yang unik. Selain mengklaim peringkat teratas di antara Layer-1 dari sudut pandang teknis dan valuasi, Solana juga telah membuat dampak yang kuat dalam ruang memecoin. Selama setahun terakhir, penerbitan memecoin di blockchain Solana telah melonjak, dengan platform seperti Pump.fun menyederhanakan proses penerbitan token dan mempermudah pembuatan serta pencatatan memecoin. Hasilnya, Solana telah menjadi pusat utama peluncuran memecoin, dengan total nilai terkunci (TVL) melonjak lebih dari 600% dalam 12 bulan terakhir.





Di Solana, memecoin hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, meliputi segala hal mulai dari anjing dan kucing hingga tema yang lebih unik. Menurut data dari Coinranking, jumlah memecoin di Solana telah mencapai 1.936, dengan kapitalisasi pasar gabungan sebesar $9,13 miliar. Memecoin ini tidak hanya mendiversifikasi pasar mata uang kripto tetapi juga, melalui upaya yang digerakkan oleh komunitas, telah berkontribusi pada berkembangnya ekosistem Solana.





Pada paruh pertama tahun 2024, volume perdagangan bursa terdesentralisasi (DEX) di blockchain Solana terus meningkat, melampaui banyak blockchain utama dan menjadikan Solana sebagai pusat perdagangan memecoin. Khususnya, memecoin populer seperti *URLS-WIF_USDT* dan *URLS-BONK_USDT*mengalami kenaikan harga yang cepat dalam waktu singkat, sehingga menarik perhatian investor yang signifikan.









Namun, seiring dengan perkembangan pasar dan persaingan yang semakin ketat, memecoin di Solana juga menghadapi beberapa tantangan. Di satu sisi, seiring dengan terus bermunculannya proyek-proyek baru, perhatian pasar menjadi semakin terfragmentasi, sehingga beberapa memecoin kesulitan untuk mempertahankan popularitasnya. Di sisi lain, jaringan Solana sendiri sering kali menghadapi masalah terkait skalabilitas dan stabilitas, yang agak menghambat perkembangan ekosistemnya. Baru-baru ini, kegilaan memecoin di Solana telah menunjukkan tanda-tanda mereda. Data menunjukkan bahwa volume perdagangan harian memecoin yang terdaftar di Pump.fun dan diperdagangkan di Raydium telah turun secara signifikan, mencapai titik terendah sejak Natal 2024.









Seiring dengan meredanya ledakan memecoin di Solana, BNB Chain dengan cepat muncul sebagai hotspot baru untuk memecoin, sebuah tren yang sebagian besar dikaitkan dengan strategi pemasaran cerdas CZ (pendiri Binance Changpeng Zhao).





Untuk menelusuri asal-usul kegilaan memecoin BNB Chain saat ini, pertama-tama kita harus menyebutkan TST. Awalnya dibuat sebagai token uji coba dan tutorial tentang cara menerbitkan memecoin di platform Four.meme, TST dengan cepat menjadi sasaran spekulasi setelah alamat kontraknya secara tidak sengaja bocor. Seiring meningkatnya perhatian pasar, TST berubah dari aset uji coba yang tidak dikenal menjadi salah satu memecoin terpopuler.





Jika TST adalah percikan yang memicu kebangkitan BNB Chain, maka insiden "gambar anjing" CZ adalah katalis yang mendorong tren memecoin di jaringan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Anjing kesayangan CZ, "Broccoli," menjadi titik fokus kehebohan, dan banyak investor membanjiri pasar, ingin ikut ambil bagian dalam kegilaan memecoin terbaru ini.









Selain keterlibatan pengembang anonim, partisipasi resmi Bounce Brand semakin meningkatkan kehebohan "Broccoli". Pada malam tanggal 13 Februari, Bounce Brand meluncurkan token baru yang awalnya diberi nama MAL, diambil dari nama anjing Belgian Malinois milik CZ. Namun, setelah CZ mengungkapkan nama asli anjingnya, Bounce Brand mengganti nama token MAL yang telah diluncurkan menjadi BROCCOLI dan memberikan alamat kontrak di BNB Chain.





Didorong oleh strategi pemasaran dan dorongan CZ, jumlah memecoin di BNB Chain meningkat pesat, mencakup berbagai tema dan kasus penggunaan. Memecoin ini tidak hanya memperkaya keragaman pasar tetapi juga memanfaatkan kekuatan komunitas mereka untuk mendorong perkembangan ekosistem yang pesat.









Seiring dengan terus berkembangnya pasar memecoin, persaingan antara BNB Chain dan Solana menjadi semakin ketat. Untuk lebih memahami perbedaan antara keduanya, kita dapat membandingkan aspek-aspek seperti TPS, volume perdagangan, pengguna aktif harian, dan jumlah token yang dibuat.





Dalam hal TPS (transaksi per detik), Solana dikenal karena throughputnya yang tinggi dan latensi yang rendah. Menurut data blockchain, TPS teoritis maksimum Solana adalah 65.500, sedangkan TPS puncak BNB Chain sekitar 300-400. Data tersebut jelas. Solana memiliki kemampuan teknis yang jauh lebih besar untuk memfasilitasi perdagangan yang lebih cepat. Untuk sejumlah besar memecoin, Solana dapat menangani volume transaksi yang tinggi dalam waktu singkat tanpa hambatan. Sebaliknya, meskipun BNB Chain tidak berkinerja sebaik Solana dalam hal TPS, ia tetap menawarkan kecepatan transaksi yang relatif tinggi dan pemrosesan transaksi yang lebih stabil karena strukturnya yang lebih sederhana.





Dalam hal volume perdagangan, meskipun Solana dan BNB Chain memiliki volume perdagangan 24 jam yang hampir sama, basis pengguna aktif Solana hampir tiga kali lipat dari BNB Chain. Jumlah pengguna aktif yang lebih banyak berarti permintaan perdagangan dan likuiditas on-chain yang lebih tinggi, yang sangat penting untuk perdagangan dan penyebaran memecoin yang cepat. Hasilnya, Solana tetap menjadi platform utama untuk perdagangan memecoin PVP (pemain-vs-pemain) dalam jangka waktu yang cukup lama, mengumpulkan sejumlah besar pengguna aktif.









Dari jumlah token yang dibuat, data menunjukkan bahwa hingga Februari 2025, total 31.162 token telah dibuat di platform Four.meme, dengan rata-rata 3.947 token dibuat setiap hari. Di platform Pump.fun, total 7.605.186 token telah dibuat, dengan rata-rata 54.368 token dibuat setiap hari.









Dalam kompetisi ini, BNB Chain dan Solana memiliki kekuatan unik masing-masing, sehingga sulit untuk menentukan secara pasti mana yang lebih unggul. Solana menonjol dengan throughput tinggi dan latensi rendah, yang menunjukkan potensi signifikan dalam menangani volume perdagangan besar. Sementara itu, BNB Chain menarik banyak investor dengan pemrosesan transaksi yang stabil dan ekosistem komunitas yang kuat.





Di tengah migrasi ini, MEXC, sebagai pemain terkemuka di pasar mata uang kripto, telah menarik perhatian banyak investor karena layanan perdagangannya yang efisien dan nyaman serta kecepatan pencatatan token yang cepat. Baik itu memecoin di Solana atau token yang sedang berkembang di BNB Chain, MEXC cepat memanfaatkan peluang dan menawarkan lebih banyak opsi dan peluang perdagangan kepada pengguna. Khususnya di bidang memecoin, MEXC telah menarik minat investor yang signifikan dengan pencatatannya yang cepat dan layanan Meme+ yang profesional. Ke depannya, MEXC akan terus menjunjung tinggi komitmennya terhadap layanan yang efisien dan nyaman, memberikan pengguna pengalaman perdagangan yang lebih beragam dan berkualitas tinggi, dan secara kolektif menyaksikan masa depan pasar mata uang kripto yang baik.



