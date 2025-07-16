Struktur Jaringan dan Manfaat Desentralisasi MEER

Arsitektur MEER (Qitmeer Network) merupakan jaringan blockchain terdistribusi yang dibangun berdasarkan prinsip kriptografi canggih. Berbeda dengan sistem terpusat, MEER menggunakan buku besar terdistribusi penuh yang dikelola di seluruh jaringan node independen global. Jaringan MEER disusun dengan beberapa komponen inti:
Jenis node dalam ekosistem MEER meliputi:
Jaringan ini didukung oleh protokol konsensus MeerDAG, mekanisme hibrida yang menggabungkan solusi Layer 1 dan Layer 2. Desain ini mengatasi tantangan seperti batasan ukuran blok dan kemacetan jaringan, secara signifikan meningkatkan throughput dan skalabilitas MEER sambil tetap menjaga keamanan dan desentralisasi.
Di MEER, desentralisasi merujuk pada distribusi kontrol di seluruh jaringan global daripada bergantung pada otoritas pusat. Hal ini dicapai melalui verifikasi kriptografis dan model tata kelola demokratis yang memastikan tidak ada entitas tunggal yang dapat mendominasi jaringan MEER.
Kekuasaan didistribusikan melalui sistem tata kelola berbasis token, di mana pemegang token MEER menerima hak suara proporsional dengan kepemilikan mereka. Ini menciptakan ekosistem yang mengatur diri sendiri di mana perubahan protokol memerlukan persetujuan mayoritas dari komunitas MEER. Validator memainkan peran penting dengan:
Token MEER yang distake bertindak sebagai insentif finansial untuk perilaku jujur, karena tindakan jahat dapat mengakibatkan hilangnya stake melalui mekanisme slashing.
MEER mengimplementasikan beberapa protokol dan teknologi canggih untuk memastikan operasi terdesentralisasi:
Arsitektur terdesentralisasi MEER memberikan keamanan dan ketahanan terhadap sensor yang tak tertandingi dengan mendistribusikan kekuasaan di seluruh jaringan node independen global. Untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi MEER inovatif ini, jelajahi Panduan Lengkap Perdagangan MEER kami di MEXC, yang mencakup segala sesuatu mulai dari dasar-dasar hingga strategi perdagangan MEER tingkat lanjut.
