TOKYO BEAST: Era Baru IP Hiburan Kripto yang Memadukan Virtual dan Realitas

Tokyo Beast adalah proyek IP Hiburan Kripto pertama dari sebuah tim pengembangan game terkemuka Jepang. Platform ini mengintegrasikan aset blockchain, pembuatan IP, dan konten hiburan menjadi pengalaman yang berorientasi masa depan. Di sini, NFT bertransformasi menjadi bentuk kehidupan digital dengan identitas dan takdir yang berbeda, bukan sekadar menjadi barang koleksi. Setiap pemain membantu membangun ekosistem hiburan kripto yang sedang berkembang.





Evolusi dalam game dan penguasaan takdir on-chain menandakan dimulainya revolusi hiburan berbasis Web3.









TOKYO BEAST merupakan judul unggulan proyek IP Hiburan Kripto yang menggabungkan teknologi Web2 dan Web3 untuk membangun ekosistem hiburan yang memadukan potensi investasi dengan gameplay yang imersif. Proyek ini memiliki desain arsitektur ganda: BASE untuk pengembangan aset on-chain dan TRIALS untuk partisipasi konten.





TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Struktur ini memberikan pemain kepemilikan aset yang sejati di blockchain sambil memberikan pengalaman game berkualitas tinggi. Inti dari ekosistem ini adalahyang menghubungkan semua komponen hiburan, mekanisme aset, dan perilisan game AAA di masa mendatang untuk menciptakan platform hiburan kripto yang dapat diskalakan secara berkelanjutan.









TOKYO BEAST lebih dari sekedar game. Ini adalah ekosistem lengkap yang terdiri dari dua sistem yang saling terhubung:





Sistem BASE: Berfokus pada pengelolaan aset dalam game untuk menyediakan pengembangan NFT BEAST, perolehan sumber daya, dan fungsionalitas trading aset bagi pemain.

Sistem TRIALS: Berpusat pada gameplay yang kompetitif dan interaktif dengan fitur pertarungan PvP, prediksi pertandingan, dan tantangan turnamen.





Kedua sistem ini beroperasi secara independen, tetapi saling terkait secara organik, sehingga menawarkan pengalaman ganda kepada pemain: Menikmati game tanpa memiliki token, memiliki token tanpa bermain secara aktif, atau menggabungkan keduanya untuk memaksimalkan reward dan kesenangan.









Tim pengembangan TOKYO BEAST menyatukan anggota inti dari studio game konsol dan seluler terkemuka Jepang yang semuanya telah mengerjakan judul-judul terkenal, baik di dalam maupun luar negeri. Mereka memiliki keahlian yang luar biasa dalam membangun dunia dan pembuatan konten. Dengan didukung oleh anggaran pendanaan yang ambisius, proyek ini bertujuan untuk memberikan IP Web3 berskala besar pertama dengan kualitas konten yang menyaingi produksi Web2 utama.









Visi TOKYO BEAST lebih dari sekadar game Web3 dan berupaya untuk menjadi IP hiburan asli kripto yang sejati. Misinya meliputi:





Mendorong batas antara Web2 dan Web3

Menyeimbangkan hiburan yang imersif dengan imbal hasil investasi

Memberikan pengalaman masa depan berupa "game adalah asetnya dan IP adalah mereknya"









platform TGT Sebagai aset utama TOKYO BEAST danyang lebih luas, TGT bukan hanya mewujudkan nilai platform intrinsik, melainkan juga memungkinkan beragam kegunaan fungsional pada ekosistem:









Pemain dapat menggunakan TGT untuk membeli dua token utama dalam game, yaitu Jewel dan Gem, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan karakter, membeli item, membuka fitur, dan aktivitas gameplay inti lainnya.









Pemilik bisa mendapatkan reward ganda dengan melakukan staking TGT:





Mendapatkan reward staking TGT

Mendapatkan kesempatan untuk menerima NFT BEAST RAWDISK yang langka





Mekanisme ini secara efektif meningkatkan insentif kepemilikan jangka panjang untuk TGT, sehingga meningkatkan kelangkaan token dan nilai yang beredar.









Proyek ini mengalokasikan sebagian pendapatan penjualan token dalam game untuk membeli kembali TGT demi membentuk siklus nilai umpan balik tertutup dan model deflasioner yang menopang harga pasar TGT.





Catatan: TGT diterbitkan oleh Play3 Ltd.; firma pengembangan TOKYO BEAST tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap aspek apa pun dari TGT.









TOKYO BEAST merupakan landasan ekosistem TGT yang lebih besar yang memperluas utilitas token melalui berbagai modul konten:





CLASH: Interaksi Prediksi Harian: Di luar "Pilihan Juara" akhir pekan, pemain dapat berpartisipasi dalam prakiraan game harian pada hari kerja dengan melakukan staking TGT untuk menempatkan prediksi dan memadukan konten dengan keterlibatan aset.

FUSION: Kolaborasi NFT Co-Brand: Bermitra dengan proyek NFT, anime, dan IP game populer untuk meluncurkan "NFT BEAST" bersama demi meningkatkan daya tarik budaya dan nilai koleksinya.

ITEMIZE: Merchandise Fisik: Mengembangkan pakaian, aksesori, dan barang bermerek lainnya yang bertema Tokyo Beast agar pengguna dapat memamerkan identitas virtual mereka di dunia nyata.

CARDS: Pertarungan Kartu Koleksi Fisik: Mengubah karakter BEAST menjadi kartu koleksi agar pengguna dapat mengoleksi dan terlibat dalam permainan kompetitif ringan, sehingga menjembatani pengalaman online dan offline.

ANIMATION: Perluasan Narasi Visual: Memproduksi konten animasi dan media visual lainnya untuk memperdalam penceritaan dunia dan karakter Tokyo Beast demi mengisi celah naratif yang tidak tercakup oleh gameplay TRIALS.

PARTY: Acara Komunitas Offline: Menyelenggarakan pesta menonton berskala besar dan pertemuan VIP eksklusif bagi pemilik NFT demi memperkuat ikatan komunitas dan ritual proyek.

SPACE: Toko Konsep Bertema & Kemitraan: Meluncurkan konsep toko bermerek Tokyo Beast dan berkolaborasi dengan merek komersial mainstream demi menurunkan hambatan masuk untuk keterlibatan Web3.









TOKYO BEAST menggabungkan hiburan, budaya, dan aset kripto dalam satu platform. Fungsinya adalah sebagai proyek IP sekaligus demonstrasi dalam menghadirkan konten blockchain ke audiens umum. Banyak game blockchain masih mengandalkan model dasar "Play-to-Earn"; TOKYO BEAST melangkah lebih jauh dengan tim konten ahli, tokenomi yang baik, dan ekstensi hiburan modular yang memadukan game, IP, niaga, dan blockchain.





Seiring berkembangnya platform TGT, TOKYO BEAST bertujuan untuk menjadi tolok ukur dalam hiburan Web3 dengan melibatkan para kreator dan pengguna dalam pengalaman yang benar-benar berbasis kripto.





Spot Futures MEXC telah melakukan listing TGT untuk tradingdan. Untuk membeli TGT:





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi

2) Pada bilah pencarian, masukkan TGT, lalu pilih trading Spot atau Futures.

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.









Airdrop+ MEXC Pengguna juga dapat mengunjungi halaman acarauntuk berpartisipasi dalam airdrop TGT dan mendapatkan reward tambahan.





TOKYO BEAST adalah revolusi hiburan yang sangat dinantikan dan launchpad untuk kemungkinan tanpa batas pada platform TGT.



