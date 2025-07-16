Panduan Pengguna DeFi TON: Cara Mendapatkan Hasil Dolar Kripto

Dengan peluncuran resmi protokol stable-yield Ethereum Ethena di jaringan TON , ekosistem DeFi TON telah mengalami ekspansi yang signifikan. Dengan memanfaatkan USDe (dolar kripto on-chain) dan bentuk staking-nya, tsUSDe, pengguna dapat berpartisipasi dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan memperoleh keuntungan yang cukup besar tanpa menanggung risiko volatilitas yang parah. Inovasi ini tidak hanya menurunkan hambatan masuk bagi pendatang baru, tetapi juga menyediakan infrastruktur penting bagi TON untuk lapisan aset yang stabil.





Artikel ini akan menjelaskan secara komprehensif cara menggunakan DeFi TON dari empat perspektif: pemilihan dompet, akuisisi aset, proses staking, dan strategi yield, yang membantu pengguna mengakses sistem yield stabil on-chain secara efisien.









Sebelum terlibat dalam DeFi TON, pengguna perlu memilih dompet utama yang mendukung TON, terutama meliputi:





TON Space (dompet asli Telegram @Wallet): Dapat diakses melalui bagian “Wallet” di pengaturan Telegram atau dengan mencari “@Wallet.”

MyTonWallet: Tersedia dengan mengunduh aplikasi atau mengakses aplikasi mini dengan mengirim pesan “@MyApp” di Telegram.

TonHub: Unduh aplikasi dompet TonHub secara langsung.

TONKeeper: Akses melalui unduhan aplikasi TONKeeper atau dengan mengirim pesan @TonKeeper di Telegram.





Semua dompet ini mendukung penerimaan USDe dan tsUSDe dan mengintegrasikan fungsionalitas staking DeFi.









USDe adalah aset USD on-chain yang diterbitkan oleh protokol Ethena. Pengguna dapat memperoleh USDe melalui tiga metode berikut:





Penjembatanan lintas rantai: Pengguna dapat membeli USDe di Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana, atau Base, dan menjembataninya ke jaringan TON melalui LayerZero dan Pengguna dapat membeli USDe di Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana, atau Base, dan menjembataninya ke jaringan TON melalui LayerZero dan Stargate

Pembelian langsung di TON: Pengguna dapat memanfaatkan fitur swap bawaan di dompet atau terhubung ke bursa terdesentralisasi (seperti DeDust dan StonFi) untuk menukar USDT atau aset lain secara langsung dengan USDe.

Penarikan melalui CEX: Setelah membeli USDe pada platform yang didukung seperti Setelah membeli USDe pada platform yang didukung seperti MEXC , pengguna dapat menarik langsung ke dompet TON yang mereka kelola sendiri seperti TON Space atau TONKeeper.





Catatan: Pastikan Anda telah menyiapkan token TON terlebih dahulu untuk menutupi biaya transaksi jaringan selama operasi.









tsUSDe adalah aset sertifikat yang menghasilkan yang diterima saat pengguna stake USDe dalam protokol Ethena untuk berpartisipasi dalam mekanisme hasil yang stabil. Proses akuisisi sedikit berbeda tergantung pada dompet yang digunakan:





TON Space: Pengguna mengakses bagian USDe dalam dompet, masuk ke area Staking Ethena, dan klik “Stake” atau “Start Earning” untuk mengonversi USDe ke tsUSDe.

MyTonWallet: Dengan mengklik saldo USDe atau tombol “Earn”, pengguna masuk ke antarmuka staking untuk menyelesaikan konversi USDe ke tsUSDe.

TonHub : Di bagian "Penghasilan", klik "Mulai Menghasilkan", pilih USDe, lalu klik "Isi Ulang" untuk melakukan staking. Di bagian "Penghasilan", klik "Mulai Menghasilkan", pilih USDe, lalu klik "Isi Ulang" untuk melakukan staking.

TONKeeper: Pengguna Pengguna TONKeeper perlu menggunakan aplikasi staking khusus yang disediakan oleh StonFi . Di dalam aplikasi ini, pengguna dapat melakukan staking USDe yang sudah ada atau membeli USDe menggunakan USDT langsung di dalam aplikasi dan melakukan staking untuk menerima tsUSDe. Setelah melakukan staking, tsUSDe akan otomatis muncul di dompet tanpa langkah tambahan.









Protokol Ethena pada TON menawarkan aset yang stabil dan jalur hasil yang lengkap melalui tsUSDe dan modul likuiditas. Pengguna dapat memilih dari tiga strategi berikut berdasarkan preferensi risiko dan kemudahan pengoperasian untuk memperoleh laba on-chain:









tsUSDe adalah aset asli berbunga yang secara otomatis memperoleh imbalan protokol:





Hasil didistribusikan setiap 8 jam, dengan tingkat tahunan dasar saat ini sekitar 8%

Insentif Toncoin (TON) tambahan dapat diperoleh melalui pengikatan dompet atau interaksi insentif, yang meningkatkan total hasil tahunan menjadi 15%–20%

Platform yang didukung meliputi TON Space, MyTonWallet, TonHub, dan TONKeeper













Gunakan fitur @Wallet di Telegram untuk menyimpan USDT ke brankas yang didukung Ethereum, stake, dan terima hasil berkala

Tidak perlu pertukaran atau konversi lintas rantai yang rumit, sehingga mudah digunakan oleh pemula dengan hasil yang stabil













Pengguna dapat stake USDe atau tsUSDe dengan USDT dan menyediakan likuiditas pada bursa terdesentralisasi seperti StonFi dan DeDust untuk mendapatkan:





Biaya perdagangan

Insentif protokol Ethena

Insentif likuiditas Toncoin (tergantung pada jadwal aktivitas).





Catatan: Pastikan Anda memiliki aset yang setara di dompet Anda saat menambahkan likuiditas untuk meminimalkan slippage.









Pertanyaan Jawaban Bagaimana pengguna dapat memperoleh USDe di jaringan TON? USDe dapat diperoleh melalui penarikan CEX, penjembatanan lintas rantai, atau pertukaran aset langsung di jaringan TON. Bagaimana proses untuk mendapatkan tsUSDe?

tsUSDe diperoleh secara eksklusif dengan staking USDe dalam dompet TON yang didukung; minting tsUSDe secara langsung tidak tersedia. Metode mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah holding tsUSDe? Holding hadiah untuk tsUSDe hanya berlaku untuk aset yang disimpan dalam dompet utama yang didukung; bursa terdesentralisasi atau alamat non-custodial tidak memenuhi syarat.









Penerapan Ethena pada jaringan TON menandai langkah signifikan menuju adopsi arus utama aset hasil stable dalam ekosistem blockchain. Melalui USDe dan tsUSDe, pengguna dapat berpartisipasi dalam DeFi dan memperoleh laba on-chain tanpa menanggung risiko volatilitas tinggi. Hal ini tidak hanya menurunkan hambatan untuk masuk tetapi juga meningkatkan komposisi dan nilai praktis aset on-chain.





Dengan peningkatan berkelanjutan dalam infrastruktur dompet TON, teknologi penghubung lintas rantai, dan protokol DeFi, Ethena siap menjadi solusi aset stabil utama dalam jaringan TON. Bagi pengguna yang mencari hasil stable melalui aset USD on-chain, sekarang adalah waktu yang penting untuk terlibat dengan TON DeFi.



