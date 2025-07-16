"Makan Malam Kripto" Trump: Aksi Politik atau Permainan Kekuasaan Kripto?

Pada tanggal 22 Mei 2025, Presiden AS Donald Trump menyelenggarakan "Crypto Dinner" yang bergengsi di National Golf Club di Virginia, yang menggemparkan komunitas kripto. Acara tersebut terbuka secara eksklusif untuk 220 pemegang token inti TRUMP , dan pertemuan pribadi ini dengan cepat menjadi titik api di mana Washington, Wall Street, dan dunia Web3 bertabrakan. Acara ini memamerkan hubungan yang semakin erat antara mata uang kripto dan politik, sekaligus memicu kontroversi etika dan hukum yang meluas.









Makan malam tersebut dilaporkan diselenggarakan bersama oleh CIC Digital LLC dan Fight Fight Fight LLC, keduanya berafiliasi dengan keluarga Trump. Acara ini dipromosikan sebagai "undangan paling eksklusif di dunia," yang menawarkan kesempatan langka bagi para peserta untuk mendengar Presiden Trump berbicara tentang masa depan mata uang kripto.





Persyaratan masuknya sangat jelas: hanya 220 pemegang teratas memecoin resmi Trump, Official Trump (TRUMP) , yang diizinkan masuk. Rata-rata, setiap tamu menghabiskan sekitar $1,78 juta TRUMP untuk memenuhi syarat. Dompet terbesar dilaporkan menginvestasikan hampir $40 juta . Intinya, ini adalah perang penawaran untuk mendapatkan tempat di meja elit kripto.





Meskipun tidak ada biaya tiket yang dibebankan dalam dolar, model ini secara efektif melewati peraturan penggalangan dana politik tradisional dengan memperkenalkan paradigma tiga cabang baru: akses berbasis token, mekanisme inflasi harga, dan visibilitas viral.









Menurut laporan saksi mata dari The Wall Street Journal dan BlockBeats, makan malam tersebut mengikuti format pemasaran elit tertutup klasik: Trump pertama-tama mengadakan diskusi pribadi dengan 25 pemegang token papan atas, diikuti dengan pidato publik kepada semua peserta.





Pidatonya jelas dan terfokus, dengan pokok bahasan utama meliputi:





Proposal untuk " Cadangan Strategis Bitcoin AS

Janji untuk "mengakhiri tindakan keras pemerintahan Biden terhadap kripto"

Sikap tegas bahwa "Web3 adalah bagian penting dari strategi nasional Amerika"





Daftar tamu menampilkan eksekutif senior dari VC blockchain, perwakilan dari platform perdagangan, artis NFT, dan bahkan bintang NBA JaVale McGee, yang menandakan konvergensi yang berkembang antara modal arus utama dan dunia kripto.









Token TRUMP bukanlah memecoin yang digerakkan oleh komunitas, token tersebut secara langsung dikeluarkan dan dikendalikan oleh tim Presiden Trump sendiri.





Perusahaan penyelenggara, CIC Digital LLC dan Fight Fight Fight LLC, keduanya secara efektif dikendalikan oleh keluarga Trump dan mengenakan biaya 1–2% untuk setiap transaksi token. Data on-chain menunjukkan bahwa dalam sebulan terakhir saja, tim Trump telah menguangkan lebih dari $2 juta hanya dari biaya ini.





Yang lebih kontroversial adalah bahwa keluarga Trump diduga masih memegang lebih dari 80% pasokan token yang beredar, menciptakan siklus tertutup di mana harga token mendorong pengaruh politik, yang pada gilirannya meningkatkan kekuatan penggalangan dana. Para kritikus berpendapat bahwa ini bukan sekadar versi tingkat tinggi dari aksi front-running kripto: menurut beberapa anggota parlemen AS, hal ini juga dapat merupakan penyuapan de facto atau pelanggaran pendanaan kampanye.









Sementara komunitas kripto berdebat apakah penggabungan politik dan token dapat memicu bull run berikutnya, Demokrat sudah menolaknya.





Senator AS Chris Murphy dan yang lainnya telah secara resmi mendesak Departemen Kehakiman untuk menyelidiki token TRUMP dan acara makan malam kripto, dengan menyebutkan kekhawatiran yang meliputi:





Potensi pelanggaran Undang-Undang Anti-Suap Federal

Penghindaran batasan donasi politik dan aturan pengungkapan

Risiko sumbangan asing dalam bentuk aset kripto, yang mungkin melanggar Klausul Imbalan Asing





Yang perlu diperhatikan, daftar tamu lengkap untuk acara tersebut tidak pernah dipublikasikan: memicu spekulasi tentang pencucian uang yang dimungkinkan oleh kripto, lobi yang tidak diungkapkan, dan transaksi politik di balik layar.









Meskipun ada kontroversi yang intens, pasar merespons dengan cara yang paling langsung: TRUMP melonjak hingga 60% pada sekitar acara tersebut, dengan volume perdagangan 24 jam mencapai $200 juta, menempati peringkat di antara 3 memecoin teratas secara global.





Yang lebih penting, acara tersebut memicu reli yang lebih luas dalam memecoin politik, termasuk:





BODEN (bertema Biden) naik 35%

Token KAMA (Simpson Harris) dan RFK (Robert F. Kennedy Jr.) diikuti dengan lonjakan jangka pendek

Gelombang NFT bertema politik berlipat ganda nilainya dalam semalam





Apakah ini titik balik di mana memecoin bergeser dari narasi yang tidak masuk akal menjadi alat politik? Pasar dan regulator mungkin akan segera menghadapi paradigma baru.









Dari perspektif teknis, jamuan makan malam kripto Trump menandai pergeseran dari eksperimen yang terdesentralisasi menjadi mobilisasi politik yang sangat tersentralisasi. Peristiwa ini merupakan gangguan terhadap pendanaan kampanye tradisional dan juga merupakan ajang pamer zona abu-abu industri kripto. Terlepas dari apakah Anda mendukung Trump atau tidak, acara persilangan blockchain/pemilihan presiden ini menimbulkan pertanyaan kritis:





Apakah teknologi blockchain merupakan alat untuk mendesentralisasikan kekuasaan, atau sekadar cara baru untuk memusatkannya?

Ketika memegang token menjadi memegang kekuasaan, dapatkah sistem tanpa kepercayaan terhindar dari menjadi sistem "percaya pada seseorang"?

Tanpa regulasi global yang jelas, akankah Web3 menjadi perangkat ekstraksi yang sangat canggih bagi para politisi?





Ini bukan sekadar Trump: ini adalah cermin yang mencerminkan ke mana arah ruang kripto.





Dari pasar hingga politik, Web3 sedang didefinisikan ulang: Apakah masih menjadi wadah untuk desentralisasi, atau sekadar arena lain untuk permainan kekuasaan? Makan malam kripto Trump bukanlah akhir: ini adalah peringatan. Ketika teknologi menjadi politis, kita harus kembali ke pertanyaan inti kripto: Kepada siapa kita percaya?



