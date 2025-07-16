Unite: Solusi Blockchain Lapisan 3 Game Seluler Generasi Terkini

Kategori
Alokasi
Detail
Pengembangan Komunitas
30%
30% token dialokasikan untuk pengembangan komunitas demi memastikan ekosistem Unite tetap aktif, menarik, dan inklusif. Dana ini mendukung berbagai inisiatif seperti acara komunitas, airdrop token, dan kampanye pemasaran yang penting untuk menarik pengguna baru dan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan anggota yang ada.
Ekosistem
25%
Token yang ditetapkan untuk ekosistem akan mendukung pengembangan dan ekspansi platform Unite, termasuk kemitraan, integrasi, dan kolaborasi dengan proyek lainnya dalam bidang Web3. Dana ini akan memastikan bahwa Unite tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi dengan memanfaatkan keunggulan ekosistem terdesentralisasi yang lebih luas untuk terus memberikan nilai kepada pengguna.
Investor
20%
20% token akan dialokasikan kepada investor yang mendukung visi dan pengembangan Unite. Alokasi ini menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi proyek yang berkelanjutan demi memastikan keberlanjutan jangka panjangnya.
Tim
19.9%
Alokasi tim merupakan bentuk penghargaan kerja keras dan dedikasi anggota tim proyek. Dana ini akan memotivasi tim untuk terus mendorong inovasi dan pengembangan dalam ekosistem Unite demi memastikan bahwa platform ini tetap kompetitif di bidang game Web3 yang berkembang pesat dan tetap berorientasi pada pengguna.
Cadangan Perbendaharaan
5.1%
Cadangan perbendaharaan berfungsi sebagai dana cadangan Unite yang memberikan fleksibilitas dan stabilitas jika terjadi fluktuasi pasar atau keadaan yang tidak terduga. Dana ini akan mendukung tujuan jangka panjang seperti R&D, perbaikan infrastruktur, dan investasi strategis.
