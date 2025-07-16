1. Apa itu Unite? Unite adalah solusi blockchain Lapisan 3 yang dibangun untuk game seluler pasar massal yang dirancang untuk mentransformasi lanskap game Web3 seluler. Unite menggabungkan keamanan da1. Apa itu Unite? Unite adalah solusi blockchain Lapisan 3 yang dibangun untuk game seluler pasar massal yang dirancang untuk mentransformasi lanskap game Web3 seluler. Unite menggabungkan keamanan da
Unite: Solusi Blockchain Lapisan 3 Game Seluler Generasi Terkini

16 Juli 2025
1. Apa itu Unite?


Unite adalah solusi blockchain Lapisan 3 yang dibangun untuk game seluler pasar massal yang dirancang untuk mentransformasi lanskap game Web3 seluler. Unite menggabungkan keamanan dan desentralisasi jaringan L1 dan L2 dasarnya dengan kecepatan dan efisiensi Lapisan 3 agar pengembang game memiliki lingkungan yang dioptimalkan untuk mendukung pengalaman bermain game yang mendalam dan dapat diskalakan sambil memperluas kemungkinan game blockchain.

Unite berfokus dalam meningkatkan pengalaman pemain melalui fitur penghasilan dalam game, menawarkan solusi L3 komprehensif yang mencakup blockchain, klien, dan ekosistem, serta membangun infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePin) berdasarkan miliaran perangkat seluler aktif harian di seluruh dunia.

Sebagai chain L3 yang dirancang untuk tujuan khusus, Unite mengadopsi teknologi Optimistic Rollup untuk memberikan skalabilitas yang sangat baik, konfirmasi transaksi yang hampir instan, dan biaya gas yang sangat rendah. Biaya gas yang dioptimalkan dan pembatasan kontrak, beserta dengan kompatibilitas EVM, memungkinkan pengembang untuk menciptakan dunia game yang kaya dan kompleks sambil terhubung secara lancar ke jaringan terdesentralisasi. Dengan filosofi desain yang mengutamakan perangkat seluler dan arsitektur teknis yang canggih, Unite bertujuan untuk merombak masa depan game Web3 seluler demi menawarkan pengalaman bermain game yang sepenuhnya baru kepada pemain di seluruh dunia.

2. Apa itu Unite Mainnet?


Unite Mainnet dibangun pada chain Base. Blockchain Lapisan 3 berkinerja tinggi ini dirancang untuk menangani volume transaksi tinggi, biaya gas yang sangat rendah, dan keamanan yang kuat guna menyediakan solusi untuk solusi Lapisan 3 generasi terkini yang dirancang khusus untuk game seluler pasar massal.

Unite Mainnet menawarkan skalabilitas yang sangat baik dan merupakan solusi ideal untuk dApp yang memerlukan interaksi yang sering, seperti game seluler dengan puluhan juta pengguna aktif harian. Kemampuan ini menjadi fondasi untuk inovasi game blockchain generasi terkini.

  • Biaya Gas Sangat Rendah: Serendah 21,000 Wei (sekitar $0.000000000084 per transaksi).
  • Kemitraan: Unite L3 berkolaborasi dengan Alchemy dan Syndicate, serta merupakan bagian dari komunitas Metabased yang dibangun pada Arbitrum Orbit. Dengan menggunakan Metabased Sequencer, Unite dapat diskalakan ke shard dalam jumlah tanpa batas dan mendukung game dalam jumlah tanpa batas, sehingga memastikan bahwa setiap game mencapai kinerja tinggi saat beroperasi dengan Unite Mainnet dan mitra dalam komunitas Metabased.

3. Tokenomi Unite


UNITE adalah token asli dari blockchain Unite dan inti ekosistem game seluler Unite. Total suplai token UNITE adalah 30 miliar dengan detail distribusi sebagai berikut:

Kategori
Alokasi
Detail
Pengembangan Komunitas
30%
30% token dialokasikan untuk pengembangan komunitas demi memastikan ekosistem Unite tetap aktif, menarik, dan inklusif. Dana ini mendukung berbagai inisiatif seperti acara komunitas, airdrop token, dan kampanye pemasaran yang penting untuk menarik pengguna baru dan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan anggota yang ada.
Ekosistem
25%
Token yang ditetapkan untuk ekosistem akan mendukung pengembangan dan ekspansi platform Unite, termasuk kemitraan, integrasi, dan kolaborasi dengan proyek lainnya dalam bidang Web3. Dana ini akan memastikan bahwa Unite tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi dengan memanfaatkan keunggulan ekosistem terdesentralisasi yang lebih luas untuk terus memberikan nilai kepada pengguna.
Investor
20%
20% token akan dialokasikan kepada investor yang mendukung visi dan pengembangan Unite. Alokasi ini menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan ekspansi proyek yang berkelanjutan demi memastikan keberlanjutan jangka panjangnya.
Tim
19.9%
Alokasi tim merupakan bentuk penghargaan kerja keras dan dedikasi anggota tim proyek. Dana ini akan memotivasi tim untuk terus mendorong inovasi dan pengembangan dalam ekosistem Unite demi memastikan bahwa platform ini tetap kompetitif di bidang game Web3 yang berkembang pesat dan tetap berorientasi pada pengguna.
Cadangan Perbendaharaan
5.1%
Cadangan perbendaharaan berfungsi sebagai dana cadangan Unite yang memberikan fleksibilitas dan stabilitas jika terjadi fluktuasi pasar atau keadaan yang tidak terduga. Dana ini akan mendukung tujuan jangka panjang seperti R&D, perbaikan infrastruktur, dan investasi strategis.





Penafian: Materi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati, karena semua tindakan investasi merupakan tanggung jawab pengguna semata-mata.


