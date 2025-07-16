WalletConnect: Menjembatani Web3 untuk Membuka Gerbang ke Dunia Kripto



MEXC akan memulai perdagangan Spot dan Futures WCT. Saat ini, platform tersebut telah membuka Saat ini, platform tersebut telah membuka saluran deposit untuk token WCT, yang memungkinkan Anda untuk mendepositkan token Anda di MEXC dan menunggu perdagangan berikutnya.

273.000 WCT dan 50.000 USDT. Pada saat yang sama, Anda dapat mengunjungi halaman acara Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam aktivitas deposit dan perdagangan WCT dan berbagi hadiah senilai







WalletConnect (WCT) adalah protokol kriptografi open-source pertama yang memungkinkan koneksi aman antara dompet digital dan aplikasi terdesentralisasi (dApps). Berkat teknologi ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai dApps tanpa mengungkapkan 'private-keys' mereka, sehingga memastikan keamanan maksimum.









Kompatibel dengan semua jenis dompet: Dari Trust Wallet, MetaMask hingga Rainbow Wallet, WalletConnect mendukung lebih dari 600 dompet yang berbeda. Anda juga dapat mengakses lebih dari 50.000 aplikasi terdesentralisasi yang didukung.





Keamanan absolut: Semua koneksi dienkripsi secara menyeluruh, memastikan tidak seorang pun dapat mencuri informasi atau dana Anda.





Ramah penggunaan: Cukup pindai kode QR atau klik tautan. Tidak perlu memasukkan 'private-keys' yang rumit, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang penipuan.









Hanya dengan beberapa langkah sederhana, Anda dapat menghubungkan dompet kripto Anda dengan aman ke dApps favorit Anda, seperti Uniswap atau OpenSea:





1）Akses dApp: Buka aplikasi terdesentralisasi yang perlu Anda gunakan.

2）Pilih koneksi dompet: Klik tombol "Hubungkan Dompet" dan pilih WalletConnect.

3）Pindai kode QR atau Klik Tautan: Jika Anda menggunakan komputer, pindai kode QR; jika Anda menggunakan perangkat seluler, klik tautan.

4）Konfirmasikan koneksi: Setujui permintaan koneksi dalam aplikasi dompet Anda.





Sekarang Anda dapat langsung bertransaksi, menukar token, dan melakukan tindakan lain di dApp tanpa perlu memasukkan 'private-keys' Anda.









Token WalletConnect (WCT) adalah token asli jaringan WalletConnect, dengan total pasokan awal dibatasi hingga 1 miliar token. Token ini dirancang untuk mendorong partisipasi pengguna dan mendorong pengembangan ekosistem yang berkelanjutan melalui distribusi yang adil. Tokenomics WCT mencakup alokasi berikut:





Dana WalletConnect (27%) Di gunakan untuk kerja-sama, sponsorships, pengembangan ekosistem, and kegiatan marketing. Airdrop (18.5%) Dirilis secara bertahap untuk mendorong pengguna baru dan mempertahankan keterlibatan komunitas. Tim (18.5%) Dialokasikan kepada anggota pendiri dan pengembang proyek untuk memastikan pengembangan proyek yang berkelanjutan. Hadiah (17.5%) Digunakan untuk staking dan kontribusi kegiatan berhadiah untuk meningkatkan keamanan jaringan. Investor (11.5%) Diberikan kepada investor awal sebagai tanda terima kasih atas dukungan mereka. Pengembangan Inti (7%) Digunakan untuk pengembangan protokol dan modul terkait.

Model tokenomik ini tidak hanya mendorong partisipasi pengguna aktif tetapi juga menyediakan dukungan sumber daya yang stabil untuk pengembangan dan perluasan ekosistem WalletConnect.













WCT bukan sekadar token biasa; token ini memainkan peran penting dalam ekosistem, mendorong operasi jaringan yang efisien dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kegunaan utamanya meliputi:





Hadiah Partisipasi Jaringan: Pengguna menerima hadiah karena melakukan staking WCT, mengoperasikan node, dan berkolaborasi dengan dompet. Hal ini mendorong keterlibatan aktif dan memastikan stabilitas sistem.





Meningkatkan Kinerja dan Keandalan Jaringan: Stake WCT dapat meningkatkan keamanan jaringan dan mempertahankan kinerja yang optimal, sekaligus memberi insentif bagi kontribusi komunitas untuk mendukung pengembangan ekosistem yang berkelanjutan.





Tata Kelola/Governance dan Hak Suara: Pemegang WCT dapat memberikan suara pada keputusan penting, seperti peningkatan protokol dan perbaikan sistem, sehingga memengaruhi arah jaringan di masa mendatang.





Sumber Pendapatan Berkelanjutan: WCT digunakan untuk membayar biaya transaksi dan saluran pendapatan lainnya, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang dan pertumbuhan ekosistem.













WalletConnect dipimpin oleh CEO Jess Houlgrave, yang memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman dalam pembayaran, seni, mata uang kripto, dan keuangan. Jess sebelumnya menjabat sebagai Chief Strategy Officer di Checkout.com dan mendirikan Codex Protocol. Beliau juga merupakan anggota Forum CBDC Bank of England dan pendiri Art and Blockchain Fund. Di bawah kepemimpinannya, WalletConnect berkomitmen untuk membangun ekosistem terdesentralisasi yang aman dan mudah digunakan.









WalletConnect telah menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di industri seperti Coinbase Ventures dan Polygon Ventures, memanfaatkan dukungan finansial mereka untuk memperluas pengaruh global platform tersebut. Ekosistem tersebut saat ini mencakup ratusan dompet dan ribuan aplikasi terdesentralisasi, yang menciptakan jaringan komunikasi dan interaksi yang kuat.









Seiring dengan terus berkembangnya aplikasi terdesentralisasi dan teknologi blockchain, WalletConnect akan berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan dompet dan dApps dengan menyediakan metode koneksi yang aman. Keamanan yang ditingkatkan dan fitur transaksi yang dioptimalkan ditetapkan untuk menarik lebih banyak pengguna, sementara pencatatan di bursa terkenal seperti MEXC memastikan likuiditas tinggi untuk token tersebut. Selain itu, model tata kelola/governance yang terdesentralisasi dan komunitas yang aktif meletakkan dasar yang kokoh untuk adopsi yang luas dan peluang investasi yang potensial.









WalletConnect (WCT) adalah jembatan penting antara dompet kripto dan aplikasi terdesentralisasi, yang memberikan konektivitas yang aman, mudah digunakan, dan terdesentralisasi dalam ekosistem blockchain. Jika Anda mencari platform perdagangan yang andal yang menawarkan likuiditas tinggi, perdagangan dengan leverage yang fleksibel, dan fitur konversi yang nyaman, MEXC adalah pilihan ideal Anda.





1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau situs web resmi

2) Cari token WCT menggunakan bilah pencarian, lalu pilih perdagangan Spot atau Futures untuk WCT.

3) Pilih jenis pesanan Anda, masukkan jumlah, harga, dan parameter lainnya untuk menyelesaikan transaksi.



